יום שבת, 23.08.2025 שעה 09:16
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
41-52צ'לסי1
30-41מנצ'סטר סיטי2
30-31סנדרלנד3
30-31טוטנהאם4
32-41ליברפול5
31-31נוטינגהאם פורסט6
30-11ארסנל7
30-11לידס8
11-11ברייטון9
11-11פולהאם10
10-01אסטון וילה11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
04-01וולבס19
08-12ווסטהאם20

טוטונהאם פנתה לקומו כדי לצרף את ניקו פאס

אחרי שהפסידה במרוץ על אזה, הספרס הציעו 40 מיליון ליש״ט על הקשר בן ה-20 של קומו, שדורשת 70. מה הקשר של ריאל לעסקה? וגם: יונייטד תצרף שוער?

|
ניקו פאס (IMAGO)
ניקו פאס (IMAGO)

ליגות רבות ברחבי אירופה ובעולם כבר יצאו לדרך, אך חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את סגלן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים החמים.

דיווחים חמים

# אחרי שהפסידה במרוץ על אברצ׳י אזה, שמתקרב לארסנל, ומוקדם יותר הקיץ לא הצליחה לסגור את עסקת מורגן גיבס ווייט, טוטנהאם עדיין מחפשת חיזוק התקפי. במקביל לעניין בסאביניו, הספרס רוצים קשר התקפי וכעת סימנו מטרה חדשה. התרנגולים הציעו 40 מיליון ליש״ט על ניקו פאס, שחקנה בן ה-20 של קומו, שדורשת 70 מיליון. אגב, לריאל מדריד יש סעיף מול קומו בו היא יכולה להשוות כל הצעה שתגיע על השחקן ולקבל עדיפות.

# מנצ׳סטר יונייטד מתקרבת להחתמת שוער חדש. אחרי שעקבה במשך הקיץ אחר שוערה של אנטוורפן, סנה למנס, נראה שהשדים האדומים קרובים להשלים את העסקה, בסביבות ה-20 מיליון אירו.

אנדרה אונאנה מאוכזב. מעמדו פחת (רויטרס)אנדרה אונאנה מאוכזב. מעמדו פחת (רויטרס)

# ויש גם מי שצפוי לעזוב את יונייטד. רסמוס הוילון בדרך החוצה מהמועדון, כשמי שנמצאת חזק בתמונה לצרפו היא נאפולי. הקבוצה עדיין לא הגיעה לסיכום מול השחקן ומול המועדון, אך צפויה להגביר הילוך בכל הנוגע לעסקה בקרוב.

# אברטון בדרך לצרף את אחד השחקנים המבטיחים באנגליה. אחרי שהחתימה את ג׳ק גריליש, הטופיז ממשיכים לנסות להתחזק וטיילר דיבלינג, קשרה בן ה-10 של סנדרלנד על סף סיכום.

