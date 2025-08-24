יום ראשון, 24.08.2025 שעה 09:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

שרצקי: קל לדפוק אותנו, ברור שיילכו עם הפועל

בעלי ק"ש ל-ONE על הפנדל ב-2:1: " הפוך זה לא היה נשרק, רגילים לזה כי אנחנו קבוצה קטנה. שופטים שאסור להם לשפוט". אם דרעי לא יחתום, ארצ'ל מועמד

|
נמניה ליוביסבלייביץ' רואה כרטיס צהוב (רדאד ג'בארה)
נמניה ליוביסבלייביץ' רואה כרטיס צהוב (רדאד ג'בארה)

בעירוני ק"ש לא נרגעים. בקבוצה זועמים על ההחלטה לשרוק לפנדל אמש (שבת) לזכותה של הפועל ת"א, פנדל אשר הוביל לשוויון, הביא לשינוי במומנטום ולבסוף להפסד 2:1 במחזור הפתיחה של ליגת העל.

הקבוצה של שי ברדה נראתה טוב יותר מהאדומים במחצית הראשונה ואף עלתה ליתרון כשאז הגיע הפנדל. גם המאמן שי ברדה, אחד שלא מדבר בד"כ על השיפוט, זעם בסיום. "אם לא הפנדל, הם לא חוזרים. הם לא היו ממש קרובים", אמרו בק”ש.

מי שעוד לא אהב את ההחלטה ושבר שתיקה ארוכה, הוא הבעלים איזי שרצקי, שאמר ל-ONE: ״לא היה פנדל. הסתכלתי על זה כמה פעמים. אם זה פנדל אז יש עשרה פנדלים כאלה במשחק. אבל אנחנו רגילים לזה וזה קורה עשר פעמים בעונה. אמרתי את זה בעבר לאיגוד השופטים. קל לדפוק אותנו כי אין לנו הרבה קהל ובטח לא מאז שאנחנו מארחים בנתניה״.

שי ברדה בטירוף על הקווים (רדאד גשי ברדה בטירוף על הקווים (רדאד ג'בארה)

שרצקי המשיך: ״מה אני יכול לעשות? שלוש שנים אני כותב מכתבים כל שבוע לאיגוד וזה לא עוזר לי. בכלל השופט לא ראה את הפנדל, ה-VAR הוא זה שקרה לו. אבל אנחנו קבוצה קטנה ולהם נותנים כבוד, ברור שיילכו עם הפועל עם 20,000 אוהדים. אלו שופטים שאסור להם לשפוט. לא נגעו בשחקן שלהם והאמת העצובה היא שאם זה היה הפוך, זה בחיים לא היה נשרק״.

מקצועית, בק"ש מעודדים מהיכולת אך מבינים שהם זקוקים לחיזוק. בקבוצה מנהלים מו"מ לצירוף שחקן כנף, אך במועדון עדיין לא מברכים על המוגמר לאור העובדה ששלושה זרים שהיו במו"מ מתקדם, נפלו בשבועיים האחרונים.

איזי שרצקי (חגי מיכאלי)איזי שרצקי (חגי מיכאלי)

בנוגע לליאל דרעי מבית”ר ירושלים, שכפי שפורסם ב-ONE, קרוב להצטרף, כרגע המנהל המקצועי, אלמוג כהן, מחכה לצירוף בלם זר ובק"ש מבינים שהם חייבים לצרף בלם בקרוב. אם זה לא יקרה בימים הקרובים, הם יעברו הלאה. שמו של טל ארצ'ל מהפועל ת"א עלה, אך הוא לא משוחרר גם כן כרגע.

ברדה: כל המשחקים יהיו קשים השנה
