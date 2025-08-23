יום שבת, 23.08.2025 שעה 19:02
שרעבי דורש מנתניה פיצוי בסך כ-155 אלף ש"ח

שחקן הקבוצה לשעבר טוען כי היהלומים לא ביצעו הפרשות לפנסיה כנדרש, פיטרו אותו ללא שימוע ולא שילמו פיצויי פיטורין, ואף דורש גמול עבודה בשבת

ירין שרעבי בתקופתו במדי נתניה (רדאד ג'בארה)
ירין שרעבי בתקופתו במדי נתניה (רדאד ג'בארה)

שחקן הכדורגל ירין שרעבי, ששיחק בעבר במדי מכבי נתניה, דורש מהקבוצה לשלם לו פיצויים ותנאים סוציאליים בסכום כולל של כ־155,500 שקלים. במכתב שנשלח למועדון על ידי בא כוחו, עו”ד שי אליאס, נטען כי נתניה לא קיימה את חובותיה כלפיו לאורך תקופת העסקתו ואף פיטרה אותו שלא כדין.

על פי המכתב, שרעבי הוחתם במכבי נתניה בעונת 2019/20 והמשיך בחוזה גם לאחר מימוש אופציה על ידי המועדון. עם זאת, במקום לשלבו בסגל, הושאל השחקן לקבוצות אחרות, הפועל רעננה, הפועל עכו והפועל ניר רמת השרון. בשנת 2022, לטענתו, הודיע לו המנהל המקצועי דאז אלמוג כהן כי הוא מפוטר, וזאת ללא קיום שימוע וללא מתן הודעה מוקדמת.

בפנייתו טוען שרעבי כי לא שולמו לו פיצויי פיטורין כחוק, הפרשות לפנסיה, דמי הבראה, ימי חופשה וזכויות נוספות. בין היתר הוא דורש:

פיצויי פיטורין בסך 37,500 ש”ח. הפרשות לפנסיה בגובה 26,812 ש”ח. דמי הבראה בסך 7,106 ש”ח. דמי חופשה בהיקף 9,088 ש”ח. גמול עבודה בשבת בסך 50,000 ש”ח. פיצוי על אי קיום שימוע ואי מתן הודעה מוקדמת, 12,500 ש”ח כל אחד.

בסך הכול מעריך השחקן את תביעתו לצורכי פשרה בכ־155,506 ש”ח, תוך שהוא שומר לעצמו את הזכות להגיש תביעה משפטית מלאה אם הכספים לא יועברו אליו בתוך שבעה ימים.

ממכבי נתניה נמסר בתגובה כי :”הנושא עבר לטיפול משפטי”.

