המזימה לא הצליחה ולאמין ימאל שוב ניצח

"אחרי מסירה כזו אי אפשר היה לא להבקיע", אמר הקטור אנריקה שהסיט את הכדור לדייגו מראדונה במרכז המגרש ברבע גמר מונדיאל 1986. הבדיחה הזו מדגימה באופן מושלם את הבעייתיות בסטטיסטיקת הבישולים. מצד אחד, אסיסטים מופלאים לא נספרים - למשל, אין בישול אם השוער הודף את הבעיטה הראשונה והחלוץ מבקיע מריבאונד, שלא לדבר על החמצה נטו. מצד שני, מסירות שגרתיות ולא ממש רלוונטיות דווקא עשויות להיכנס לפרוטוקול.

ללאמין ימאל נרשם בישול אחד אתמול בניצחון 2:3 של ברצלונה על לבאנטה, וזה הוגן בשורה התחתונה, אבל המהלך שנספר הוא לא המהלך הנכון. ילד הפלא חתום על בישול לפדרי שהבקיע את השער המצמק בתחילת המחצית השנייה, גם אם הייתה זו מסירה פשוטה אחורה. הוא אפילו לא דימיין שהקשר ישלח משם טיל מסובב לחיבורים ויחזיר את הקטלונים למשחק כאשר העסק נראה קודר למדי. מאידך, לאמין ימאל אחראי בלעדית על השער המכריע בזמן פציעות, עם הגבהה עדינה מזהירה שגרמה לכאוס ברחבה, אבל היה זה כיבוש עצמי של הבלם אונאי אלגסאבל, אז זה לא נחשב מבחינת הרזומה.

לאמין ימאל לא יתלונן על זה, כמובן. במשחקו השני כבגיר, הוא שוב זהר בתוספת הזמן. בשבוע שעבר, היה זה שער אדיר באצטדיונה של מיורקה - ביצוע שהסב עונג רב לצופים, אך לא היה חשוב מבחינה ספורטיבית כי בארסה ניצחה בכל מקרה, וזה היה רק הדובדבן שבקצפת בדרך ל-0:3. גם אמש סידר הקיצוני הימני את השער השלישי של הבלאוגרנה, אך הפעם הוא הביא לקבוצה שתי נקודות קריטיות ועזר לשמור על מאזן מושלם בתום שני מחזורים. מי יודע, אולי אלה הנקודות שיעניקו לקטלונים את התואר בטבלה הסופית?

קאמבק סופר דרמטי: 2:3 לברצלונה על לבאנטה

על הנייר, דווקא הביקור בפלמה דה מיורקה היה אמור להיות קשה יותר, אבל אז הכל הלך לטובתה של בארסה. שני שחקנים הורחקו לקבוצה הביתית עוד במחצית הראשונה, ובתקשורת רק ביקרו את בארסה על כך שלא השכילה לנצח בתוצאה גבוהה הרבה יותר בנסיבות אלה. מול העולה החדשה הצנועה מוולנסיה ציפו רבים לניצחון קליל עבור האלופה, אלא שזה היה מוגזם - ודי להזכיר את ההיסטוריה של בארסה מול לבאנטה בשנים שקדמו לירידתה כדי להבין עד כמה שובם של הצפרדעים מועיל לליגה הספרדית.

כי לבאנטה - היא ולא אחרת - הייתה זו שהרסה לברצלונה של ארנסטו ואלוורדה את השאיפה לסיים עונה שלמה ללא הפסד ב-2017/18. במשך 36 מחזורים זה היה באוויר, אבל הצפרדעים ריסקו את העורף הקטלוני וניצחו 4:5 משלושער של עמנואל בואטנג וצמד של אניס ברדחי - שניהם משחקים כיום בקבוצות קטנות בטורקיה. איך שלא תסתכלו על זה, לבאנטה מנעה מברצלונה הישג היסטורי מיוחד, וריאל מדריד מודה לה על כך עד היום.

מאז לא ליקקה בארסה דבש במספר ביקורים אצל הצפרדעים. בנובמבר 2019 הפכה לבאנטה פיגור מוקדם לניצחון 1:3 מכונן. במאי 2021 היא לקחה נקודה דרמטית בתיקו 3:3 הפכפך ומרתק. באפריל 2022, המתינה בארסה עד לדקה ה-90 כדי להוציא בשיניים 2:3 משער של לוק דה יונג. בקיצור, לבאנטה רגילה להבקיע בביתה נגד ברצלונה והמשחקים נוטים להיות צמודים ופוריים. זה בדיוק מה שקרה גם אתמול וזה לא צריך להפתיע בהתחשב בסגנון של המארחת ובבעיות המבניות בעורף של האנזי פליק.

