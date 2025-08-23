יום רביעי, 03.12.2025 שעה 02:25
289-1913מילאן1
2811-2013נאפולי2
2713-2813אינטר3
277-1513רומא4
247-1913קומו5
2411-2213בולוניה6
2312-1713יובנטוס7
1810-1513לאציו8
1820-1413אודינזה9
1716-1613ססואולו10
1717-1613קרמונזה11
1614-1613אטאלנטה12
1423-1213טורינו13
1317-1013לצ'ה14
1119-1313קליארי15
1120-1313גנואה16
1117-913פארמה17
1018-1013פיזה18
621-1013פיורנטינה19
620-813ורונה20

הפתעה בפתיחה: מילאן נכנעה 2:1 לקרמונזה

הרוסונרי, עם מודריץ' בהרכב ואלגרי על הקווים, פתחו עם אכזבה גדולה מול העולה החדשה, שער ניצחון אדיר לבונאצולי בחצי מספרת. 0:1 לרומא על בולוניה

|
לוקה מודריץ' מאוכזב (רויטרס)
לוקה מודריץ' מאוכזב (רויטרס)

המחזור הראשון בליגה האיטלקית נמשך הערב (שבת) כאשר מילאן, שעברה לא מעט שינויים בקיץ האחרון, עם לוקה מודריץ’ בהרכב ומסימיליאנו אלגרי על הקווים כמאמן הקבוצה, נחלה הפסד מאכזב 2:1 מול העולה החדשה, קרמונזה. המשחק שודר בערוץ ONE2. 

לא כך קיוותה לפתוח את העונה מילאן. בדקה ה-28, פדריקו בסקירוטו העלה את האורחת ליתרון, לפני לסרנישטה פאבלוביץ’ השווה בתוספת הזמן שלה המחצית הראשונה הודות לבישול של הרכש פרוויס אסטופיניאן. אבל השער הגדול של המשחק הגיע בדקה ה-61. 

אז, הגבהה מצד שמאל של ג’וזפה פצלה מצאה במרכז הרחבה את פדריקו בונאצולי, החלוץ התעופף לחצי מספרת מדהימה וירה כדור שננעץ ברשת של מייק מניאן. קרמונזה של דוידה ניקולה, שסיימה רביעית את העונה שעברה בסרייה ב’ ועלתה דרך הפלייאוף, שיחקה ללא רגשי נחיתות ורושמת ניצחון סנסציוני בסן סירו. מילאן תקווה להתאושש במחזור הבא במשחק חוץ לא פשוט מול לצ’ה בו תנסה לרשום נקודות ראשונות. 

מספרת אדירה: קרמונזה מהממת את מילאן 1:2

רומא – בולוניה 0:1

עם ג’אן פיירו גספריני על הקווים, רומא פתחה את העונה עם ציפיות גדולות ולמרות משחק לא גדול, עשתה את העבודה. שער של ווסלי פראנסה, הרכש הברזילאי מפלמנגו בדקה ה-53, עשה את ההבדל עבור הקבוצה מעיר הנצח, שהייתה מסוכנת יותר והייתה ראויה לניצחון מול מחזיקת הגביע. 

