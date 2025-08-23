כעס בבארסה: טר שטגן חתם נגד המשחק במיאמי

המאבק סביב היוזמה לקיים משחק ליגה בספרד מחוץ לגבולות המדינה ממשיך לעורר סערה. ביום חמישי פרסם ארגון שחקני הכדורגל בספרד הודעה חריפה נגד תוכניתה של לה ליגה לקיים את המשחק בין ויאריאל לברצלונה בדצמבר הקרוב במיאמי. ההודעה נשאה את חתימותיהם של כל 20 קפטנים מקבוצות הליגה הבכירה, בהם גם קפטן בארסה, מארק-אנדרה טר שטגן, מהלך שהצית מתחים חדשים בין השוער הגרמני למועדון.

על פי דיווח ברדיו הקטלוני RAC1, בקרב אלופת ספרד שוררת אי שביעות רצון מכך שטר שטגן בחר להצטרף להצהרה, כאשר במועדון סבורים שהמחווה שלו "סותרת את האינטרסים של ברצלונה". כל זה מגיע דווקא אחרי שהצדדים התפייסו לאחר שהגרמני סירב לחתום על דו”ח הפציעה שלו.

נשיא המועדון ז’ואן לאפורטה אמר כבר בתחילת הקיץ כי יהיה "כבוד גדול" לשחק בארצות הברית, והדגיש את היתרונות השיווקיים והמסחריים שטמונים במהלך. מנגד, בהודעת ארגון השחקנים נכתב כי התוכנית היא "חסרת כבוד", וכי לה ליגה פעלה ללא כל דיון עם האיגוד, תוך התעלמות מוחלטת מהאינטרסים של השחקנים בתהליך קבלת ההחלטות.

מארק אנדרה טר שטגן (רויטרס)

הצטרפותו של טר שטגן להצהרה והתגובה הנזעמת מצד המועדון מצטרפים לשורת חיכוכים בין הצדדים בחודשים האחרונים, החל בסירובו של השוער לקבל את החלטת המועדון למכור אותו, ועד חוסר נכונותו לחתום על מסמך רפואי שהיה מאפשר לברצלונה להשתמש בחלק משכרו לצורך רישום שחקנים.

ההתפתחויות האחרונות רק מעמיקות את המשבר ביחסים, ובספרד מעריכים כי הפרידה הבלתי נמנעת בין הצדדים, כשזו תתרחש, תהיה מכוערת במיוחד.