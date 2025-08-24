יום ראשון, 24.08.2025 שעה 10:51
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5426-4828פילדלפיה יוניון1
5235-4228סינסינטי2
5032-4928נאשוויל3
4740-5428אורלנדו סיטי4
4640-5425אינטר מיאמי5
4539-4327קולומבוס קרו6
4439-4527שארלוט7
4430-3726ניו יורק סיטי8
3937-4227ניו יורק רד בולס9
3948-5027שיקאגו פייר10
3138-3527ניו אינגלנד רבולושן11
2334-2726טורונטו12
2350-2828מונטריאול13
2249-3126אטלנטה יונייטד14
2153-2428די.סי. יונייטד15
 מערב 
5333-5228סן דייגו אפ.סי1
5031-4728מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4131-4425FC לוס אנג'לס4
4136-4326סיאטל סאונדרס5
3837-3527פורטלנד טימברס6
3644-3628קולורדו ראפידס7
3548-5228סן חוזה ארת'קווייקס8
3532-2626אוסטין9
3136-2827ריאל סולט לייק10
3047-3927דאלאס11
2944-3427יוסטון דינמו12
2450-3726קנזס סיטי13
2147-3127סנט לואיס סיטי14
1955-3227לוס אנג'לס גלאקסי15

תאי בריבו כבש בפילדלפיה, 1:1 למיאמי בלי מסי

החלוץ הרשית את ה-16 שלו העונה ב-0:4 על שיקגו פייר, הקבוצה של מסצ'ראנו התקשתה מול וושינגטון בלי הפרעוש. 90 דק' לפיינגולד ב-1:2 של ניו אינגלנד

|
תאי בריבו (רויטרס)
תאי בריבו (רויטרס)

תאי בריבו המשיך בכושר הכיבוש המרשים שלו בליגת ה-MLS, כאשר כבש את שערו ה-16 העונה והוביל את פילדלפיה יוניון לניצחון מוחץ 0:4 על שיקגו פייר. החלוץ הישראלי, ששיחק 81 דקות, היה מעורב כבר מהפתיחה והחמיץ שתי הזדמנויות טובות, אך בדקה ה-31 הגיע הרגע שלו, כשקיבל מסירה מדויקת מקאי וגנר ודחק מקרוב את הראשון במשחק. פילדלפיה שלטה מהדקה הראשונה ועד האחרונה, רשמה 23 איומים לשער והאריכה את רצף המשחקים הביתיים ללא הפסד ל-13.

במקביל, אינטר מיאמי נאלצה להסתפק ב-1:1 מול די.סי יונייטד בחוץ במשחק שבו ליאו מסי כלל לא נכלל בסגל. המארחת עלתה ליתרון מוקדם בדקה ה-13, אך הקבוצה מפלורידה הצליחה להגיב במחצית השנייה, כשבלטאסאר רודריגס, שנכנס מהספסל, כבש שער בכורה מרהיב בבעיטה מחוץ לרחבה בדקה ה-64. לואיס סוארס כמעט השלים מהפך, אך נעצר אצל השוער המקומי והנקודה היחידה נרשמה לזכותה של מיאמי, שממשיכה במאבקי הצמרת במזרח.

עוד במחזור, ניו אינגלנד רבולושן רשמה ניצחון חשוב 1:2 על קולומבוס קרו. ליאו קמפאנה העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-25 ואיגנטיוס גנאגו הכפיל כעבור 14 דקות. קולומבוס הצליחה לצמק במחצית השנייה, אך זה לא הספיק כדי למנוע את ההפסד. עיליי פיינגולד שיחק 90 דקות מלאות והיה חלק מהמערך ההגנתי שעזר לניו אינגלנד לשמור על שלוש הנקודות ולנקום על ההפסד בסיבוב הקודם.

כך, היה זה ערב מוצלח במיוחד לשחקנים הישראלים מעבר לים: בריבו הוסיף עוד שער לרזומה המרשים שלו ופיינגולד רשם הופעה מלאה בניצחון קבוצתו, בעוד אינטר מיאמי התקשתה ללא מסי והסתפקה בחלוקת נקודות.

תאי בריבו (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
