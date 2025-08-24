פדרי: הייתה גם יד ברורה של טשואמני ולא שרקו

ברצלונה חוותה ערב דרמטי בסיוטאט דה ולנסיה, כשחזרה מפיגור כפול ל־2:3 בתוספת הזמן מול לבאנטה במחזור השני בליגה הספרדית. אך לצד השערים והמהפך, לא פחות דיברו על הפנדל השנוי במחלוקת שנשרק נגד הקטלונים בעקבות נגיעת יד של אלחנדרו באלדה.

פדרי היה מהבולטים על הדשא וגם מול המיקרופונים. הקשר דיבר בפתיחות על ההחלטה: "עבורי זה לא פנדל. לעומת זאת, נגיעת היד של טשואמני במונז’ואיק הייתה ברורה ולא נשרקה. קיבלנו לאחרונה הרצאה על מקרים כאלה, אבל אנחנו עדיין לא מבינים אותם. אנחנו צריכים לציית למה שהשופטים שורקים, אבל זה לא ברור. שיסבירו את זה בצורה בהירה לכולם".

על המשחק עצמו הוסיף: "ידענו שזה מגרש קשה, והם פתחו באינטנסיביות. במחצית הראשונה לא היה לנו את הקצב הדרוש, סבלנו, אבל אני שמח על התגובה שלנו. כשאנחנו בפיגור אנחנו יודעים להפוך משחקים. במחצית השנייה הנענו יותר את הכדור, יצרנו שטחים, וזה השתלם. תמיד אומרים לי לבעוט, ניסיתי, ובמחצית השנייה זה הצליח. לגבי לאמין, כבר רואים מי הוא, תמיד נכנס לעניינים ועוזר לנו מאוד".

פדרי (רויטרס)

המאמן האנזי פליק נדרש אף הוא לשאלות על הפנדל. "המצב לא היה ברור, אבל צריך לקבל את ההחלטה. השופט שרק, וזה מה שיש. ברור שאני גאה בקבוצה, חזרנו מפיגור וניצחנו, לקחנו שלוש נקודות חשובות. לבאנטה שיחקה טוב, הגנה מצוין והציבה בעיות עם המהירות שלה. במחצית השנייה שינינו דברים, השער הראשון שלנו נתן ביטחון ומשם לחמנו עד הסוף. לא היה משחק מושלם, אבל נלמד ממנו".

קאמבק סופר דרמטי: 2:3 לברצלונה על לבאנטה

מאחורי הקלעים פורסמה גם ההקלטה של ה־VAR. השופט חורחה פיגוארואה התריע בפני אלחנדרו הרננדס ללכת למסך. "זה די רחוק מהגוף, כן, נכון, בעיטה לשער. הוא מוציא את היד. פנדל, בלי כרטיס, רק פנדל", אמר בצפייה בהילוך החוזר.

בדקה ה־47 אכן נשרק הפנדל, אותו תרגם מוראלס לשער השני של לבאנטה. פרשן השיפוט איטוראלדה נימק: "זה פנדל. היד של באלדה הייתה בצורת L מעל המותן, מגדילה את הגוף וחוסמת בעיטה לשער. זה לא טבעי. ההבדל מהמקרה של טשואמני בקלאסיקו, שם הידיים היו מתחת למותן, בתנוחה טבעית". בספר החוקים הרשמי של איגוד השופטים נכתב כי יד במיקום לא טבעי היא כזו שמגדילה את הגוף וחוסמת כדור לעבר השער או מסירה. "במקרה הזה באלדה סיכן את עצמו והרחיק את היד מהגוף, ולכן זה פנדל", סיכם איטוראלדה.

בהמשך נרשם גם רגע מעורר מחלוקת נוסף בדקה ה־81, כשנראה שלבנדובסקי הופל ברחבה, אך השופט לא שרק. "היה מגע קל מאוד, אבל הוא נפל בקלות", הסביר איטוראלדה. כך או כך, בסופו של דבר ברצלונה חזרה הביתה עם ניצחון דרמטי, שלוש נקודות חשובות והרבה שאלות על שיפוט, ובעיקר על הפנדל של באלדה שיש עוד ידברו עליו לא מעט.