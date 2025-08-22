יום שבת, 23.08.2025 שעה 05:46
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
60-22פאריס סן-ז'רמן1
31-31מונאקו2
30-11שטרסבורג3
30-11ליון4
30-11טולוז5
30-11אוקזר6
30-11ראן7
31-12אנז'ה8
13-31ברסט9
13-31ליל10
01-01נאנט11
01-01פ.צ. פאריס12
01-01לוריין13
01-01מץ14
01-01ניס15
01-01לאנס16
01-01מארסיי17
03-11לה האבר18

דמבלה החמיץ פנדל, פ.ס.ז' ניצחה 0:1 את אנז'ה

הכוכב פספס מהנקודה הלבנה, אך פביאן רואיס הבקיע את שער הניצחון במחצית השנייה בדרך ל-0:1 שני ברציפות לאלופת צרפת ואירופה שעדיין לא ממש מרשימה

|
פביאן רואיס חוגג (IMAGO)
פביאן רואיס חוגג (IMAGO)

אלופת צרפת ואירופה, פאריס סן ז’רמן, השיגה הערב (שישי) ניצחון נוסף בליגה הצרפתית, ובדומה לשבוע שעבר שוב היה זה 0:1 קטן, הפעם על אנז'ה, במשחק שבו החבורה של לואיס אנריקה התקשתה לפרוץ את ההגנה הצפופה של היריבה, אך ידעה לנצל את ההזדמנות הגדולה שלה.

המשחק נפתח בלחץ של האלופה, שהגיעה להזדמנות זהב כבר בדקה ה-27 כשקיבלה פנדל. אוסמן דמבלה ניגש לבעוט, אך שלח כדור חלש וגבוה הרבה מעל השער, והחמיץ הזדמנות ליתרון מוקדם. אנז'ה, מצידה, ניסתה לצאת להתקפות מתפרצות אך התקשתה מול הקישור החזק של פריז.

אחרי מחצית ראשונה מאופסת, הגיע השער המיוחל בדקה ה-50. פביאן רואיס היה במקום הנכון בזמן הנכון, השתלט על כדור חוזר בתוך הרחבה וירה אותו בעוצמה לרשת הימנית.

שחקני פ.ס.זשחקני פ.ס.ז' חוגגים (IMAGO)

בדקות שנותרו ניסתה אנז'ה להגיב, אך נתקלה בקו ההגנה הצרפתי וביכולת טובה של שוערה מנואל אוגארטה. פאריס סן ז’רמן, על אף החמצת הפנדל והחמצות נוספות, שמרה על היתרון עד הסיום ופתחה את הליגה ברגל ימין עם שלוש נקודות ראשונות.

עבור לואיס אנריקה זו התחלה מוצלחת לעונה נוספת על הקווים של האלופה, שמראה שגם אם לא תמיד היא מרשימה בהצגות התקפיות, היא יודעת לנצח משחקים צמודים, וזה מה שחשוב בשלב הזה של העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */