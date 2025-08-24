"כולם הראו שיש על מי לסמוך, יש הרבה עבודה"

אחרי שחגגה ניצחון גדול בחצי גמר גביע הטוטו על הפועל באר שבע, הפועל תל אביב לקחה את האנרגיות הטובות וחזרה אמש (שבת) בסטייל לליגת העל בזכות מהפך וניצחון 1:2 על הפועל קריית שמונה באצטדיון בלומפילד, לעיני יותר מ-17 אלף אוהדים נרגשים.

עבור האדומים זו הייתה חזרה חגיגית לבמה המרכזית של הכדורגל הישראלי וגם תצוגה ביציע שהדגישה כמה הצבע הזה היה חסר לליגה. אגב, זאת הייתה הפעם הראשונה מזה 3 שנים שהפועל מצליחה לחזור מפיגור בליגת העל, אז זה היה בעונת 2022/23, גם כן בניצחון על קריית שמונה.

“משמעות אדירה לנצח מחזור ראשון, יש לנו עוד הרבה עבודה", אמרו בחודורוב, "קריית שמונה הייתה יותר טובה במחצית הראשונה והיא קבוצה מאומנת שתעשה הרבה צרות לקבוצות גדולות העונה והשחקנים עמדו באתגר המקצועי הגדול הזה ולא פחות מעמידה בלחץ. בלומפילד נותן לנו כוח אדיר, הקהל מדהים וגם זה משהו שנצטרך לדעת להתמודד איתו. היינו יכולים בקלות לקרוס אחרי הפיגור, אבל כולם הראו שיש על מי לסמוך".

ברדה: כל המשחקים יהיו קשים השנה

מאמן הקבוצה אליניב ברדה שמח מאוד בסיום ואמר לשחקנים שלנצח במשחק הראשון ייתן הרבה ביטחון לקראת ההמשך. הבלם החדש, שיקו, שפתח לראשונה בהרכב, רשם הופעת בכורה סולידית והראה שיש לו מה לתרום למערך של אליניב ברדה, אך גם צריך עוד תיאום. מנגד, סתיו טוריאל עבר מבחן כשירות לפני המשחק, אך לא פתח בהרכב וכשהוא נכנס כמחליף הוא הראה שהזמן שלו בליגת העל יגיע העונה ובגדול. הכוכב של הפועל קיבל מחמאות רבות ואף כבש את שער הניצחון הדרמטי, הראשון שלו בליגת העל.

גם אנדריאן קרייב זכה לשבחים וממשיך להסתמן כבינגו עד כה, בעוד לוקאס פלקאו הרשים עם נוכחות ואינטנסיביות. המאמן ברדה החמיא במיוחד לדניאל דאפה, שעבד קשה באמצע המגרש, וגם לשחר פיבן, יזם נאסר ופרנן מאיימבו. עוד שחקן שקיבל מחמאות רבות הוא רועי אלקוקין, שנכנס נהדר ורשם בישול גדול לטוריאל. יחד עם המחמאות, ברדה מודה כי יש עוד הרבה עבודה לחניכיו ולו, בעיקר על היכולת הלא טובה שהייתה במחצית הראשונה.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

בסיום המשחק לירן רוטמן ודניאל דאפה נשלחו לבדיקות סמים. מי שלא נכלל בסגל המשחק אמש הוא עומרי אלטמן. ברדה אמר שאלטמן קיבל את ההחלטה לא להכלילו בסגל כמו גבר, כשהוא מתאמן כמו מקצוען ונותן את הכל. יחד עם זאת, מאחורי הקלעים במועדון מעבירים מסר לאלטמן. מנכ"ל המועדון גיא פרימור והצוות המקצועי מתכננים את הצעד הבא צירוף שני זרים נוספים, כשהפוקוס כרגע הוא על קשר התקפי שיכול לשחק גם באגפים. שאנדה סילבה שלא נכלל בסגל בגלל עייפות, צפוי להיכלל בסגל נגד מכבי בני ריינה.