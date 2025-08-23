בעיית חנייה ופערי אבטחה: מה חשבנו על גרין?

דו”ח המבקר של ONE יסקור במגוון נושאים את כלל מתקני הכדורגל בארץ, והערב (שבת) לצד המשחק בין עירוני טבריה להפועל חיפה במחזור הראשון של ליגת העל, אנו מביאים אליכם את המסקנות באשר לאצטדיון גרין אשר בנוף הגליל.

חנייה

החנייה בגרין היא נושא כאוב מאוד. תשאלו את אוהדי הקבוצות הגדולות המגיעים למשחקים שם. כל האזור הקרוב הסובב את האצטדיון צבוע כחול לבן, ובזמן משחקים פקחי עיריית נוף הגליל מסתובבים שם כל הזמן ומחלקים דו”חות.

החניון של האצטדיון גם הוא בכחול לבן וגם בו צריך לשלם. החנייה בתשלום היא עד 12 בלילה, גם בשבת, זאת כדי להבטיח שאף אחד לא יתחמק מתשלום. במשחקי בית של בני ריינה ועירוני טבריה מול קבוצות קטנות, אולי תוכלו למצוא חנייה ללא תשלום בשכונות הסמוכות, אבל זה דורש הליכה ברגל של כעשר דקות. במשחקים מול הגדולות חבל לכם על הזמן. החנייה מפוצצת ומראש פקחי העירייה מונעים כניסת כלי רכב זרים לשכונות הסמוכות.

מזנון

בוטקה אחת בכל צד של האצטדיון. היום משום מה הצד של המארחת נשאר סגור, כי "אין מספיק קהל", לדברי אנשי האצטדיון. בצד של האורחת המזנון נפתח. נקניקיה בלחמניה ב-25 שקלים. כוס קוקה קולה 10 שקלים. אם יש לכם כניסה ל VIP, אז יש אוכל מצוין.

שירותים

כבר בפתיחה לא נקי במיוחד. יש מספיק תאים, בטח ברב המשחקים.

סדרנים ושיטור

גם כאן, הפער הוא עצום בין משחק מול קבוצה גדולה למשחק מול קבוצה קטנה. ברוב המשחקים לא תדעו כמעט שיש משחק באצטדיון אם תעברו באזור. כשמגיעות לנוף הגליל הקבוצות הגדולות, הסיפור שונה לגמרי. ניידת משטרה עומדת בכיכר שלפני האצטדיון ומונעת מכלי הרכב לפנות שמאלה למגרש. מי שרוצה להיכנס לחניון נדרש להמשיך ישר בכיכר, לפנות פניית פרסה בכיכר הבאה להצטרף לפקק הענק שנמצא שם. למה? לא באמת ברור.

במשחק כמו הערב, של טבריה מול הפועל חיפה, הסדרנים והשוטרים משועממים וכמעט מחוסרי עבודה.