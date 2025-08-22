יום שבת, 23.08.2025 שעה 04:50
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
30-61באיירן מינכן1
00-00באייר לברקוזן2
00-00איינטרכט פרנקפורט3
00-00בורוסיה דורטמונד4
00-00פרייבורג5
00-00מיינץ6
00-00ורדר ברמן7
00-00שטוטגרט8
00-00בורוסיה מנשנגלדבאך9
00-00וולפסבורג10
00-00אוגסבורג11
00-00אוניון ברלין12
00-00סט. פאולי13
00-00הופנהיים14
00-00היידנהיים15
00-00פ.צ. קלן16
00-00המבורג17
06-01לייפציג18

שלושער לקיין וגול בכורה לדיאס ב-0:6 של באיירן

אלופת הבונדסליגה פתחה עונה בסטייל כשהתעללה בלייפציג באליאנץ ארנה. האנגלי כבש 3 פעמים ב-13 דקות, שער ענק לרכש הקולומביאני ואוליסה התכבד בצמד

|
הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)
הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)

באיירן מינכן פתחה הערב (שישי) את עונת הבונדסליגה בסערה עם ניצחון מוחץ 0:6 על לייפציג, במשחק שהבהיר לכולם מי הקבוצה הדומיננטית בגרמניה גם השנה. הארי קיין היה הכוכב הבלתי מעורער עם שלושער אדיר, כשגם הרכש החדש מליברפול, לואיס דיאס, הוסיף שער בכורה חלומי.

המשחק נפתח בלחץ כבד של האלופה, וכבר בדקה ה-27 הגיע הרגע הראשון: מייקל אוליסה היה זה שפרץ את הסכר עם בעיטה עוצמתית מתוך הרחבה שהכניעה את גולאצ’י. חמש דקות לאחר מכן, הגיע תורו של דיאס להרשים. הקולומביאני קיבל כדור נהדר מכיוונו של גנאברי, התקדם וירה פצצה לחיבורים, בדרך לשער בכורה מופלא בגרמניה. עוד לפני ההפסקה, אוליסה השלים צמד אישי וקבע 0:3, כשההגנה של לייפציג נראתה אבודה לגמרי.

המחצית השנייה הייתה כולה הארי קיין. החלוץ האנגלי, שלא כבש במחצית הראשונה, התפוצץ עם שלושער תוך 13 דקות. תחילה בעיטה חדה מהרחבה שקבעה 0:4, לאחר מכן מהלך אישי מצוין שבו חתך פנימה ובעט לרשת בדרך ל-0:5, ובדקה ה-78 חתם עם בעיטה מדויקת ברגל שמאל שהשלימה שלושער מהסרטים ו-0:6 מוחץ לבאיירן.

הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)

עבור לייפציג זו הייתה תבוסה קשה בפתיחת העונה, בעוד שבאיירן מאותתת כבר במחזור הראשון על כוונותיה לשמור על התואר. קיין נראה חד מתמיד, דיאס השתלב בצורה מושלמת, והקבוצה של וינסנט קומפני משדרת עוצמה התקפית מרשימה שמזכירה את הימים הגדולים ביותר של המועדון. באיירן פותחת את העונה עם הצהרת כוונות ברורה, היא כאן כדי לדרוס כל יריבה שעומדת בדרכה.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)
שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */