לברקוזן וטן האח פתחו את העונה בהפסד ביתי

אחרי הקונצרט של האלופה באיירן מינכן עם 0:6 מול רד בול לייפציג אתמול, המחזור הראשון של הבונדסליגה נמשך היום (שבת) עם שבעה משחקים, כאשר הסגנית באייר לברקוזן פתחה גם היא את העונה, ובהמשך הערב תעלה בורוסיה דורטמונד עם משחק חוץ מול סנט פאולי.

באייר לברקוזן – הופנהיים 2:1

הבכורה בליגה של אריק טן האח הייתה חמוצה למדי. המשחק נפתח באופן אינטנסיבי למדי בשני צידי המגרש, וסגנית האלופה הייתה הראשונה לכבוש כאשר גרימאלדו מצא בכדור גובה את גארל קוואנסה, שנגח את היתרון כבר בדקה השישית. משם השליטה עברה לצד של האורחת, שהרבתה לסכן את השער של מארק פלקן ובדקה ה-25 השווה פיסניק אסלאני את התוצאה עם כדור חד מתוך הרחבה.

במחצית השנייה התקשו שתי הקבוצות להגיע למצבים, אך הופנהיים הייתה איכותית יותר בחלק הקדמי ועלתה ליתרון כאשר טים למפרלה כבש את היתרון עם תחילת המחצית בבעיטה מדויקת מחוץ לרחבה לפינה השמאלית, והכניע את פלקן. המאמן ההולנדי הטרי לא מצא תשובות, ואיבד נקודות כבר במחזור הראשון.

אלכסנדר פראס עם הכדור מול שחקני לברקוזן (IMAGO)

איינטרכט פרנקפורט – ורדר ברמן 1:4

הנשרים פתחו גם העונה באופן חלק כאשר כבר בפתיחה היו התקפיים, ובאו על שכרם כאשר צ’אן אוזון עם שער אדיר ממרחק רב כבש את הראשון, וכעבור שלוש דקות ג’יאן בהויה נגח את השני לשער של בקהאוס. בהויה השלים צמד כבר עם פתיחת המחצית השנייה והיה נראה שהמשחק הולך לכיוון של תבוסה, אך הירוקים-לבנים לא אמרו נואש וצימקו דקה לאחר מכן מרגליו של ג’סטין ניינמאה. האורחת ניסתה לצמק עוד עם מצבים לא משכנעים, ונכנעה סופית בדקה ה-70 כשאנסגאר קנאוף כבש את הרביעי.

צ'אן אוזון מודה לקהל (IMAGO)

פרייבורג – אוגסבורג 3:1

אחת הקבוצות המפתיעות של שנה שעברה, שסיימה במקום החמישי בהפרש של שתי נקודות בלבד מדורטמונד, פותחת את העונה בהפסד ביתי לבווארים. המארחת לחצה בפתיחה הייתה דומיננטית יותר, אך אחרי קרוב לחצי שעה החלה האורחת לצאת קדימה, ובדקה ה-32 כבש גיאנוליס את השער הראשון. אוגסבורג הוסיפה להיות יעילה ועם סיום המחצית כבר שמה את השלישי ברשת, אחרי שני שערים בחמש דקות מרגליהם של כריסליין מצימה ומריוס וולף.

לוקאס האולר מאוכזב (IMAGO)

פ.צ היידנהיים – וולפסבורג 3:1

הזאבים הגיעו למשחק הבכורה שלהם העונה מול היריבה מדרום המדינה במטרה לקחת את שלושת הנקודות בלי בעיות בדרך, ואכן בדקה ה-20 הניסיון הראשון למסגרת הלך פנימה, כאשר פטריק וימר מצא את אנדראס אולסן מחוץ לרחבה, והאחרון שלח בעיטה לחיבורים של ראמאי וקבע 0:1. אמנם 10 דקות לאחר מכן לאו סינזה דייק בבעיטה חופשית והשווה ל-1:1.

האורחת חיפשה לחזור ליתרון והייתה לא מדויקת, עד שבדקה ה-66 מתיאס סוונברג נגח פנימה את ה-1:2, ופנדל מאוחר של מוחמד אמורה סגר את הסיפור והוציא את וולפסבורג עם הניצחון.

פטריק וימר עם הכדור (IMAGO)

אוניון ברלין – שטוטגרט 1:2

הקבוצה מהבירה אירחה את האדומים, שהגיעו אחרי הפסד 1:2 בסופר קאפ לבאיירן מינכן, וראו בסיום את אותה התוצאה גם הפעם, כאשר אליאס אנסה בדקה ה-18 ניסה את מזלו מחוץ לרחבה ומצא את הרשת. למרות לחץ כבד של האורחת, החלוץ הכפיל עמוק בתוספת הזמן מבישול של אנדריי איליץ’. במחצית השנייה המארחת הסתגרה וכמעט שלא רשמה מצבים, כאשר שער מאוחר של טיאגו תומאס הצליח רק לצמק.