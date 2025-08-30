גאנדלמן: המעמד שלי לא ירד כמו שכתבו כל הזמן

עמרי גאנדלמן הפך בשנתיים האחרונות לאחד הליגיונרים הבכירים של הכדורגל הישראלי. הוא פרח במדי גנט הבלגית, שוויו עלה כבר לשישה מיליוני אירו וגם הדיבורים על מעבר לליגות גדולות יותר החלו. אלא שבשיא השיחות, גאנדלמן נפצע בגבו ובחצי השני של העונה אשתקד, הוא שיחק הרבה פחות במה שהעלה לא מעט תהיות ולא רק בגלל הפציעה.

מוקדם יותר החודש הוא חזר לעניינים: הוא פתח לראשונה העונה בליגה ואפילו כבש את שער השוויון במשחק מול מכלן, השער הראשון שלו בליגה העונה. המאמן מהעונה שעברה, דניאל מילישביץ', התחלף באיוון לקו הקרואטי ונראה שהישראלי זוכה שוב להערכה לה הוא ראוי.

בתחילת ספטמבר נבחרת ישראל תפגוש לצמד משחקים את מולדובה ואיטליה, בקרבות חשובים על ההעפלה למונדיאל שייערך בקיץ הבא, וגאנדלמן צפוי להיות שם. הוא זומן לראשונה מאז הפציעה לסגל במשחקים מול אסטוניה וסלובקיה (ידידות, שם פתח), אך כעת הוא כבר כשיר לגמרי ונכלל בסגל גם למשחקים הקרובים.

עומרי גאנדלמן (ראובן שוורץ)

בראיון מיוחד ל-ONE שנערך לפני פרסום סגל הנבחרת של רן בן שמעון, הוא מדבר על התקופה הקשה אשתקד, עתידו במועדון והשיחות לגבי מעבר לקבוצה אחרת, ההתכנסות הקרובה של הנבחרת ומדוע הוא מאמין כל כך בכחול לבן וגם מתייחס למה שנכתב בעונה שעברה על מעמדו.

עמרי, הגול הזה הגיע אחרי תקופה לא פשוטה.

"כן. זו תחילת העונה ופספסתי קצת את ההתחלה בגלל פציעה. זה היה המשחק הראשון בו פתחתי, המשחק הקודם היה הראשון שלי העונה ושיחקתי חצי שעה לקראת הסוף. בכללי, זה היה משחק טוב והגול הוא איזשהו בונוס, אחלה ספתח לעונה. כיף לחזור לכבוש".

זה לא סוגר קצת מעגל אחרי תקופה לא פשוטה?

"כן, אבל אני חושב שסגרתי את המעגל הזה הרבה לפני. פתחתי את העונה הזאת בצורה מאוד טובה: הגיע מאמן חדש, צוות חדש, שחקנים חדשים. הרגשתי טוב, אבל לצערי הייתה לי פציעה בגללה לא הצלחתי לפתוח את העונה. הייתה לי פגרה קצרה, כי היה את הכינוס בנבחרת והיה לי קצת קשה להיכנס לכושר ולעניינים אבל מהרגע הראשון הרגשתי טוב. מה שהיה בעונה שעברה, את התקופה הלא פשוטה, סגרתי כבר ממזמן".

איך זה באמת היה לחזור להרכב?

"אני חושב שבסופו של דבר זה הרגיש לי טבעי. זה נכון שבחצי השני של העונה שעברה לא שיחקתי הרבה, אבל זה לא היה בהכרח בגלל דברים מקצועיים: עברתי פציעה, הייתה תקופה קשה ואני שמח שחזרתי".

תספר על המאמן החדש איוון לקו…

"קודם כל הוא מאמן שמאוד דורש. הוא מאמין מאוד במשמעת, מאוד קפדן ואנרגטי והאימונים מאוד אינטנסיביים וקשים. הוא הרבה שנים מאמן בכדורגל הבלגי, לקח אליפויות וגביעים והוא יודע את העבודה. יש חיבור טוב איתו והוא מאמן שהוכיח את עצמו".

עומרי גאנדלמן (IMAGO)

מה אמר לך איוון לקו?

"היו לנו שיחות טובות, היו אימונים טובים ואנחנו מבינים אחד את השני. אני באמת חושב שאני יכול לעשות עונה מאוד טובה תחתיו. אני חושב שהצוות הזה יידע להביא את היכולות שלי לידי ביטוי במגרש. אני שמח להיות פה".

לאן הקבוצה הזאת הולכת השנה?

"אני חושב שקודם כל המטרה היא להיות בפלייאוף העליון. גנט הוא מועדון גדול שעבר סוג של בנייה מחדש, בעיקר בשנה שעברה. השנה יש שחקנים קצת יותר מנוסים וכמו שאמרתי מאמן שמכיר את הליגה הבלגית טוב מאוד. עם הניסיון והידע שלו בתוספת האיכות של הקבוצה, אנחנו יכולים לעשות עונה מצוינת. אנחנו עדיין בתהליך בו אנחנו מכירים אחד את השני ונכנסים לכושר. תהיה עונה טובה".

הזכרת את הפציעה בעונה שעברה. היינו רגילים לראות אותך במעמד אחד ופתאום זה השתנה מבחינת הדקות... זה היה רק בגלל הפציעה?

"אני חושב שזה שילוב: השינוי החד הזה נבע כתוצאה מהפציעה שלא הצלחתי כ"כ לחזור ממנה. לקראת ינואר, חלון ההעברות נפתח והיו הרבה דיבורים. לא אשקר שניסיתי לבצע העברה ולהתקדם וגם המועדון וכולם ידעו. זה לא הצליח, אבל אני חושב שזה השפיע עליי קצת מנטלית. זה עבר לפיזי, כי באמת נפצעתי וזה נמשך קצת יותר זמן. זה כל הזמן בא והלך, עד שלקראת סוף העונה הצלחתי לחזור לעצמי בכל הכוח".

"בסוף גם סיימתי את העונה כשאני משחק ונראה טוב. הייתה תקופה לא פשוטה, אבל בסוף זו הקריירה של שחקן כדורגל. אני לא חושב שזה היה שינוי במעמד כמו שדיברו: קיבלתי הרבה הערכה וכבוד גם בחצי העונה הזאת, אבל היו הרבה דברים מעבר. בסופו של דבר, עברתי את התקופה הזאת והיא רק לימדה וחישלה אותי. אני שמח שהיום אני מרגיש מצוין".

עמרי גאנדלמן (קרדיט: הוועד האולימפי בישראל)

מה הכוונה דברים מעבר? זה נשמע שאתה לא רוצה לדבר על זה. בישראל, אנחנו מאוד הופתענו ולא הבנו מה קרה מאחורי הקלעים…

"הרוב זה היה הפציעה, חלון ההעברות וכמו שאמרתי, דברים מעבר: לא אכנס וארחיב עליהם. יש בקריירה של שחקן דברים שהם מעבר, יש ענייני העברות וכאלה דברים. בסופו של דבר התכנון היה לעשות קפיצת מדרגה בינואר וזה לא קרה. זה המעבר בגדול".

"בסופו של דבר, גם בתחילת העונה שעברה היה שינוי במועדון. הגיעה גם הנהלה חדשה ומנהל מקצועי חדש. אז הייתה התחלה חדשה והייתי צריך להסתגל לזה. בהתחלה הסתגלתי, אבל אז כאמור היה שינוי בעמדת המאמן. שינינו שיטה, עברתי לתפקיד שפחות התאים לי ובאתי לידי ביטוי. הגיעה בנוסף לפציעה גם תקופה פחות טובה בקבוצה".

כמה זה היה קרוב למעבר באמת בינואר שעבר?

"היו דיבורים, אבל לא הייתה את ההצעה שתבשיל בסוף".

תספר על הפציעה. מה הרגשת?

"היה לי משהו בגב. זה נמשך יותר ממה שזה היה צריך להיות. זה לא היה איזשהו סיבוך, אבל הייתי פשוט עם כאבים, שכנראה נבעו מעומס כי התחלתי את העונה שעברה מאוד מוקדם. גם עם ההכנה עם הקבוצה, גם אח"כ האולימפיאדה והכול תוך כמה שבועות. חזרתי, היו כל שלושה ימים משחק ושיחקתי כל הזמן 90 דקות. בסוף העומס יצר איזה משהו על הגב. זו לא הייתה פציעה חמורה בכלל, אבל היא נמשכה יותר, עם כאבים והייתי צריך לטפל. גם העניין המנטלי לא עזר בגדול".

עומרי גאנדלמן חוגג (ראובן שוורץ)

אתה בחור חזק, איך עוברים באמת חצי עונה שכזאת מבחינה מנטלית?

"אם אתייחס להעברה: בסוף יש מועדון שכן רצה למכור וגם אני רציתי להתקדם. אבל זה לא יצא, זה השפיע קצת. זה מבאס טיפה, אבל אני מאוד שמח שאני אחרי זה. אני חושב שעברתי את זה בצורה טובה וסגרתי את הדלת הזאת מזמן. זה לא שהייתי בדיכאון, אבל זו תקופה לא קלה ואף אחד לא אוהב להיות פצוע ובלי יכולת להתאמן ולשחק. זה לא סוד ששחקן שרוצה להתקדם ולא מצליח מסיבות כאלה ואחרות, זה יוצר דברים עם המועדון. בסוף גם את התקופה הזאת עברתי עם עבודה קשה".

חצי העונה השנייה פגעה בך גם בנבחרת. לא יכולת לקחת חלק בתחילת קמפיין מוקדמות המונדיאל ומן הסתם שאיבדת את המקום בהרכב. רן בן שמעון אמר במסע"ת שאתה פצוע ושהוא בקשר איתך…

"הייתי בקשר עם רן לאורך כל התקופה הזאת והוא כל הזמן שאל אותי מה קורה. באותו זמין (של חלון מרץ), לא הייתי כשיר. חזרתי רק שבועיים או שלושה אחרי הזימון. יש בינינו תקשורת מאוד טובה. נפגשנו בשנה שעברה בבלגיה עוד לפני הפציעה".

אבל זה פגע במעמד שלך? הרגשת בקיץ הזה שיש פחות ביקוש?

"לא ממש. אני חושב שבסופו של דבר, הייתה לי עונה טובה. סיימתי עם 12 שערים ו-6 בישולים בכל המסגרות, שאלו מספרים יפים. זה נכון שבחצי העונה השנייה שיחקתי פחות, אבל לקראת סוף העונה חזרתי לעצמי. כשאתה פצוע, רואים אותך פחות מן הסתם. המעמד שלי לא ירד כמו שכתבו כל הזמן. האנשים במועדון יודעים מה אני יכול לתרום ולתת למועדון".

אז בקיץ הזה לא היו דיבורים על עזיבה?

“תמיד יש, כי אי אפשר לדעת מה יהיה. כמו שאמרתי, היו שינויים בצוות המקצועי ואני יכול להגיד לך שאני מרגיש מאוד טוב עם הצוות ומביא את היכולות שלי לידי ביטוי. אבל אי אפשר לדעת מה יהיה בכדורגל: חלון ההעברות עדיין פתוח. אני מאוד שמח איפה שאני נמצא".

עומרי גאנדלמן (IMAGO)

אז לאן פניך מועדות? יש שיח עם המועדון?

“אני מנסה להתרכז יותר בכאן ועכשיו. לעזור לקבוצה לנצח, להבקיע ולבשל. אני רוצה להראות את עצמי כמה שיותר ובאותה נשימה לעשות את קפיצת המדרגה. זה לא משהו שאני מסתיר, כל שחקן רוצה להגיע לליגות הכי בכירות. זה תמיד שם ולגיטימי שאחרי כל מה שעשיתי יש שיחות עם המועדון. אני מקווה שבסוף מה שצריך לקרות יקרה”.

זו תהיה השנה אחרונה שלך בגנט? תעזוב בסוף השנה?

"אני עוד לא יודע. בסופו של דבר, יש לי עוד שנתיים בחוזה. בכדורגל אי אפשר לדעת, אבל ברור שככל שאתה עושה דברים במגרש, יש יותר התעניינויות מאירופה וסיכוי יותר גדול להשתדרג. בסוף המטרה היא להראות את עצמי, לעזור לקבוצה להצליח ודרך זה להגיע לליגות הבכירות"

כמה קשה לשחק היום בבלגיה או ככדורגלן ישראלי בחו"ל בכלל?

"אני יכול להעיד על עצמי שברוך השם אני לא חוויתי איזשהו מקרה. כמובן שזה לא קל להיות ישראלי במקומות באירופה שפחות אוהבים אותנו. לפעמים צריך לדעת להוריד פרופיל, אבל אני מקבל פה הרבה כבוד והערכה. בטח בעיר ובאצטדיון שלנו".

למה נפרדת מהסוכן שלך דודו דהאן?

"פשוט נגמר החוזה. היו לנו שנתיים מאוד טובות, זאת הייתה החלטה שלקחנו. כמו שדודו כתב, גם אני יכול להגיד שאני מודה לו על השנתיים הללו. הוא הביא אותי לאיפה שאני נמצא היום, אני מודה לו וסיימנו את זה ברוח טובה".

אני חוזר לנבחרת ולהתכנסות הקרובה שכנראה תהיה מזומן אליה. עכשיו תהיה לך משימה קשה לפלס את דרכך להרכב…

"בסוף להיות בנבחרת זה תמיד כבוד גדול ואתה תמיד צריך להוכיח את עצמך. יש תקופות שאתה משחק יותר כמו שהייתי משחק ויש שפחות. ברור שהמטרה שלי היא לשחק כמה שיותר ולהיות בורג משמעותי, אבל גם רן יודע שתמיד אתן מעצמי. בכל דקה שאקבל אנסה לעשות את ההכי טוב, כי בסוף יש מטרה והנבחרת גדולה מכל אחד מאיתנו. אני מקווה שנוכל לעשות דברים יפים".

שחקני נבחרת ישראל (רויטרס)

בתחילת הקמפיין דיברו שהמטרה היא יותר מוקדמות היורו (הקמפיין הבא)…

"זה נכון שיש דיבורים כאלה ואחרים בחוץ, אבל זה לא הדיבור שיש בתוך הנבחרת, אפילו לא קרוב. אנחנו לא חושבים בכלל על הקמפיין הבא ומתרכזים רק בקמפיין הזה. אנחנו מנסים לעשות את ההכי טוב שאנחנו יכולים ויש לנו הרבה מטרות בקמפיין הזה. אנחנו מתחרים על עלייה ורק התחלנו את הקמפיין. יש לנו הרבה משחקים חשובים ונצטרך להיות שם אם אנחנו רוצים לעלות ולקחת את הנקודות".

"ברור לכל מי שבנבחרת שאנחנו מסתכלים רק על הקמפיין הזה ועל מה שאפשר להשיג בו. אם יש מה למכור? אני חושב שאנחנו נבחרת מצוינת. להגיד לך שזה קל? לא. יש את איטליה, נורבגיה ועוד נבחרות שהן לא השם הכי חם בכדורגל, אבל עושות חיים קשים. ראינו שהיה משחק מאוד קשה מול אסטוניה בחוץ ואין אף משחק קל. אנחנו לא באים לשמש תפאורה ולהסתכל על נורבגיה ואיטליה מהצד, אלא בלבן של העיניים ולנסות לנצח ולעלות. אנחנו מאמינים בעצמנו".

אתה באמת מרגיש שהנבחרת התקדמה?

"אני מרגיש שהתקדמנו מאוד. אנחנו עדיין בתהליך, אבל כן התקדמנו גם מקצועית וגם במנטליות שלנו ואנחנו מרגישים את זה בתוך הנבחרת. יש אווירה מאוד טובה, אנשים שמחים להגיע, אנשים מאמינים בנבחרת ורוצים לקחת חלק. לא הייתי בהרבה נבחרות כדי שאוכל להגיד לך מה היה שנים אחורה, אבל אני באמת יכול להגיד לך שיש פה נבחרת טובה: צוות של אנשים, צוות מקצועי מאוד טוב ואנחנו מסוגלים לעשות דברים יפים".

שחקני מכיב נתניה (רועי כפיר)

לסיום, אי אפשר בלי המועדון בו גדלת, מכבי נתניה. הוחלפה הבעלות, יש קצת בעיות. אתה עוקב?

”ברור שאני עוקב. אני חושב שחשוב להגיד תודה לאייל סגל על כל מה שהוא עשה למען המועדון הזה. אני באמת אוהב אותו ובתור אחד שהיה שם, אני יכול להגיד שהוא אוהב את המועדון הזה ברמה שאי אפשר לתאר. אני אמנם עוקב, אבל לא יודע בדיוק מה קורה במועדון ולא יכול לשפוט. אני נהנה לראות אותם, יש להם סגל טוב ואני חושב שהם יעשו עונה טובה”.