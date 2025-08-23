לא מצליחה מולה: סיטי הפסידה 2:0 לטוטנהאם

המחזור השני של הפרמייר ליג המשיך היום (שבת) עם המשחק המוקדם שסיפק מפגש ענקיות בין מנצ’סטר סיטי לטוטנהאם, בו הסיטיזנס שוב נכנעו בביתם לתרנגולים 2:0, שסיפקו תצוגה טקטית אדירה וסיפקו לפפ הפסד עשירי במהלך הקריירה מולם.
הפתיחה הייתה של הקבוצה הביתית, שדחפה וניסתה לנצל את הקו הנמוך בו טוטנהאם עומדת. האורחת, שהייתה ידועה בשנים האחרונות כקבוצה מופקרת הגנתית, הצליחה להתגונן בצורה נפלאה, ולבסוף גם “לעקוץ” עם שער של ברנאן ג’ונסון, אחרי שהחלקת כדור עם הראש של פאפה מטה סאר שלחה את ריצ’ארליסון, שמסר לוולשי שהכניע.
החניכים של פפ גווארדיולה, שאיבדו בפתיחת המשחק את ראיין אית נורי לפציעה, ספגו את השער השני בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, כשמשחק הלחץ של תומאס פרנק ושחקניו עבד בתוך הרחבה, כששוב סאר היה זה שחטף, ריצ’ארליסון כמעט איבד אבל ז’ואאו פלהיניה הגיע לכדור התועה והכניע את ג’יימס טראפורד.
התוצאה נשמרה גם במהלך המחצית השנייה, כשלמרות משחק שקול, האורחת ניצלה יום חלש במשרד של צמד כוכבי הניצחון על וולבס במשחק הראשון, ארלינד הולאנד וטיג’אני ריינדרס, כדי להבטיח פתיחת עונה מושלמת עם שש נקודות משש אפשריות, בעוד שהמארחת, שחולמת להשיב את האליפות, רשמה לעצמה הפסד ראשון בשלב מאוד מוקדם בעונה.
במחזור הבא הסיטיזנס ינסו להתאושש במשחק חוץ לא פשוט מול ברייטון, בעוד האורחת מלונדון תשוב לביתה כשתארח את בורנמות’, שעשתה צרות לליברפול במשחק שפתח את עונת 2025/26 באנגליה.
מחצית שניה
-
'90+4
- זהו זה! פיטר בנקס שרק לסיום ההתמודדות! מנצ'סטר סיטי עם הפסד ראשון לעונה, 2:0 לטוטנהאם
-
'90+3
- כמעט השער השלישי! ווילסון אודובר קפץ גבוה בתוך רחבת סיטי אחרי שטראפורד הצליח לעצור את דומיניק סולאנקה, כשנגח לפינה הימנית אבל השוער האנגלי סיפק הצלה מרהיבה כדי לשמור על התוצאה בעינה
-
'86
- לוקאס ברגוואל הוא החילוף האחרון של התרנגולים, כשהחליף את מוחמד קודוס
-
'83
- ברנרדו סילבה הגיע לכדור קשה ומזווית לא פשוטה נגח אל עבר השער, כדור שנעצר רק ברשת העליונה
-
'81
- פדרו פורו ביזבז זמן על קו החוץ וספג את הכרטיס הצהוב
-
'78
- גם ווילסון אודובר עלה לדקות ההכרעה, כשנכנס על חשבונו של כובש השער הראשון, ברנאן ג'ונסון
-
'78
- חילוף כפול בוצע גם על ידי תומאס פרנק, כשריצ'ארליסון הוחלף על ידי דומיניק סולאנקה
-
'76
- פחות מדקה על הדשא, ופודן הצליח למצוא בהרמת קרן מדויקת את ראשו של רודרי, שנגח בעוצמה אל ידיו של גוגליאמו ויקאריו
-
'75
- גם ניקו הוחלף, כשרודרי שב לאיתיחאד לראשונה מאז שנפצע בעונה הקודמת
-
'75
- פיל פודן נקרא להציל את המולדת כחלק מחילוף כפול של פפ גווארדיולה. האנגלי החליף את אוסקר בוב
-
'71
- מנגד, השופט גם הכניס את שמו של ריצ'ארליסון לפנקס
-
'71
- גם ניקו נכנס לפנקס המוצהבים
-
'68
- כריסטיאן רומרו הצליח לעצור את ריקו לואיס בצורה נקייה, אבל השופט ראה אחרת ושלף לעברו צהוב
-
'61
- כדור שעלה לרחבה הגיע לראשו של ריצ׳ארליסון שנגח מעל המשקוף
-
'54
- ז׳רמי דוקו נכנס במקום עומאר מרמוש
-
'54
- חילוף כפול של פפ גווארדיולה. צ׳רקי יצא, ברנרדו סילבה נכנס במקומו
-
'53
- הזדמנות גדולה לסיטי. טעות גדולה בהגנת טוטנהאם, האלנד הצליח לטוף והוציא רוחב לא מדויק מספיק לצ׳רקי שלא הגיע לכדור
מחצית ראשונה
-
'45+6
- צ׳רקי הגביה כדור נפלא לרחבהף הולאנד הגיע ראשון, אך נגח מעל השער
-
'45+2
- שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: טעות ענקית של טראפורד, שניסה להניע כדור ברחבה, ריצ׳ארליסון חטף ופלאיניה גלגל מקרוב לרשת
-
'39
- כמעט טוטנהאם הכפילה את היתרון. קודוס ניצל טעות בהגנה ומצא את עצמו מול טראפורד שיצא נהדר, והצליח לעצור את הניסיון של קודוס להקפיץ מעליו
-
'36
- שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: מתפרצת מושלמת של הספרס. כדור ארוך הגיע לקודוס, שנגח נהדר מעל ההגנה של סיטי והשאיר את ריצ׳ארליסון לבד באגף. הברזילאי פרץ טוב והוציא רוחב לג׳ונסון שבנגיעה בעט לרשת
-
'34
- ברנאן ג׳ונסון ספג כרטיס צהוב
-
'28
- פעולה טובה של הולאנד סידרה למרמוש מצב נוח, האחרון היה מול ויקאריו, אך נעצר אצל השוער
-
'22
- חילוף מוקדם במנצ׳סטר סיטי. ראין איט נורי נפצע ולא יכול היה להמשיך, נייתן אקה נכנס על חשבונו
-
'17
- התקפה טובה של סיטי הסתיימה בבעיטה חדה של מרמוש מחוץ לרחבה, ויקאירו הדף טוב והאלנד לא הצליח להשתלט על הריבאונד
-
'9
- וכמעט שער מהעבר השני. אותו פורו עשה טעות גדולה ולא סגר טוב, מרמוש התגנב מאחוריו ומזווית קשה שלח פס שחלף ליד הקורה
-
'8
- פדרו פורו ניגש לבעוט כדור חופשי מכ-20 מטרים אלכסונית מהשער, בבעיטה הראשונה הוא נעצר בחומה ובריבאונד שלח פצצה בנגיעה ששפשפה את הרשת הצדדית
-
'1
- השופט פיטר בנקס הוציא את המשחק לדרך!