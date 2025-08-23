יום חמישי, 28.08.2025 שעה 03:15

שחקני נאפולי מברכים את קווין דה בריינה (רויטרס)

הוא כאן: דה בריינה כבש, 0:2 לנאפולי על ססואולו

צפו: הבלגי עזר לקבוצתו להשיג ניצחון בהופעת הבכורה שלו במדים התכולים, כשהבקיע מבעיטה חופשית. לפני כן, מקטומיניי המשיך את העונה הקודמת וכבש

מערכת ONE | 23/08/2025 19:30
יום שבת, 23/08/2025, 19:30
נאפולי
הסתיים
0 2
ססואולו
אחרי המתנה ארוכה, הסרייה א’ נפתחה הערב (שבת), עם משחקה של האלופה, נאפולי, שהתארחה בחוץ מול העולה החדשה ססואולו, והצליחה להשיג ניצחון בכורה אחרי שגברה עליה 0:2, כולל שער בכורה של הכוכב החדש, קווין דה בריינה.

המשחק, שלא התעלה לרמה גבוהה, היה מהרגע הראשון במעמד צד אחד, כשהאורחת שלטה במגרש משריקת הפתיחה, כשאוהדי האלופה הרחיקו עד לצפון וקיבלו את קבוצתם בקבלת פנים חמה וכבר בפתיחה ראו את הקשר הבלגי, דה בריינה, מנסה לכבוש בבעיטת וולה מהאוויר, שהלכה מעל המסגרת.

הפרטנופיי המשיכו, וכך גם הקוסם הבלגי, שעשר דקות מאוחר יותר הצליח למצוא את הבלם אמיר רחמני פנוי לבדו ברחבה, אך הקוסוברי הוכיח למה הוא בלם כשהחטיא מצב קורץ מקרוב ושלח את הכדור החוצה. אך לנאפוליטנים תמיד יש על מי לסמוך, כששחקן העונה שעברה, סקוט מקטומיניי, הצליח לנגוח מקרוב אחרי הגבהה של מתאו פוליטאנו.

גולאסו לדה-בריינה בבכורה החלומית בנאפולי

המשחק כאמור לא הצליח לספק המון מצבים, אך בדקה ה-57 הגיע הרגע לו חיכה אצטדיון שלם, כשדה בריינה ניגש לבעוט בעיטה חופשית, ובכדור חופשי שהטעה את כולם, כולל את שוער ‘הנרוורדי’, סטפנו טוראטי, ונכנס לרשת. בדקה ה-81 איסמעל קונה, קשרה של המארחת, ספג כרטיס צהוב שני והורחק, במה שסיכם למעשה את המשחק.