ז'ואן גארסיה ופאו קוברסי (IMAGO)

גם בעונה שעברה המוטו היה ברור לגמרי - לברצלונה לא אכפת לספוג והיא מאמינה ביכולתה להבקיע יותר מהיריבה. קו הגנה גבוה מאוד נועד לבלום התקפות רבות באמצעות נבדל, אך ידוע מראש שהמלכודת לא תעבוד ב-100 אחוזים מהמקרים. לצד תעוזה, נדרש תיאום מופתי, ועל התיאום הזה היה אחראי בעיקר איניגו מרטינס. הבלם הבאסקי הוותיק היה ללא ספק אחד המנהיגים בעונת הדאבל הזהירה והשחקן החשוב ביותר ברביעייה האחורית. עזיבתו המפתיעה לטובת סעודיה ממש לפני תחילת העונה הנוכחית פגעה, באופן טבעי, במערך - זה פשוט לא יכול להיות אחרת.

אז לבאנטה ניצלה זאת היטב, ושני השערים שלה במחצית הראשונה נכבשו בזכות התקפות מעבר מהירות. זה יכול היה להיות חמור עוד יותר עבור האלופה, במיוחד בתחילת המחצית השנייה, אלמלא היכולת המצוינת של ז'ואן גארסיה בין הקורות. השוער שהוחתם מאספניול תמורת 25 מיליון אירו בעסקה עליה לא יכלה ההנהלה להרשות לעצמה לוותר גם במגבלות התקציביות, הוכיח את עצמו מעל ומעבר. גארסיה לא נדרש לעבוד במיורקה, ולכן אתמול היה זה המבחן המשמעותי הראשון שלו. בזכותו, שמרה ברצלונה על האפשרות לבצע קאמבק, וניתן להניח בהסתברות גבוהה כי הוא ייאלץ להראות את האינסטינקטים המעולים שלו גם במחזורים הבאים.

המחדלים בהגנת ברצלונה לא ייעלמו בקלות, אבל פליק פחות מודאג מכך. הוא דוגל בחשיבה חיובית ושחקניו מאמינים שהם מסוגלים לצאת מכל בור. זה מה שחשוב. אם היא חזרה מפיגור 2:0 מוקדם בקלאסיקו והפכה את התוצאה מול ריאל מדריד עוד במחצית הראשונה, איך אפשר לפחד מלבאנטה? "אנחנו יודעים שאפשר לנצח כשאנחנו בפיגור", אמר פדרי אחרי שריקת הסיום. הוא גם היה זה ששלט בקצב המשחק, במיוחד במחצית השנייה. השער הנפלא סייע לו להיבחר לשחקן המצטיין, למרות שלכוכב מסוגו קשה יותר לתפקד על דשא ספוג מים.

פדרי (רויטרס)

וזו הרי הייתה המזימה של המארחת. לבאנטה הציפה את המגרש בכוונה על מנת להקשות על הנעת הכדור הקטלונית. בסיטואציות לא מעטות זה אכן עבד אתמול, אבל בשורה התחתונה ההכנה המדוקדקת של לבאנטה לא הניבה לה את הנקודות. הקהל הביתי החם צהל לקראת ההפסקה ולא היה רחוק מלחגוג תיקו, אבל ללאמין ימאל היו תוכניות אחרות. גם ביום לא מזהיר, בו איבד הכוכב יותר מדי כדורים וקיבל יותר מדי החלטות לא נכונות, הוא מצא את הדרך לעשות את ההבדל.

לא נרשם לו בישול לשער העצמי, אבל הוא היה הגיבור - וברצלונה יודעת היטב שהוא תמיד מוכן לקחת אחריות ברגעים הקריטיים. עכשיו הוא כבר בן 18, מספר 10 מתנוסס על גב חולצתו ובארסה תחפש אותו גם במחזורים הבאים אם תהיה זקוקה לקסם. לוח המשחקים נראה סביר בשבועות הקרובים, כאשר ראיו וייקאנו, ולנסיה, חטאפה ואוביידו מחכות לה, אבל הקרב מול לבאנטה הדגיש שאסור לקחת דבר כמובן מאליו. כל משחק עלול להיות מאתגר בליגה הספרדית וכל יריבה מסוגלת להבקיע מול בארסה. המשימה של פליק וחניכיו תהיה להבקיע יותר - והקהל הנייטרלי רק יהנה מזה.