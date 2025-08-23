סדריק ואידוקו ב-11 של י-ם, גורדנה וקול באשדוד

אחרי פגרת קיץ ארוכה, הרגע שכל האוהדים בישראל חיכו לו הגיע. ליגת העל חוזרת עם מחזור הפתיחה כאשר בשעה זו הפועל ירושלים מארחת את מ.ס אשדוד באצטדיון טדי, למשחק בו שתי הקבוצות מקוות לפתוח עונה ברגל ימין עם שלוש נקודות.

הרכב פותח הפועל ירושלים: נדב זמין, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, דויד דומג’וני, אופק נדיר, ינאי דיסטלפלד, איליי מדמון, סדריק דון, אוראל באייה, גיא בדש ואנדרו אידוקו.

הרכב פותח מ.ס אשדוד: קרול נימצ’יסקי, לאני נאנג’יס, טום בן זקן, איברהים דיאקיטה, מאור ישילירמק, קארים קימבידי, ישראל קול, רועי גורדנה, אדיר לוי, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.