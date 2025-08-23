הפתעה בפתיחה: מילאן נכנעה 2:1 לקרמונזה

המחזור הראשון בליגה האיטלקית נמשך הערב (שבת) כאשר מילאן, שעברה לא מעט שינויים בקיץ האחרון, עם לוקה מודריץ’ בהרכב ומסימיליאנו אלגרי על הקווים כמאמן הקבוצה, נחלה הפסד מאכזב 2:1 מול העולה החדשה, קרמונזה. המשחק שודר בערוץ ONE2.

לא כך קיוותה לפתוח את העונה מילאן. בדקה ה-28, פדריקו בסקירוטו העלה את האורחת ליתרון, לפני לסרנישטה פאבלוביץ’ השווה בתוספת הזמן שלה המחצית הראשונה הודות לבישול של הרכש פרוויס אסטופיניאן. אבל השער הגדול של המשחק הגיע בדקה ה-61.

אז, הגבהה מצד שמאל של ג’וזפה פצלה מצאה במרכז הרחבה את פדריקו בונאצולי, החלוץ התעופף לחצי מספרת מדהימה וירה כדור שננעץ ברשת של מייק מניאן. קרמונזה של דוידה ניקולה, שסיימה רביעית את העונה שעברה בסרייה ב’ ועלתה דרך הפלייאוף, שיחקה ללא רגשי נחיתות ורושמת ניצחון סנסציוני בסן סירו. מילאן תקווה להתאושש במחזור הבא במשחק חוץ לא פשוט מול לצ’ה בו תנסה לרשום נקודות ראשונות.

מספרת אדירה: קרמונזה מהממת את מילאן 1:2

רומא – בולוניה 0:1

עם ג’אן פיירו גספריני על הקווים, רומא פתחה את העונה עם ציפיות גדולות ולמרות משחק לא גדול, עשתה את העבודה. שער של ווסלי פראנסה, הרכש הברזילאי מפלמנגו בדקה ה-53, עשה את ההבדל עבור הקבוצה מעיר הנצח, שהייתה מסוכנת יותר והייתה ראויה לניצחון מול מחזיקת הגביע.