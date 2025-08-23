יום שבת, 23.08.2025 שעה 07:31
ליגה אנגלית 25-26
41-52צ'לסי1
30-41מנצ'סטר סיטי2
30-31סנדרלנד3
30-31טוטנהאם4
32-41ליברפול5
31-31נוטינגהאם פורסט6
30-11ארסנל7
30-11לידס8
11-11ברייטון9
11-11פולהאם10
10-01אסטון וילה11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
04-01וולבס19
08-12ווסטהאם20

"פנטסטי, הראה בגרות": צ'לסי מרוצה מאסטבאו

הברזילאי עלה במקומו של פאלמר, שגה בפתיחה, ובהמשך בישל ושבר שיא. מארסקה: "הוא צריך לעשות הרבה טעויות כדי להבין כמה הפרמייר ליג שונה מברזיל"

|
אסטבאו (IMAGO)
אסטבאו (IMAGO)

לאחר שכוכב צ’לסי קול פאלמר נגרע מההרכב בחימום של משחק הפרמייר ליג מול ווסטהאם, מי שנכנס לנעליו היה ילד הפלא הברזילאי, אסטבאו ויליאן, שהראה מדוע אוהדי הבלוז כל כך התרגשו מהגעתו. השחקן בן ה-18 פתח לראשונה בפרמייר ליג במקומו של פאלמר, אך כבר בדקה השישית איבד כדור בניסיון עקב-מסירה, מה שהוביל לשער מרהיב של לוקאס פאקטה עבור המארחים.

למרות זאת, אסטבאו לא נבהל, והוכיח מדוע צ’לסי שילמה 29 מיליון ליש”ט כדי להביא אותו לסטמפורד ברידג’. הרגע הבולט הגיע במחצית הראשונה, כאשר בישל לאנזו פרננדס את שער השוויון, בדרך לניצחון 1:5 מוחץ של אלופת העולם למועדונים.

הפריצה החכמה והמסירה לאחור שסידרו לפרננדס שער קל הפכו את אסטבאו, בגיל 18 ו-120 ימים בלבד, לשחקן הצעיר ביותר בתולדות צ’לסי שרושם בישול בפרמייר ליג. המאמן אנצו מארסקה אמר: “הוא צריך להסתגל, הוא צריך לעשות הרבה טעויות כדי להבין כמה הפרמייר ליג שונה מברזיל. ספגנו אחרי העקב שלו, הוא צריך להבין, אבל הוא שחקן פנטסטי”.

אסטבאו (IMAGO)אסטבאו (IMAGO)

אסטבאו בחר בצ’לסי למרות התעניינות של מועדוני ענק כמו באיירן מינכן, פאריס סן ז’רמן ומנצ’סטר סיטי. הוא מתאים במדויק להגדרה של ילד פלא שמצטרף עם המון הייפ וציפיות גדולות לעתיד. כבר בגביע העולם למועדונים הראה ניצוץ מכישרונו, כשכבש ברבע הגמר במדי פלמייראס מול צ’לסי, וכעת גם באנגליה הרושם הראשוני חיובי.

חברו לקבוצה, מארק קוקורייה, החמיא: “הוא צעיר אבל הראה בגרות. הוא קיבל החלטות מצוינות וכל השחקנים החדשים הגיעו כדי לעזור, להביא משהו טוב, אנרגיה חיובית, כישרון. יש לנו סגל מדהים, ואני מקווה שנעשה דברים גדולים העונה”.

גם רוב גרין, שוער העבר של צ’לסי ונבחרת אנגליה, התרשם: “זה נראה כאילו זה פשוט תענוג עבורו לשחק ולהביע את עצמו. הוא שיחק כאילו החולצה לא כבדה עליו בכלל, בלי ציפיות. יש תחושת חופש אדירה, וזה דבר נהדר. בצ’לסי יש המון שחקנים בין-לאומיים עם גישות שונות למשחק, אבל הברזילאים, אצלם זה כמו מסיבה. בואו נהנה, נשחק כדורגל, נתרגש”.

שחקני צשחקני צ'לסי חוגגים (IMAGO)

צ’לסי, שחסרה את כוכבה הגדול פאלמר, עדיין נתנה הצגה. מארסקה חשף כי בן ה-23 “לא היה ב-100% בארבעה-חמישה ימים האחרונים”, ושהפריע לו כאב במפשעה שהכריע נגד שיתופו. “הוא ניסה להתחמם, אבל הרגיש משהו. החלטנו שלא לקחת סיכון מיותר. נראה בשעות הקרובות אם זה רציני”.

המאמן הוסיף: “אין ספק שאנחנו הרבה יותר טובים כשקול איתנו. הוא השחקן הכי טוב שלנו, וכשיש אותו, אנחנו קבוצה טובה בהרבה”. קוקורייה חיזק: “זה קשה כי התכוננו עם קול, ובסוף היינו צריכים לשנות מהר מאוד. אבל אסטבאו שיחק משחק ענק. זה חשוב לדעת שיש לנו סגל רחב, כולנו מוכנים בכל רגע, והיום הראינו שיש לנו קבוצה חזקה”.

