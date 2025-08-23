יום שבת, 23.08.2025 שעה 23:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

יצאנו לדרך: ערב פתיחת ליגת העל מעדשת המצלמה

מחזור הפתיחה סיפק לנו מחאות, מחוות, תפאורות וחגיגות בארבעה משחקים שונים. צלמי ONE תפסו את הרגעים הגדולים, השמחים, העצובים והמרגשים שהיו לנו

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

חיכינו לזה זמן רב, קיבלנו מנות טעימה במשחקי גביע הטוטו, אך הערב (שבת), הדבר האמיתי החל כשליגת העל פתחה את העונה וחזרה עם מספר משחקים שסיפקו אירועים ורגעים גדולים, שנתפסו בעדשות של מצלמות ONE במגרשים השונים.

נפתח עם המחווה לחטופים בטדי של שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)נפתח עם המחווה לחטופים בטדי של שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
מחאת אוהדי מכבי חיפה לפני שריקת הפתיחה כנגד הנהלת המועדון (פרטי)מחאת אוהדי מכבי חיפה לפני שריקת הפתיחה כנגד הנהלת המועדון (פרטי)
חולצות האוהדים עם המחאה לנשיא המועדון יעקב שחר (עמרי שטיין)חולצות האוהדים עם המחאה לנשיא המועדון יעקב שחר (עמרי שטיין)
יעקב שחר. הגיע למשחק של קבוצתו על רקע המחאות (עמרי שטיין)יעקב שחר. הגיע למשחק של קבוצתו על רקע המחאות (עמרי שטיין)
התפאורה של אוהדי הפועל תל אביב. ליגת העל התגעגעה אליהם (רדאד גהתפאורה של אוהדי הפועל תל אביב. ליגת העל התגעגעה אליהם (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב סיפקו הצגה ביציעים (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב סיפקו הצגה ביציעים (רדאד ג'בארה)
מכבי חיפה מנציחה את האוהדים שנרצחו ב-7.10 (עמרי שטיין)מכבי חיפה מנציחה את האוהדים שנרצחו ב-7.10 (עמרי שטיין)
יוני קלז מצביע אל הנקודה הלבנה כנגד הפועל ירושלים (אורן בן חקון)יוני קלז מצביע אל הנקודה הלבנה כנגד הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
רועי גורדנה ניסה לכבוש את הפנדל (אורן בן חקון)רועי גורדנה ניסה לכבוש את הפנדל (אורן בן חקון)
אבל נדב זמיר דאג להדוף את הבעיטה של רועי גורדנה (אורן בן חקון)אבל נדב זמיר דאג להדוף את הבעיטה של רועי גורדנה (אורן בן חקון)
סטניסלב בילנקי ולארי אנגולו במאבק על כדור גובה (חגסטניסלב בילנקי ולארי אנגולו במאבק על כדור גובה (חג'אג' רחאל)
אנדרו אידוקו כבש ראשון (אורן בן חקון)אנדרו אידוקו כבש ראשון (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)
גג'ורג'ה יובאנוביץ' בטירוף אחרי שער הבכורה בירוק (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מברכים את גשחקני מכבי חיפה מברכים את ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)
פרננד מאיימבו ושי בן דוד מתעמתים (רדאד גפרננד מאיימבו ושי בן דוד מתעמתים (רדאד ג'בארה)
ניב אלטמן קולט כדור (חגניב אלטמן קולט כדור (חג'אג' רחאל)
השער של יוגהשער של יוג'ין אנסה (אורן בן חקון)
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (אורן בן חקון)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (אורן בן חקון)
גג'וניור פיוס מכשיל את איתן אזולאי (עמרי שטיין)
דולב חזיזה ואיתן אזולאי חוגגים (עמרי שטיין)דולב חזיזה ואיתן אזולאי חוגגים (עמרי שטיין)
מוחמד אבו רומי חוגג נגד הפועל תל אביב (רדאד גמוחמד אבו רומי חוגג נגד הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים את החזרה המהירה למשחק (רדאד גשחקני הפועל תל אביב חוגגים את החזרה המהירה למשחק (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה כובש (רדאד גדניאל דאפה כובש (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה חוגג עם החברים (רדאד גדניאל דאפה חוגג עם החברים (רדאד ג'בארה)
שי ברדה בטירוף על הקווים (רדאד גשי ברדה בטירוף על הקווים (רדאד ג'בארה)
סטניסלב בילנקי חוגג עם פיטר מייקל את השער של טבריה (חגסטניסלב בילנקי חוגג עם פיטר מייקל את השער של טבריה (חג'אג' רחאל)
איליי טמם חוגג מהפך באשדוד (אורן בן חקון)איליי טמם חוגג מהפך באשדוד (אורן בן חקון)
סתיו טוריאל ודניאל דאפה חוגגים. שני הכובשים במשחק החזרה של הפועל (רדאד גסתיו טוריאל ודניאל דאפה חוגגים. שני הכובשים במשחק החזרה של הפועל (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה חוגגים עם טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה חוגגים עם טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)
מתיאס נהואל כובש (עמרי שטיין)מתיאס נהואל כובש (עמרי שטיין)
מתיאס נהואל בוכה מאושר (עמרי שטיין)מתיאס נהואל בוכה מאושר (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מברכים את נהואל שגם הצטרף לחגיגה (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מברכים את נהואל שגם הצטרף לחגיגה (עמרי שטיין)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */