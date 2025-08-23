יום ראשון, 24.08.2025 שעה 00:38
ליגה ספרדית 25-26
41-22בטיס1
30-31ברצלונה2
31-31ראיו וייקאנו3
30-21ויאריאל4
30-21חטאפה5
32-31אתלטיק בילבאו6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
32-22אלאבס9
22-22אלצ'ה10
11-11ולנסיה11
11-11ריאל סוסיאדד12
13-22אתלטיקו מדריד13
13-12סלטה ויגו14
14-12מיורקה15
03-21סביליה16
02-11לבאנטה17
01-01אוססונה18
03-11ג'ירונה19
02-01אוביידו20

לאמין ימאל וראשפורד בהרכב ברצלונה ללבאנטה

הקטלונים יקוו לחבר לחבר ניצחון שני בליגה מול העולה החדשה ב-22:30 (שידור חי בערוץ ONE): פדרי וקסאדו בקישור, קוברסי ואראוחו בהגנה. ה-11 בפנים

לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

אחרי שפתחה עונה ספרדית בצורה מושלמת עם 0:3 על מיורקה במחזור הפתיחה, ברצלונה שואפת לחבר ניצחון שני הערב (22:30). כשתתארח אצל העולה החדשה לליגה הבכירה, לבאנטה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, אלחנדרו באלדה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, אריק גרסיה, פדרי, מארק קסאדו, לאמין ימאל, פראן טורס, ראפיניה ומרקוס ראשפורד.

אלופת ספרד פתחה את העונה המקומית עם ניצחון, וכעת היא נחושה לשמור על מאזן מושלם שיעניק לה הרבה אוויר ומומטום חיובי להמשך. הקאטלונים מודעים לכך שמשחקי פתיחת העונה הם קריטיים בניסיון לא ללשמוט נקודות מיותרות שיעלו ביוקר לאחר מכן.

בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, ברצלונה גברה על יריבתה בארבעה מקרים, כאשר משחק נוסף הסתיים בתיקו. למעשה, הפעם האחרונה שבה לאבנטה גברה על האלופה הייתה בשנת 2019, והיא רוצה לשבור את הרצף השלילי. זה לא יהיה פשוט מול החבורה של פליק.

