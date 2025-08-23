יום שבת, 23.08.2025 שעה 19:52
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
60-52טוטנהאם1
41-52צ'לסי2
32-41ליברפול3
32-42מנצ'סטר סיטי4
31-31נוטינגהאם פורסט5
32-32סנדרלנד6
30-11ארסנל7
30-11לידס8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
11-11ברייטון12
11-11פולהאם13
10-01קריסטל פאלאס14
10-01ניוקאסל15
11-02אסטון וילה16
01-01אברטון17
01-01מנצ'סטר יונייטד18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

ממשיכה לדשדש: אסטון וילה ספגה 1:0 מברנטפורד

אחרי התיקו עם ניוקאסל במחזור הפתיחה, הבחורים של אונאי אמרי המשיכו בפתיחת העונה הרעה, כשקוואטרה נתן לדובדבנים 3 נק'. 0:1 לבורנמות' על וולבס

|
שחקני ברנטפורד חוגגים (IMAGO)
שחקני ברנטפורד חוגגים (IMAGO)

המחזור השני של הפרמייר ליג נמשך היום (שבת) עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד אסטון וילה ספגה 1:0 מברנטופרד. בורנמות’ השיגה גם היא 0:1 על וולבס, ובקרב העולות החדשות, ברנלי גברה 0:2 על סנדרלנד.

ברנטפורד – אסטון וילה 0:1

אחרי שסיימה בתיקו  עם ניוקאסל במחזור הפתיחה, הקבוצה של אונאי אמרי עדיין לא מצליחה לאסוף ניצחון בעונת 2024/25. מי שכבש את השער היחיד במשחק עבור הדבורים הוא דאנקו קוואטרה, שעט על ריבאונד בתוך הרחבה של דיבו מרטינז וקבע את תוצאת הסיום כבר בדקה ה-13. ניצחון ראשון העונה למארחת, אחרי שבמחזור הראשון הפסידה 3:1 לנוטינגהאם פורסט.

שחקני ברנטפורד בטירוף (IMAGO)שחקני ברנטפורד בטירוף (IMAGO)

בורנמות’ – וולבס 0:1

הדובדבנים התאוששו מההפסד לליברפול במחזור פתיחת הפרמייר ליג ואספו שלוש נקודות ראשונה העונה, בזכות שער מוקדם מאוד של מרקוס טברניר, שכבר בדקה הרביעית כבש את השער היחיד במשחק מתוך הרחבה. הזאבים שהובסו בשבוע שעבר וחטפו 4:0 ממנצ’סטר סיטי, עדיין ללא נקודות העונה.

שחקני בורנמותשחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)

ברנלי – סנדרלנד 0:2

בקרב העולות החדשות, הייתה זו המארחת שיצאה עם ידה על העליונה וספרה נקודות ראשונות העונה. בדקה ה-47 ג’יידון אנטוני מצא בפס נהדר את ג’וש קולן שכבש בקלות את השער הראשון, ובדקה ה-88 השניים התהפכו, כשהפעם קולן סיפק כדור מצוין לאנטוני, שעבר את השוער ומול שער חשוף סגר את הסיפור באופן סופי. סנדרלנד נעצרה אחרי ה-0:3 על ווסטהאם במחזור הפתיחה.

שחקני ברנלי חוגגים (רויטרס)שחקני ברנלי חוגגים (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */