הצעד הדרמטי שברצלונה שוקלת לגבי רוני ברדג'י

רוני ברדג'י היה אחת הסנסציות הגדולות של קדם העונה בברצלונה. השחקן השבדי הצעיר הרשים עד כדי כך שהרוויח לעצמו את מקומו כאלטרנטיבה המובילה לאגף ימין לצד לאמין ימאל, למקרה שיידרש מנוחה או ייעדר. אלא שהקשיים של ברצלונה לעמוד בתקנות הפייר פליי הפיננסי מציבים כעת סימן שאלה כבד סביב יכולתו להירשם.

ברגע זה, רישומו לקבוצה הבוגרת מסובך במיוחד, שכן קיימות עדיפויות אחרות של שחקנים שחייבים להירשם תחילה. גם רישום בקבוצת המילואים אינו פותר את הבעיה, משום שהוא משפיע על אותה מסגרת שכר. כוונת המועדון היא להשאירו, אך הימים הנותרים עד סגירת חלון ההעברות מציבים מרוץ נגד הזמן.

בינתיים שותף ברדג'י במשחק סגור לקבוצת המילואים מול אתלטיק ליידה, ואף כבש פנדל בסגנון "פאננקה" שהעניק ניצחון 2:3. אולם מקומו בליגה הרביעית של ספרד רחוק מלהיות טבעי לשחקן שכבר הספיק לבלוט גם במשחקי ליגת האלופות.

רוני ברדג'י (IMAGO)

מצבו העדין מוביל לחשיבה על אלטרנטיבות: האפשרות שיירשם לבוגרים בעדיפות ראשונה, אך אם הדבר לא יתאפשר, עלולה לעלות האופציה של השאלה. המועדון והשחקן עשויים לשקול זאת אם הרישום ימשיך להתעכב, במיוחד לאחר העזיבות של אוריול רומאו והקטור פורט, שמפנות מקום אך עדיין לא פותרות את הבעיה. עם זאת, קיימת גם מגבלה רגולטורית לא פשוטה, לא ניתן להשאיל שחקן שלא נרשם קודם לכן, סוגיה שכבר עלתה בחלון ההעברות האחרון.

בברצלונה מבינים שמדובר בכישרון גדול, וכולם מרוצים מהחתמתו ומהביצועים שהציג בקיץ. אלא שהמציאות הניהולית והפיננסית עלולה לדחות את פריצתו במדי הקבוצה הבוגרת, כשהשחקן עצמו רוצה להצליח בבארסה, אבל פתוח לצאת להשאלה.

במקביל, המאמן האנזי פליק מקווה לחזק את הסגל כבר במחזור השני מול לבאנטה, עם חזרתו הצפויה של רוברט לבנדובסקי מהפציעה ורישומו האפשרי של ג'רארד מרטין בהגנה. אך גם אם שני המהלכים יתעכבו, ברור כי אחת הסוגיות המרכזיות בברצלונה בימים הקרובים תהיה עתידו של ברדג'י, האם יצליח להירשם ולהישאר בסגל, או שייאלץ לצאת להשאלה כדי להמשיך לשחק ברמה גבוהה.