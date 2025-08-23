יום ראשון, 24.08.2025 שעה 00:38
ליגה ספרדית 25-26
41-22בטיס1
30-31ברצלונה2
31-31ראיו וייקאנו3
30-21ויאריאל4
30-21חטאפה5
32-31אתלטיק בילבאו6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
32-22אלאבס9
22-22אלצ'ה10
11-11ולנסיה11
11-11ריאל סוסיאדד12
13-22אתלטיקו מדריד13
13-12סלטה ויגו14
14-12מיורקה15
03-21סביליה16
02-11לבאנטה17
01-01אוססונה18
03-11ג'ירונה19
0 2-01אוביידו20

שוב מאכזבת: 1:1 בלבד לאתלטיקו מול אלצ'ה

צפו בתקצירים: אחרי שנכנעו בדרמה לאספניול, הקולצ'ונרוס איבדו נק' פעם נוספת מול העולה החדשה. סורלות' כבש, רפא מיר איזן. 1:1 בין סלטה למיורקה

ג'וליאנו סימאונה על הדשא (IMAGO)
ג'וליאנו סימאונה על הדשא (IMAGO)

המחזור השני של עונת 2025/26 בליגה הספרדית נמשך הערב (שבת), כאשר במשחק המוקדם של השבת, סלטה ויגו ומיורקה נפרדו ב-1:1. במפגש מרכזי אחר – אתלטיקו מדריד נפרדה ב-1:1 מאכזב מול אלצ’ה, משמע היא עדיין לא השיגה שלוש נקודות ראשונות העונה.

אתלטיקו מדריד – אלצ’ה 1:1

במחזור הפתיחה, הקולצ’ונרוס ספגו 2:1 דרמטי במיוחד מאספניול וחזרו הביתה ללא כלום. הפעם, מול העולה החדשה, זה אמור היה להיות הרבה יותר קל – אך החבורה של דייגו סימאונה לא צלחה אפילו את המשימה הזו. למרות שער מוקדם של אלכסנדר סורלות’ כבר בדקה השמינית, רפא מיר השווה את התוצאה רק שבע דקות אחר כך (15’) והאדומים-לבנים התקשו לעלות שוב ליתרון עד לאיבוד הנקודות הקריטי כבר בפתיחת העונה.

במחזור הבא, אתלטיקו תצא למשחק חוץ אצל אלאבס בתקווה לשוב הביתה למדריד עם קצת יותר אוויר ונחת מחבל הבאסקים. אלצ’ה מצידה, יכולה לרשום וי גדול כי אחרי ה-1:1 עם בטיס במחזור הפתיחה – היא לא נכנעה גם לרוחיבלאנקוס. בשבוע הבא מצפה לה דרבי עולות חדשות נגד לבאנטה.

נשארה מאחור: אתלטיקו עדיין ללא ניצחון

סלטה ויגו – מיורקה 1:1 

שתי הקבוצות לא הצליחו לנצח במחזור הפתיחה, כאשר מיורקה ספגה 3:0 ביתי מהאלופה, ברצלונה, בעוד שסלטה ויגו נחלה הפסד מאכזב 2:0 לחטאפה. הפעם, זה התחיל טוב יותר מבחינת האורחת, סלטה, אותה העלה ליתרון חאבייר רואדה בדקה ה-38. היתרון הזה החזיק מעמד עד הדקה ה-88, אז, מתיאו מוריי באוסה קבע חלוקת נקודות עבור האדומים.

נפרדות בתיקו: 1:1 בין סלטה ויגו למיורקה

 

