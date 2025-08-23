שוב מאכזבת: 1:1 בלבד לאתלטיקו מול אלצ'ה

המחזור השני של עונת 2025/26 בליגה הספרדית נמשך הערב (שבת), כאשר במשחק המוקדם של השבת, סלטה ויגו ומיורקה נפרדו ב-1:1. במפגש מרכזי אחר – אתלטיקו מדריד נפרדה ב-1:1 מאכזב מול אלצ’ה, משמע היא עדיין לא השיגה שלוש נקודות ראשונות העונה.

אתלטיקו מדריד – אלצ’ה 1:1

במחזור הפתיחה, הקולצ’ונרוס ספגו 2:1 דרמטי במיוחד מאספניול וחזרו הביתה ללא כלום. הפעם, מול העולה החדשה, זה אמור היה להיות הרבה יותר קל – אך החבורה של דייגו סימאונה לא צלחה אפילו את המשימה הזו. למרות שער מוקדם של אלכסנדר סורלות’ כבר בדקה השמינית, רפא מיר השווה את התוצאה רק שבע דקות אחר כך (15’) והאדומים-לבנים התקשו לעלות שוב ליתרון עד לאיבוד הנקודות הקריטי כבר בפתיחת העונה.

במחזור הבא, אתלטיקו תצא למשחק חוץ אצל אלאבס בתקווה לשוב הביתה למדריד עם קצת יותר אוויר ונחת מחבל הבאסקים. אלצ’ה מצידה, יכולה לרשום וי גדול כי אחרי ה-1:1 עם בטיס במחזור הפתיחה – היא לא נכנעה גם לרוחיבלאנקוס. בשבוע הבא מצפה לה דרבי עולות חדשות נגד לבאנטה.

נשארה מאחור: אתלטיקו עדיין ללא ניצחון

סלטה ויגו – מיורקה 1:1

שתי הקבוצות לא הצליחו לנצח במחזור הפתיחה, כאשר מיורקה ספגה 3:0 ביתי מהאלופה, ברצלונה, בעוד שסלטה ויגו נחלה הפסד מאכזב 2:0 לחטאפה. הפעם, זה התחיל טוב יותר מבחינת האורחת, סלטה, אותה העלה ליתרון חאבייר רואדה בדקה ה-38. היתרון הזה החזיק מעמד עד הדקה ה-88, אז, מתיאו מוריי באוסה קבע חלוקת נקודות עבור האדומים.