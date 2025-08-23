לאמין ימאל וראשפורד בהרכב ברצלונה ללבאנטה

אחרי שפתחה עונה ספרדית בצורה מושלמת עם 0:3 על מיורקה במחזור הפתיחה, ברצלונה שואפת לחבר ניצחון שני הערב (22:30). כשתתארח אצל העולה החדשה לליגה הבכירה, לבאנטה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, אלחנדרו באלדה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, אריק גרסיה, פדרי, מארק קסאדו, לאמין ימאל, פראן טורס, ראפיניה ומרקוס ראשפורד.

אלופת ספרד פתחה את העונה המקומית עם ניצחון, וכעת היא נחושה לשמור על מאזן מושלם שיעניק לה הרבה אוויר ומומטום חיובי להמשך. הקאטלונים מודעים לכך שמשחקי פתיחת העונה הם קריטיים בניסיון לא ללשמוט נקודות מיותרות שיעלו ביוקר לאחר מכן.

בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, ברצלונה גברה על יריבתה בארבעה מקרים, כאשר משחק נוסף הסתיים בתיקו. למעשה, הפעם האחרונה שבה לאבנטה גברה על האלופה הייתה בשנת 2019, והיא רוצה לשבור את הרצף השלילי. זה לא יהיה פשוט מול החבורה של פליק.