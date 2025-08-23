יום שבת, 23.08.2025 שעה 15:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
41-22בטיס1
30-31ברצלונה2
31-31ראיו וייקאנו3
30-21ויאריאל4
30-21חטאפה5
32-31אתלטיק בילבאו6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
32-22אלאבס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

אלונסו: מדבר עם כולם, ברור שגם עם רודריגו

מאמן ריאל מדריד לפני אוביידו: "אומר לשחקנים איך להשתפר, מסטנטואונו נראה כאילו האו כאן זמן רב". וגם: מצבו של ויניסיוס והקריצה לסנטי קאסורלה

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

מאמן ריאל מדריד, צ’אבי אלונסו, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת משחק הליגה הקרוב מול אוביידו, ועסק במגוון נושאים, מהיכולת של קיליאן אמבפה, דרך מעמדו של ויניסיוס, ועד ההתלהבות סביב הכישרון הארגנטינאי פרנקו מסטנטואונו.

אלונסו נשאל על אמבפה והיכולת להחזירו לשיאו: “אני אנסה לעזור לו, והוא יעזור לקבוצה לנצח משחקים. הוא חלק בסיסי מהמערך שלנו. החיבור בין כל החלקים בסגל יהיה אחד המפתחות לעונה טובה כקבוצה”. על השוואות לברצלונה אמר: “אני לא דואג משום דבר חוץ מהרמה שלנו. כל שבוע נוכל להשתפר ולגדול כקבוצה”.

ביחס לשיטות המשחק והמערכים הסביר: “אנחנו מדברים הרבה על המשחק, על איך להשתפר. בשלב מוקדם של העונה יש מעט מידע, צריך לנתח ולבנות רעיונות ברורים. יש לנו פרופילים לשחק במערכים שונים, אנחנו שומרים על גמישות”.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

השאלות סביב ויניסיוס אינן מדאיגות אותו: “הוא במצב טוב, העונה רק התחילה. כולם רוצים לעשות שנה טובה ומגיעים בגישה חיובית, וזה הדבר החשוב ביותר”. גם למסטנטואונו התייחס אלונסו: “לא דיברתי איתו על הנושא שעליו דובר בארגנטינה, אני מתמקד בשחקן עצמו. פרנקו נראה טוב, יש לו חיבור טוב עם החברים לקבוצה, והוא נראה כאילו הוא כאן כבר זמן רב. אני רואה אותו מחייך”. בהמשך הוסיף: “הוא יכול לשחק גם כפליימייקר מספר 10 וגם בקו האחורי. יש לו איכות, ניידות, ויכולת לחבר את המשחק”.

בהקשר לפתיחתו המרשימה של הארגנטינאי מול אוססונה אמר המאמן: “ראיתי אותו בכושר טוב, עם אנרגיה והשפעה חיובית. הוא חלק מהסגל ולכן יש לו סיכוי לפתוח, כמו לכל אחד אחר”. על ג’וד בלינגהאם אמר: “צריך לדעת להסתגל. אף אחד לא ישחק את כל הדקות, לכל אחד יש תפקיד”.

כשנשאל אם הסגל מלא או שיש צורך בקשר נוסף, ענה: “אני מרוצה מהסגל, אבל תמיד צריך להיות מוכנים”. בעניין תפקידי הכדור החופשי גילה אלונסו שיש לא מעט אפשרויות: “עוד לא הספקנו לעבוד על זה יותר מדי, אבל יש לנו בועטים איכותיים, ארדה, טרנט, מסטנטואונו, קיליאן... נמשיך לעבוד”.

צצ'אבי אלונסו (ריאל מדריד)

על רודריגו, שלא שיחק במשחק הראשון בליגה, אמר: “העונה רק התחילה. כל ההחלטות על ההרכב הן שלי בלבד. אני מדבר עם שחקנים רבים, וכמובן שדיברתי גם איתו”.

על מקומו של ויניסיוס בהרכב: “חשוב לקחת סטטיסטיקות בזהירות. כולם חשובים, ואני בונה סגל שבו כל שחקן יכול להיות שחקן הרכב”. בנוגע לסנטי קאסורלה אמר בהתרגשות: “לא יצא לי לדבר איתו כי הייתי מרוכז במשחק שלנו, אבל יש לי זיכרונות נפלאים ממנו. ביורו 2008 הוא היה חלק מחדר הלבשה מיוחד. האוהדים אוהבים אותו, הוא שחקן יוצא דופן. אני שמח שהוא חזר הביתה ויוכל לשמש דמות לחיקוי באוביידו”.

לסיום, המאמן דיבר על היריבה: “עבור אוביידו והאוהדים זה משחק מיוחד. גם עבורנו חשוב להמשיך להתפתח במשחקי חוץ, להיות תחרותיים ולשמור על רמה גבוהה לא משנה איפה נשחק. עברו רק שלושה שבועות מאז התחלנו, ואנחנו נרגשים לקראת המשחק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */