הוא כאן: דה בריינה כבש, 0:2 לנאפולי על ססואולו

הרכבים וציונים

אחרי המתנה ארוכה, הסרייה א’ נפתחה הערב (שבת), עם משחקה של האלופה, נאפולי, שהתארחה בחוץ מול העולה החדשה ססואולו, והצליחה להשיג ניצחון בכורה אחרי שגברה עליה 0:2, כולל שער בכורה של הכוכב החדש, קווין דה בריינה.

המשחק, שלא התעלה לרמה גבוהה, היה מהרגע הראשון במעמד צד אחד, כשהאורחת שלטה במגרש משריקת הפתיחה, כשאוהדי האלופה הרחיקו עד לצפון וקיבלו את קבוצתם בקבלת פנים חמה וכבר בפתיחה ראו את הקשר הבלגי, דה בריינה, מנסה לכבוש בבעיטת וולה מהאוויר, שהלכה מעל המסגרת.

הפרטנופיי המשיכו, וכך גם הקוסם הבלגי, שעשר דקות מאוחר יותר הצליח למצוא את הבלם אמיר רחמני פנוי לבדו ברחבה, אך הקוסוברי הוכיח למה הוא בלם כשהחטיא מצב קורץ מקרוב ושלח את הכדור החוצה. אך לנאפוליטנים תמיד יש על מי לסמוך, כששחקן העונה שעברה, סקוט מקטומיניי, הצליח לנגוח מקרוב אחרי הגבהה של מתאו פוליטאנו.

המשחק כאמור לא הצליח לספק המון מצבים, אך בדקה ה-57 הגיע הרגע לו חיכה אצטדיון שלם, כשדה בריינה ניגש לבעוט בעיטה חופשית, ובכדור חופשי שהטעה את כולם, כולל את שוער ‘הנרוורדי’, סטפנו טוראטי, ונכנס לרשת. בדקה ה-81 איסמעל קונה, קשרה של המארחת, ספג כרטיס צהוב שני והורחק, במה שסיכם למעשה את המשחק.