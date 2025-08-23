אבו יונס וגנאים הגיעו לתמוך, אבו עביד בספק

בצל העובדה שפיפ”א טרם מאשרת לבני סכנין לרשום את שחקניה החדשים, המאמן שרון מימר מתקשה לתרגל את ההרכב שהיה רוצה למשחק מול בית"ר ירושלים ביום שני (20:00).

אם במשחקי גביע הטוטו עוד ניתן היה לרשום שחקנים נבחנים הרי שבליגה אין אישור לכך מה שמעמיד את הסגל של מימר חשוף ללא מעט חוסרים. על כל זה צריך להוסיף את העובדה שיש ספק גדול גם לגבי שיתופו של הבלם איאד אבו עביד, שמושך פציעה בכף הרגל ולא הצליח גם היום להשלים אימון שלם.

בכל אופן, מי שהגיעו לעודד ולתמוך בשחקנים לפני האימון היו ראש העיר מאזן גנאים והיו"ר מוחמד אבו יונס שאמר: "אני מקווה מאד שנתבשר על ידי פיפ"א שניתן יהיה בהקדם לרשום את השחקנים. בכל מקרה אני סומך על כל אחד מכם שיעלה למגרש לתת הכל. זו הזדמנות של כל שחקן להוכיח את עצמו במשחק כזה”.