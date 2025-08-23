יום שבת, 23.08.2025 שעה 11:04
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
61-92ניימיכן1
61-82פ.ס.וו. איינדהובן2
61-42פיינורד3
60-32זוולה4
43-62אלקמאר5
42-42אייאקס6
32-52אוטרכט7
33-22נאק ברדה8
35-32כרונינגן9
37-32ספרטה רוטרדם10
24-42גו אהד איגלס11
23-32וולנדם12
14-32פורטונה סיטארד13
13-22הירנביין14
03-02טוונטה אנסחדה15
04-02טלסטאר16
07-12אקסלסיור רוטרדם17
08-12הראקלס אלמלו18

"באמת כזה טוב?": בהולנד מודאגים בנוגע לגלוך

בתקשורת במדינה מפקפקים ביכולותיו של הקשר והביעו חשש שחתימתו לא תשתלם לאייאקס: "טכניקה טובה, אך חלש בהגנה וחסר כוח במאבקים, לא שחקן קבוצתי"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אייאקס הוציאה הקיץ סכום נאה מאוד על אוסקר גלוך, לא פחות מ־14.75 מיליון אירו, אבל ההופעות הראשונות של הקשר ההתקפי הישראלי לא שכנעו את כולם. בהולנד כבר עולות תהיות אם המועדון רכש "חתול בשק".

ולנטיין דריסן, מבכירי העיתונאים, אמר בפודקאסט Kick-Off: “סביב ההעברה היה כמובן הרבה הייפ. היחיד שהיה ביקורתי כבר אז היה האנס ואן דר זי, סקאוט העל לשעבר של אייאקס. הוא טען שלגלוך חסרה עומק, חסרה המהירות הטהורה של מספר 10, ושמבחינה הגנתית הוא חלש”.

דריסן המשיך והסביר כי ואן דר זי הכיר את גלוך עוד מהתקופה כשחקן נוער: "הוא ראה אותו הרבה אז, והבין מעבר לנתונים. עד עכשיו גלוך עדיין לא הראה אחרת או לא הוכיח ההפך". עמיתו, מייק ורוויי, ניסה לסנגר וציין שגלוך טרם קיבל דקות משמעותיות, אך דריסן התעקש: "אני מעריך את העין של האנס ואן דר זי יותר מכל מיני נתונים".

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

ואן דר זי עצמו אמר לפני כחודש ל"טלגרף" שדווקא המשחק הכי טוב של גלוך היה מול פיינורד בליגת האלופות במדי זלצבורג, שם שיחק כקיצוני שמאלי: "הוא עבר את ברט ניווקופ ואיגור פייקסאו בין הרגליים ובישל פעמיים בניצחון 1:3 בדה קויפ. יש לו טכניקה טובה, אבל אין לו האצה לעומק. לכן הוא כמעט תמיד נכנס לאמצע. כ־10 הוא חלש בהגנה וחסר כוח במאבקים. הוא בחור קטן".

אל הביקורת הזו מצטרפות גם עדויות מעברו באוסטריה. העיתונאי ניסטר כריסטוף מה"קרונן צייטונג" סיפר ל־’NRC’: "זה לא סוד שהוא לא שחקן קבוצתי ושבדרך כלל דואג קודם כל לאינטרסים האישיים שלו. הסירוב שלו לשבת על הספסל מול וולפסברגר הוא הדוגמה הטובה ביותר להתנהגות שלו. וגם על המגרש, הוא העדיף לכדרר במקום למסור. לא היו לו הרבה חברים בקבוצה".

ישיב לביקורות על המגרש? גלוך (IMAGO)ישיב לביקורות על המגרש? גלוך (IMAGO)

בינתיים, גלוך נכנס כמחליף בשני משחקי הליגה הראשונים, 28 דקות מול טלסטאר (ניצחון 0:2) וכל המחצית השנייה מול גו אהד איגלס (2:2). ביום ראשון צפויה אייאקס לפגוש את חרונינגן, וכולם מחכים לראות האם הרכש היקר יצליח להראות צדדים אחרים במשחק שלו, ולהוכיח שבאמסטרדם לא טעו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */