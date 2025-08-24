יום ראשון, 24.08.2025 שעה 08:00
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
62-62ברצלונה1
41-22בטיס2
31-31ראיו וייקאנו3
30-21ויאריאל4
30-21חטאפה5
32-31אתלטיק בילבאו6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
32-22אלאבס9
22-22אלצ'ה10
11-11ולנסיה11
11-11ריאל סוסיאדד12
13-22אתלטיקו מדריד13
13-12סלטה ויגו14
14-12מיורקה15
03-21סביליה16
01-01אוססונה17
05-32לבאנטה18
03-11ג'ירונה19
02-01אוביידו20

פדרי: הייתה גם יד ברורה של טשואמני ולא שרקו

קשר בארסה התייחס לפנדל לחובת קבוצתו ב-2:3 על לבאנטה: "לא ברור. שיסבירו את זה בצורה בהירה לכולם". בתקשורת הספרדית הסבירו והקלטת ה-VAR פורסמה

|
טשואמני ובאלדה (צילום מסך)
טשואמני ובאלדה (צילום מסך)

ברצלונה חוותה ערב דרמטי בסיוטאט דה ולנסיה, כשחזרה מפיגור כפול ל־2:3 בתוספת הזמן מול לבאנטה במחזור השני בליגה הספרדית. אך לצד השערים והמהפך, לא פחות דיברו על הפנדל השנוי במחלוקת שנשרק נגד הקטלונים בעקבות נגיעת יד של אלחנדרו באלדה.

פדרי היה מהבולטים על הדשא וגם מול המיקרופונים. הקשר דיבר בפתיחות על ההחלטה: "עבורי זה לא פנדל. לעומת זאת, נגיעת היד של טשואמני במונז’ואיק הייתה ברורה ולא נשרקה. קיבלנו לאחרונה הרצאה על מקרים כאלה, אבל אנחנו עדיין לא מבינים אותם. אנחנו צריכים לציית למה שהשופטים שורקים, אבל זה לא ברור. שיסבירו את זה בצורה בהירה לכולם".

על המשחק עצמו הוסיף: "ידענו שזה מגרש קשה, והם פתחו באינטנסיביות. במחצית הראשונה לא היה לנו את הקצב הדרוש, סבלנו, אבל אני שמח על התגובה שלנו. כשאנחנו בפיגור אנחנו יודעים להפוך משחקים. במחצית השנייה הנענו יותר את הכדור, יצרנו שטחים, וזה השתלם. תמיד אומרים לי לבעוט, ניסיתי, ובמחצית השנייה זה הצליח. לגבי לאמין, כבר רואים מי הוא, תמיד נכנס לעניינים ועוזר לנו מאוד".

פדרי (רויטרס)פדרי (רויטרס)

המאמן האנזי פליק נדרש אף הוא לשאלות על הפנדל. "המצב לא היה ברור, אבל צריך לקבל את ההחלטה. השופט שרק, וזה מה שיש. ברור שאני גאה בקבוצה, חזרנו מפיגור וניצחנו, לקחנו שלוש נקודות חשובות. לבאנטה שיחקה טוב, הגנה מצוין והציבה בעיות עם המהירות שלה. במחצית השנייה שינינו דברים, השער הראשון שלנו נתן ביטחון ומשם לחמנו עד הסוף. לא היה משחק מושלם, אבל נלמד ממנו".

קאמבק סופר דרמטי: 2:3 לברצלונה על לבאנטה

מאחורי הקלעים פורסמה גם ההקלטה של ה־VAR. השופט חורחה פיגוארואה התריע בפני אלחנדרו הרננדס ללכת למסך. "זה די רחוק מהגוף, כן, נכון, בעיטה לשער. הוא מוציא את היד. פנדל, בלי כרטיס, רק פנדל", אמר בצפייה בהילוך החוזר.

בדקה ה־47 אכן נשרק הפנדל, אותו תרגם מוראלס לשער השני של לבאנטה. פרשן השיפוט איטוראלדה נימק: "זה פנדל. היד של באלדה הייתה בצורת L מעל המותן, מגדילה את הגוף וחוסמת בעיטה לשער. זה לא טבעי. ההבדל מהמקרה של טשואמני בקלאסיקו, שם הידיים היו מתחת למותן, בתנוחה טבעית". בספר החוקים הרשמי של איגוד השופטים נכתב כי יד במיקום לא טבעי היא כזו שמגדילה את הגוף וחוסמת כדור לעבר השער או מסירה. "במקרה הזה באלדה סיכן את עצמו והרחיק את היד מהגוף, ולכן זה פנדל", סיכם איטוראלדה.

בהמשך נרשם גם רגע מעורר מחלוקת נוסף בדקה ה־81, כשנראה שלבנדובסקי הופל ברחבה, אך השופט לא שרק. "היה מגע קל מאוד, אבל הוא נפל בקלות", הסביר איטוראלדה. כך או כך, בסופו של דבר ברצלונה חזרה הביתה עם ניצחון דרמטי, שלוש נקודות חשובות והרבה שאלות על שיפוט, ובעיקר על הפנדל של באלדה שיש עוד ידברו עליו לא מעט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */