ליגה ספרדית 25-26
62-62ברצלונה1
41-22בטיס2
31-31ראיו וייקאנו3
30-21ויאריאל4
30-21חטאפה5
32-31אתלטיק בילבאו6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
32-22אלאבס9
22-22אלצ'ה10
11-11ולנסיה11
11-11ריאל סוסיאדד12
13-22אתלטיקו מדריד13
13-12סלטה ויגו14
14-12מיורקה15
03-21סביליה16
01-01אוססונה17
05-32לבאנטה18
03-11ג'ירונה19
02-01אוביידו20

פראן טורס חשף את המסר של פליק בהפסקה

החלוץ היה אחד מגיבורי המהפך מול לבאנטה, כשכבש את שער השוויון שהחזיר את ברצלונה לחיים. לאחר המשחק גילה הספרדי את חלקו המשמעותי של המאמן ב-2:3

פראן טורס בטירוף (רויטרס)
פראן טורס בטירוף (רויטרס)

פראן טורס היה אחד מגיבורי הקאמבק של ברצלונה ב-2:3 על לבאנטה אמש (שבת) במחזור השני של הליגה הספרדית. בסיום המשחק הספרדי התראיין וחשף את חלקו של המאמן האנזי פליק בקאמבק, לאחר השינוי הגדול ביכולת של האלופה לאחר ההפסקה.

"הוא נתן לנו כמה דקויות טקטיות כי לא היינו ממוקמים טוב, והכי חשוב, היה עלינו להראות אופי, את גן הניצחון. יצאנו טוב למחצית השנייה והיינו יעילים", הודה החלוץ.

טורס התייחס גם למעמדו בקבוצה ברגע חיובי מבחינתו, אחרי שכבש שני שערים בשני מחזורי הפתיחה. במשחק הראשון פתח בהיעדרו של לבנדובסקי, וכעת כשהפולני כשיר שוב, הוא ממשיך להוכיח את עצמו: "תמיד האמנתי שאני יכול להיות שחקן חשוב. אני רואה את עצמי כשיר להיות שחקן הרכב, וכשהמאמן מחליט לתת לי את ההזדמנות, אני חייב לנצל אותה. התחרות ברמה מאוד גבוהה, אבל זה דבר טוב".

קאמבק סופר דרמטי: 2:3 לברצלונה על לבאנטה

לגבי שערו, נגיחה מקרן בסגנון חלוץ מספר 9 קלאסי, הסביר טורס: "במהלך הראשון הייתי אשם כשניסיתי לסיים ולא הצלחתי. במהלך השני, שראיתי עכשיו בהילוך חוזר, קובארסי עשה חסימה נהדרת. זה היה שער יפה וחשוב מאוד לקבוצה".