מחצית שניה
שחקני נאפולי מודים לקהל (רויטרס)שחקני נאפולי מודים לקהל (רויטרס)
  • '90+5
  • החלטת שופט
  • זהו זה! המשחק נגמר! נאפולי ניצחה 0:2 את ססואולו משערים של שחקן העונה שלה, סקוט מקטומיניי והכוכב החדש, קווין דה בריינה
  • '90+1
  • חילוף
  • גם הקפטן דומניקו ברארדי פינה את מקומו בשביל ניקולס פייריני
  • '90+1
  • חילוף
  • לוקה מורו עלה לדקות הסיום במדי ססואולו על חשבון אנדראה פינמונטי
  • '90
  • חילוף
  • גם אנטוניו ורגארה הצעיר נכנס על חשבון כובש השער הראשון לעונת 2025/26, סקוט מקטומיניי
  • '90
  • חילוף
  • חילופים אחרונים בשורות הפרטנופיי, כשמתיאס אוליברה הוחלף עבור לאונרדו ספינאצולה
נואה לאנג מול תאריק מוהארמוביץ' (IMAGO)נואה לאנג מול תאריק מוהארמוביץ' (IMAGO)
  • '83
  • חילוף
  • גם בילי גילמור עלה לדקות הסיום, כשהחליף את סטניסלב לובוטקה
  • '83
  • חילוף
  • גם בצד הנאפוליטני התבצע חילוף כיפול, כשנואה לאנג עלה להופעת בכורה במקום לורנצו לוקה
  • '81
  • חילוף
  • גם אנדראה גיהון עלה ללב הקישור על חשבון ארמנד לאוריינטה
  • '81
  • חילוף
  • פאלי קאנדה נכנס לעבות את ההגנה אחרי האדום במקום ג'וש דויג
איסמעל קונה רואה את האדום. בכורה שירצה לשכוח (רויטרס)איסמעל קונה רואה את האדום. בכורה שירצה לשכוח (רויטרס)
  • '79
  • כרטיס צהוב שני
  • איסמעל קונה בהופעת בכורה שירצה לשכוח אחרי שקיבל כרטיס צהוב שני והותיר את ססואולו בעשרה שחקנים
  • '76
  • חילוף
  • דויד נרס נכנס על חשבון מבשל השער הראשון של נאפולי, מתאו פוליטאנו
  • '73
  • חילוף
  • אליו פאדרה נכנס במקוםלוקה ליפאני בססואולו
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב לאיסמעל קונה, אחרי שדרך על מתאו פוליטאנו
  • '65
  • החמצה
  • תאריק מוהארמוביץ' ניסה למצוא את הרשת של נאפולי בבעיטה מרחוק שהלכה אל גופו של מרט, אבל השוער השמיט את הכדור. למזלו, ההגנה של האורחת הייתה מסודרת והצליחה להרחיק
שחקני נאפולי מברכים את קווין דה בריינה (רויטרס)שחקני נאפולי מברכים את קווין דה בריינה (רויטרס)
קווין דה בריינה. שער בכורה בנאפולי (רויטרס)קווין דה בריינה. שער בכורה בנאפולי (רויטרס)
קווין דה בריינה חוגג לראשונה בפני הקהל הנאפוליטני (רויטרס)קווין דה בריינה חוגג לראשונה בפני הקהל הנאפוליטני (רויטרס)
  • '57
  • שער
  • שער! הוא הגיע! קווין דה בריינה ניגש אל הבעיטה החופשית והכניס כדור לרוחב. הכדור קפץ והטעה את כולם, כולל את טוראטי שהגיב מאוחר וצפה בכדור נכנס לרשתו. שער בכורה לקוסם הבלגי בסרייה א', 0:2 לנאפולי
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • דומניקו ברארדי קיבל צהוב אחרי שביצע הכשלה ונראה לא מרוצה מהחלטת השופט
  • '55
  • החמצה
  • דה בריינה וסטניסלב לובוטקה החליפו מסירות והכדור לבסוף הגיע אל מתאו פוליטאנו, שרצה להוסיף שער לבישול שלו, אך הוא נעצר על ידי הקורה
  • '53
  • החמצה
  • דומניקו ברארדי הגיע למצב הראשון עבורו כשהצליח לחטוף ברחבה לאנדרה פרנק זמבו אנגיסה, היתל בשני שומריו ובעט בעוצמה כדור שפספס במעט את המסגרת של נאפולי
  • '50
  • החמצה
  • קווין דה בריינה ניסה לכבוש בבעיטה חופשית מכ-20 מטרים, אך המצב שלו פגע בחומה ויצא לקרן
  • '46
  • כרטיס צהוב
  • לורנצו לוקה פגע בג'וש דויג וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון למשחק
מחצית ראשונה
שחקני ססואולו מנסים לעצור את לורנצו לוקה (רויטרס)שחקני ססואולו מנסים לעצור את לורנצו לוקה (רויטרס)
  • '45+1
  • החמצה
  • מקטומיניי כמעט עם צמד! הקשר הסקוטי קיבל את הכדור על סף הרחבה, וניסה לכבוש בבעיטה מסובבת יפהפייה, שנעצרה רק במשקוף
  • '43
  • החמצה
  • אחרי דקות רבות ללא מצבים מצד שתי הקבוצות, ג'וש דויג פרץ מהאגף השמאלי של ססואולו, וניסה לבעוט מזווית לא פשוטה כדור שסיכן מעט את אלכס מרט, אך השוער הצליח לבסוף להשתלט על הכדור
  • '22
  • החמצה
  • מקטומיניי רצה לכבוש את השני שלו כשניסה את מזלו מרחוק, אבל הפעם טוראטי הצליח להיות ערני ולקלוט את הכדור
קווין דה בריינה וסקוט מקטומיניי. הצמד החדש של נאפולי נראה בלתי ניתן לעצירה (רויטרס)קווין דה בריינה וסקוט מקטומיניי. הצמד החדש של נאפולי נראה בלתי ניתן לעצירה (רויטרס)
סקוט מקטומיניי. המשיך מאיפה שעצר (רויטרס)סקוט מקטומיניי. המשיך מאיפה שעצר (רויטרס)
סקוט מקטומיניי שולח אהבה לקהל אחרי השער שכבש (רויטרס)סקוט מקטומיניי שולח אהבה לקהל אחרי השער שכבש (רויטרס)
  • '17
  • שער
  • שער! שחקן העונה של הסרייה א' בעונה החולפת המשיך מאיפה שהפסיק! סקוט מקטומיניי התמקם ברחבה, שם חיכה להגבהה ממתאו פוליטאנו. הכדור ננגח בעוצמה לרשתו של סטפנו טוראטי חסר האונים
סטניסלב לובוטקה חוסם את אנדראה פינמונטי (רויטרס)סטניסלב לובוטקה חוסם את אנדראה פינמונטי (רויטרס)
  • '12
  • החמצה
  • מסירה אדירה של קווין דה בריינה, החמצה גדולה של אמיר רחמני! כדור קרן הורחק עד ללורנצו לוקה, שעם הגב לשער הוריד לקשר הבלגי, שבנגיעה שלח את הכדור לבלם הקוסוברי, שבעט לשער אבל החמיץ מקרוב
  • '1
  • החמצה
  • כבר אחרי 40 שניות קווין דה בריינה הגיע למצב טוב בקבוצתו החדשה, נאפולי, כשבעט וולה שהלך מעל המסגרת של סטפנו טוראטי
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ג'ובאני איירולדי הוציא את המשחק הראשון לסרייה א' לדרך! האלופה נאפולי פוגשת את אלופת ליגת המשנה ססואולו. מי תפתח את העונה עם שלוש נקודות?
אוהדי נאפולי בטירוף לפני שריקת הפתיחה (רויטרס)אוהדי נאפולי בטירוף לפני שריקת הפתיחה (רויטרס)
סקוט מקטומיניי מתחמם. שחקן העונה החולפת ישחזר את העונה החלומית? (IMAGO)סקוט מקטומיניי מתחמם. שחקן העונה החולפת ישחזר את העונה החלומית? (IMAGO)
קווין דה בריינה מתכונן להופעת הבכורה שלו (IMAGO)קווין דה בריינה מתכונן להופעת הבכורה שלו (IMAGO)
