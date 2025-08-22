דמבלה החמיץ פנדל, פ.ס.ז' ניצחה 0:1 את אנז'ה

אלופת צרפת ואירופה, פאריס סן ז’רמן, השיגה הערב (שישי) ניצחון נוסף בליגה הצרפתית, ובדומה לשבוע שעבר שוב היה זה 0:1 קטן, הפעם על אנז'ה, במשחק שבו החבורה של לואיס אנריקה התקשתה לפרוץ את ההגנה הצפופה של היריבה, אך ידעה לנצל את ההזדמנות הגדולה שלה.

המשחק נפתח בלחץ של האלופה, שהגיעה להזדמנות זהב כבר בדקה ה-27 כשקיבלה פנדל. אוסמן דמבלה ניגש לבעוט, אך שלח כדור חלש וגבוה הרבה מעל השער, והחמיץ הזדמנות ליתרון מוקדם. אנז'ה, מצידה, ניסתה לצאת להתקפות מתפרצות אך התקשתה מול הקישור החזק של פריז.

אחרי מחצית ראשונה מאופסת, הגיע השער המיוחל בדקה ה-50. פביאן רואיס היה במקום הנכון בזמן הנכון, השתלט על כדור חוזר בתוך הרחבה וירה אותו בעוצמה לרשת הימנית.

שחקני פ.ס.ז' חוגגים (IMAGO)

בדקות שנותרו ניסתה אנז'ה להגיב, אך נתקלה בקו ההגנה הצרפתי וביכולת טובה של שוערה מנואל אוגארטה. פאריס סן ז’רמן, על אף החמצת הפנדל והחמצות נוספות, שמרה על היתרון עד הסיום ופתחה את הליגה ברגל ימין עם שלוש נקודות ראשונות.

עבור לואיס אנריקה זו התחלה מוצלחת לעונה נוספת על הקווים של האלופה, שמראה שגם אם לא תמיד היא מרשימה בהצגות התקפיות, היא יודעת לנצח משחקים צמודים, וזה מה שחשוב בשלב הזה של העונה.