"באמת כזה טוב?": בהולנד מודאגים בנוגע לגלוך

אייאקס הוציאה הקיץ סכום נאה מאוד על אוסקר גלוך, לא פחות מ־14.75 מיליון אירו, אבל ההופעות הראשונות של הקשר ההתקפי הישראלי לא שכנעו את כולם. בהולנד כבר עולות תהיות אם המועדון רכש "חתול בשק".

ולנטיין דריסן, מבכירי העיתונאים, אמר בפודקאסט Kick-Off: “סביב ההעברה היה כמובן הרבה הייפ. היחיד שהיה ביקורתי כבר אז היה האנס ואן דר זי, סקאוט העל לשעבר של אייאקס. הוא טען שלגלוך חסרה עומק, חסרה המהירות הטהורה של מספר 10, ושמבחינה הגנתית הוא חלש”.

דריסן המשיך והסביר כי ואן דר זי הכיר את גלוך עוד מהתקופה כשחקן נוער: "הוא ראה אותו הרבה אז, והבין מעבר לנתונים. עד עכשיו גלוך עדיין לא הראה אחרת או לא הוכיח ההפך". עמיתו, מייק ורוויי, ניסה לסנגר וציין שגלוך טרם קיבל דקות משמעותיות, אך דריסן התעקש: "אני מעריך את העין של האנס ואן דר זי יותר מכל מיני נתונים".

אוסקר גלוך (IMAGO)

ואן דר זי עצמו אמר לפני כחודש ל"טלגרף" שדווקא המשחק הכי טוב של גלוך היה מול פיינורד בליגת האלופות במדי זלצבורג, שם שיחק כקיצוני שמאלי: "הוא עבר את ברט ניווקופ ואיגור פייקסאו בין הרגליים ובישל פעמיים בניצחון 1:3 בדה קויפ. יש לו טכניקה טובה, אבל אין לו האצה לעומק. לכן הוא כמעט תמיד נכנס לאמצע. כ־10 הוא חלש בהגנה וחסר כוח במאבקים. הוא בחור קטן".

אל הביקורת הזו מצטרפות גם עדויות מעברו באוסטריה. העיתונאי ניסטר כריסטוף מה"קרונן צייטונג" סיפר ל־’NRC’: "זה לא סוד שהוא לא שחקן קבוצתי ושבדרך כלל דואג קודם כל לאינטרסים האישיים שלו. הסירוב שלו לשבת על הספסל מול וולפסברגר הוא הדוגמה הטובה ביותר להתנהגות שלו. וגם על המגרש, הוא העדיף לכדרר במקום למסור. לא היו לו הרבה חברים בקבוצה".

ישיב לביקורות על המגרש? גלוך (IMAGO)

בינתיים, גלוך נכנס כמחליף בשני משחקי הליגה הראשונים, 28 דקות מול טלסטאר (ניצחון 0:2) וכל המחצית השנייה מול גו אהד איגלס (2:2). ביום ראשון צפויה אייאקס לפגוש את חרונינגן, וכולם מחכים לראות האם הרכש היקר יצליח להראות צדדים אחרים במשחק שלו, ולהוכיח שבאמסטרדם לא טעו.