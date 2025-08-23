שי ברדה: לא היה פנדל, זו המצאה. קל לתת להם

עירוני קריית שמונה כבר הובילה הערב (שבת) מול הפועל תל אביב, אך לאחר שספגה פנדל שעורר סערה נכנעה 2:1 בסיום ויצאה ללא נקודות במחזור הפתיחה.

שי ברדה מאמן קריית שמונה פתח את דבריו בלי מעצורים: “לא היה פה פנדל, זו המצאה, ראיתי את זה שוב וזה עצר לנו מומנטום נפלא. זה קל לתת להם. אני לא אוהב להתבכיין, אבל ראיתי את זה עכשיו בפעם הרביעית, לא היה ולא נברא. זה מבאס, פנדל אחד שהחזיר את הפועל תל אביב למשחק. תפיסה? ממש לא. אם זה פנדל צריך להישרק במשחק 10 פנדלים. אני מעולם לא מדבר על שופטים בשום קבוצה שאימנתי. קריית שמונה שיחקה כדורגל מצוין היום”.

לגבי שינוי המומנטום שנוצר: “זה שינה את המשחק, חד משמעתית. יכול להיות שאצטער אחר כך על הדברים שאני אומר, אבל ראיתי את זה 4 פעמים. אני גאה בקבוצה הזו, לא היינו נחמדים היום, לחצנו על כל המגרש. עד הסוף כן ניסינו ללחוץ והגענו למצבים. כשאני פחות טוב אני יודע, אין לי מה לומר לשחקנים”.

“אנחנו בימים הקרובים נצרף כנף זר. אני גאה בקבוצה הזו, נהיה קבוצה מצוינת. זה מעצבן אותי, סגרנו את הפועל תל אביב מצוין עד הפנדל. אבל יש חומר מצוין לעבוד בקריית שמונה, אני אופטימי. מגיעה מילה טובה להנהלה על שהכשירו את המגרש הביתי שלנו שהיה במצב זוועה”.