שלושער לקיין וגול בכורה לדיאס ב-0:6 של באיירן

באיירן מינכן פתחה הערב (שישי) את עונת הבונדסליגה בסערה עם ניצחון מוחץ 0:6 על לייפציג, במשחק שהבהיר לכולם מי הקבוצה הדומיננטית בגרמניה גם השנה. הארי קיין היה הכוכב הבלתי מעורער עם שלושער אדיר, כשגם הרכש החדש מליברפול, לואיס דיאס, הוסיף שער בכורה חלומי.

המשחק נפתח בלחץ כבד של האלופה, וכבר בדקה ה-27 הגיע הרגע הראשון: מייקל אוליסה היה זה שפרץ את הסכר עם בעיטה עוצמתית מתוך הרחבה שהכניעה את גולאצ’י. חמש דקות לאחר מכן, הגיע תורו של דיאס להרשים. הקולומביאני קיבל כדור נהדר מכיוונו של גנאברי, התקדם וירה פצצה לחיבורים, בדרך לשער בכורה מופלא בגרמניה. עוד לפני ההפסקה, אוליסה השלים צמד אישי וקבע 0:3, כשההגנה של לייפציג נראתה אבודה לגמרי.

המחצית השנייה הייתה כולה הארי קיין. החלוץ האנגלי, שלא כבש במחצית הראשונה, התפוצץ עם שלושער תוך 13 דקות. תחילה בעיטה חדה מהרחבה שקבעה 0:4, לאחר מכן מהלך אישי מצוין שבו חתך פנימה ובעט לרשת בדרך ל-0:5, ובדקה ה-78 חתם עם בעיטה מדויקת ברגל שמאל שהשלימה שלושער מהסרטים ו-0:6 מוחץ לבאיירן.

הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)

עבור לייפציג זו הייתה תבוסה קשה בפתיחת העונה, בעוד שבאיירן מאותתת כבר במחזור הראשון על כוונותיה לשמור על התואר. קיין נראה חד מתמיד, דיאס השתלב בצורה מושלמת, והקבוצה של וינסנט קומפני משדרת עוצמה התקפית מרשימה שמזכירה את הימים הגדולים ביותר של המועדון. באיירן פותחת את העונה עם הצהרת כוונות ברורה, היא כאן כדי לדרוס כל יריבה שעומדת בדרכה.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)