לא מצליחה מולה: סיטי הפסידה 2:0 לטוטנהאם

הרכבים וציונים

המחזור השני של הפרמייר ליג המשיך היום (שבת) עם המשחק המוקדם שסיפק מפגש ענקיות בין מנצ’סטר סיטי לטוטנהאם, בו הסיטיזנס שוב נכנעו בביתם לתרנגולים 2:0, שסיפקו תצוגה טקטית אדירה וסיפקו לפפ הפסד עשירי במהלך הקריירה מולם.

הפתיחה הייתה של הקבוצה הביתית, שדחפה וניסתה לנצל את הקו הנמוך בו טוטנהאם עומדת. האורחת, שהייתה ידועה בשנים האחרונות כקבוצה מופקרת הגנתית, הצליחה להתגונן בצורה נפלאה, ולבסוף גם “לעקוץ” עם שער של ברנאן ג’ונסון, אחרי שהחלקת כדור עם הראש של פאפה מטה סאר שלחה את ריצ’ארליסון, שמסר לוולשי שהכניע.

החניכים של פפ גווארדיולה, שאיבדו בפתיחת המשחק את ראיין אית נורי לפציעה, ספגו את השער השני בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, כשמשחק הלחץ של תומאס פרנק ושחקניו עבד בתוך הרחבה, כששוב סאר היה זה שחטף, ריצ’ארליסון כמעט איבד אבל ז’ואאו פלהיניה הגיע לכדור התועה והכניע את ג’יימס טראפורד.

התוצאה נשמרה גם במהלך המחצית השנייה, כשלמרות משחק שקול, האורחת ניצלה יום חלש במשרד של צמד כוכבי הניצחון על וולבס במשחק הראשון, ארלינד הולאנד וטיג’אני ריינדרס, כדי להבטיח פתיחת עונה מושלמת עם שש נקודות משש אפשריות, בעוד שהמארחת, שחולמת להשיב את האליפות, רשמה לעצמה הפסד ראשון בשלב מאוד מוקדם בעונה.

במחזור הבא הסיטיזנס ינסו להתאושש במשחק חוץ לא פשוט מול ברייטון, בעוד האורחת מלונדון תשוב לביתה כשתארח את בורנמות’, שעשתה צרות לליברפול במשחק שפתח את עונת 2025/26 באנגליה.