משוגעת ומשגעת: בארסה מנרמלת כדורגל לא נורמלי

ברצלונה רשמה את הקאמבק הראשון שלה לעונת 25/26 עם ניצחון דרמטי 3:2 על לבאנטה אחרי פיגור של שני שערים. אורי רייך, רז אמיר ונדב זילברשטיין מסכמים בפודקאסט בארסה את הטירוף ומתכוננים לימי החלון האחרונים ולמשחק הבא.

מה בתפריט: ג’ינרוט ה-AI שיצר עוד משחק מופרע בין לבאנטה לברצלונה, שלב הניסויים של פליק בחלק הקדמי, היתרונות והחסרונות של ראפיניה כ-10, הבכורה של ראשפורד בהרכב, הסטטיסטיקות החריגות (שוב) של לאמין ימאל והבארכה שמבדיל אותו מאחרים, פראן מאותת לפליק לא למהר עם לבנדובסקי, מלכודת הנבדל שוב נחשפת ומעלה שאלות לגבי ציוות ההגנה הנכון בסגנון של הגרמני והתחילה ספירת השערים הפסולים לחובת היריבות של ברצלונה.

וגם: ההבדל בין הפנדל שלא נשרק בקלאסיקו לבין זה שנשרק נגד באלדה, נתון הפנדלים המזעזע של הקטאלונים מאז 2022, הנתונים המדהימים של הקטאלונים במצבים נייחים ובעיטות מחוץ לרחבה, החילוף הכי מפתיע של פליק, איפה עומדת החזרה לקאמפ נואו וההשפעה שלה על רישום השחקנים שנותרו בחוץ, סאגת המדים ההזויה והכנה לביקור של ריאל באוביידו של ברצלונה אצל ראיו וייקאנו.