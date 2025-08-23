יום שני, 25.08.2025 שעה 13:40
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
43-42אספניול4
41-22בטיס5
31-31ראיו וייקאנו6
30-21חטאפה7
32-31אתלטיק בילבאו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
03-21סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

כעס בבארסה: טר שטגן חתם נגד המשחק במיאמי

דווקא אחרי הפיוס בין הצדדים לאחר שהשוער סירב לחתום על דו"ח פציעתו, הליגה עשתה יד אחת נגד המשחק המתוכנן בארה"ב והמועדון גילה שהגרמני לקח חלק

|
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

המאבק סביב היוזמה לקיים משחק ליגה בספרד מחוץ לגבולות המדינה ממשיך לעורר סערה. ביום חמישי פרסם ארגון שחקני הכדורגל בספרד הודעה חריפה נגד תוכניתה של לה ליגה לקיים את המשחק בין ויאריאל לברצלונה בדצמבר הקרוב במיאמי. ההודעה נשאה את חתימותיהם של כל 20 קפטנים מקבוצות הליגה הבכירה, בהם גם קפטן בארסה, מארק-אנדרה טר שטגן, מהלך שהצית מתחים חדשים בין השוער הגרמני למועדון.

על פי דיווח ברדיו הקטלוני RAC1, בקרב אלופת ספרד שוררת אי שביעות רצון מכך שטר שטגן בחר להצטרף להצהרה, כאשר במועדון סבורים שהמחווה שלו "סותרת את האינטרסים של ברצלונה". כל זה מגיע דווקא אחרי שהצדדים התפייסו לאחר שהגרמני סירב לחתום על דו”ח הפציעה שלו.

נשיא המועדון ז’ואן לאפורטה אמר כבר בתחילת הקיץ כי יהיה "כבוד גדול" לשחק בארצות הברית, והדגיש את היתרונות השיווקיים והמסחריים שטמונים במהלך. מנגד, בהודעת ארגון השחקנים נכתב כי התוכנית היא "חסרת כבוד", וכי לה ליגה פעלה ללא כל דיון עם האיגוד, תוך התעלמות מוחלטת מהאינטרסים של השחקנים בתהליך קבלת ההחלטות.

מארק אנדרה טר שטגן (רויטרס)מארק אנדרה טר שטגן (רויטרס)

הצטרפותו של טר שטגן להצהרה והתגובה הנזעמת מצד המועדון מצטרפים לשורת חיכוכים בין הצדדים בחודשים האחרונים, החל בסירובו של השוער לקבל את החלטת המועדון למכור אותו, ועד חוסר נכונותו לחתום על מסמך רפואי שהיה מאפשר לברצלונה להשתמש בחלק משכרו לצורך רישום שחקנים.

ההתפתחויות האחרונות רק מעמיקות את המשבר ביחסים, ובספרד מעריכים כי הפרידה הבלתי נמנעת בין הצדדים, כשזו תתרחש, תהיה מכוערת במיוחד.

