"בליגת העל אין משחקים קלים, יש הרבה עבודה"

הפועל תל אביב עוד הספיקה להיקלע לפיגור, אך לבסוף מחזור הפתיחה שלה הערב (שבת) עבר בצורה טובה עם מהפך וניצחון 1:2 מול עירוני קריית שמונה.

לאחר המשחק, המאמן אליניב ברדה אמר: “קריית שמונה הייתה יותר טובה מאיתנו בחצי הראשון, בחצי השני כשהשתחררנו טיפה נראינו כמו שרציתי שנראה. זו ליגת העל, אלו המשחקים שמצפים לנו ואין משחקים קלים בליגת העל. צריך לתת את הדם, היום השחקנים עשו את זה והמחליפים השפיעו על המשחק. לפתוח עונה בניצחון זה תמיד טוב, יש הרבה עבודה”.

על הסגל הרחב: “בנינו את הסגל כמו שבנינו כי אנחנו יודעים שבליגת העל לא מספיקים 11 שחקנים, לפעמים החילוף יהיה הכי חשוב. אנחנו שמחים שיש תחרות בסגל, זה גורם לשחקנים להתעלות על עצמם בכל משחק. שמח שהראינו אופי”.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

על כך שעברו שלוש שנים מאז שהפועל ביצעה מהפך וניצחה בליגת העל: “אתם ראיתם מה היה עם הקהל, הדחיפה הזו, זה משהו שהשחקנים מרגישים בוורידים שלהם. זה נותן להם כוחות על. שמח שהמשכנו לדחוף עד הסוף”.

בנוגע לפנדל של דאפה: “הוא הבועט שלנו, זה הוחלט מראש שאם יש פנדל הוא זה שיבעט. זה הכל”.

דניאל דאפה כובש (רדאד ג'בארה)

סתיו טוריאל הוסיף: “אני מאושר ורוצה לומר תודה לקהל, מה שהוא עשה לא מובן מאליו. אני שמח שנכנסנו, עשינו את העבודה והצלחנו לעזור לקבוצה. זה השתלם לנו”.

לגבי כשירותו: “היה לי איזה משהו שבוע שעבר, ברוך השם אני כשיר לחלוטין. שמח שנכנסתי ועזרתי לניצחון. האם אפתח? החלטה של המאמן וזהו”.