יום ראשון, 24.08.2025 שעה 01:15
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
62-62ברצלונה1
41-22בטיס2
31-31ראיו וייקאנו3
30-21ויאריאל4
30-21חטאפה5
32-31אתלטיק בילבאו6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
32-22אלאבס9
22-22אלצ'ה10
11-11ולנסיה11
11-11ריאל סוסיאדד12
13-22אתלטיקו מדריד13
13-12סלטה ויגו14
14-12מיורקה15
03-21סביליה16
01-01אוססונה17
05-32לבאנטה18
03-11ג'ירונה19
02-01אוביידו20

אחרי 63 שנה: הקאמבק המרשים של ברצלונה

הקטלונים, שגברו 2:3 על לבאנטה, חזרו מפיגור 2:0 במחצית לראשונה מאז 1962. בקטלוניה החמיאו: "רמונטדה של אלופה", "בארסה של פליק עדיין מטורפת"

|
לאמין ימאל חוגג (רויטרס)
לאמין ימאל חוגג (רויטרס)

עונה חדשה, אופי ישן. ברצלונה נראית חדורת מטרה לשחזר את פתיחת העונה שעברה, אז רשמה 7 ניצחונות רצופים בליגה. אחרי 0:3 מול מאיורקה במחזור הפתיחה, הגיע הערב הקאמבק הגדול – מהפך מ־2:0 ל־2:3 מול העולה החדשה לבאנטה בחוץ.

על פי הסטטיסטיקאי מיסטר צ’יפ, זו הפעם הראשונה מאז 1962 שברצלונה מצליחה לחזור מפיגור כפול במחצית מול בטיס. בתקשורת הקטלונית החמיאו לברצלונה, כאשר בכותרת של המונדו דפורטיבו נכתב: “בארסה עושה רמונטדה של אלופה”, בעוד שבספורט נכתב בכותרת: “ברצלונה של פליק עדיין מטורפת!”. 

בזכות פתיחה זו, בארסה שומרת על המקום הראשון בטבלה עם מאזן שערים 2:6 (+4) וממשיכה ללחוץ על ריאל מדריד, שתפגוש ביום ראשון את אוביידו בחוץ, יריבה נוספת שעלתה העונה מהליגה השנייה. הבלאנקוס פתחו את העונה עם 0:1 דחוק על אוסאסונה בברנבאו.

עוד קאמבק לאוסף: 2:3 לברצלונה על לבאנטה

קשר ברצלונה, פדרי, התייחס להחלטת השופט: “בעונה שעברה של צ’ואמני זו הייתה יד ברורה, הפעם לא. אני שמח מהתגובה של הקבוצה, במחצית השנייה שלטנו טוב יותר במשחק. לגבי השער, תמיד אומרים לי לבעוט, אז סוף סוף החלטתי לעשות את זה. אם זה ייגמר ככה, אמשיך לבעוט”.

על חברו להתקפה, פראן טורס, שכבש מחזור שני ברציפות, הוסיף: “לפראן יש חוש מצוין לשער, והוא גם עוזר לנו מאוד בלחץ על היריבה. הוא נותן הכול בשביל הקבוצה”.

פראן טורס אמר: “הראינו את האופי שהפגנו בעונה שעברה, אי אפשר להוציא אותנו מהמשחק. התחרות בסגל גבוהה, וברגע שהמאמן מחליט לתת לי לשחק – אני חייב להוכיח את עצמי.”

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */