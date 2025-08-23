יום שבת, 23.08.2025 שעה 18:29

ארלינג הולאנד מאוכזב (רויטרס)

לא מצליחה מולה: סיטי הפסידה 2:0 לטוטנהאם

התרנגולים, במשחק טקטי אדיר הצליחו לעצור את התכולים באיתיחאד שוב אחרי שהשפילו אותה בביתה בעונה שעברה. משחק חלש להולאנד, ג'ונסון ופלהיניה כבשו

מערכת ONE | 23/08/2025 14:30
יום שבת, 23/08/2025, 14:30אצטדיון איתיחאדליגה אנגלית - מחזור 2
טוטנהאם
שער ברנאן ג'ונסון (35)
בישול בישול: ריצ'ארליסון
שער ז'ואאו פאליניה (48)
בישול בישול: ריצ'ארליסון
הסתיים
0 2
שופט: פיטר בנקס
מנצ'סטר סיטי
ליגה אנגלית 25-26
60-52טוטנהאם1
41-52צ'לסי2
30-31סנדרלנד3
32-41ליברפול4
32-42מנצ'סטר סיטי5
31-31נוטינגהאם פורסט6
30-11ארסנל7
30-11לידס8
11-11ברייטון9
11-11פולהאם10
10-01אסטון וילה11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
04-01וולבס19
08-12ווסטהאם20
הרכבים וציונים
 
 

המחזור השני של הפרמייר ליג המשיך היום (שבת) עם המשחק המוקדם שסיפק מפגש ענקיות בין מנצ’סטר סיטי לטוטנהאם, בו הסיטיזנס שוב נכנעו בביתם לתרנגולים 2:0, שסיפקו תצוגה טקטית אדירה וסיפקו לפפ הפסד עשירי במהלך הקריירה מולם.

הפתיחה הייתה של הקבוצה הביתית, שדחפה וניסתה לנצל את הקו הנמוך בו טוטנהאם עומדת. האורחת, שהייתה ידועה בשנים האחרונות כקבוצה מופקרת הגנתית, הצליחה להתגונן בצורה נפלאה, ולבסוף גם “לעקוץ” עם שער של ברנאן ג’ונסון, אחרי שהחלקת כדור עם הראש של פאפה מטה סאר שלחה את ריצ’ארליסון, שמסר לוולשי שהכניע.

החניכים של פפ גווארדיולה, שאיבדו בפתיחת המשחק את ראיין אית נורי לפציעה, ספגו את השער השני בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, כשמשחק הלחץ של תומאס פרנק ושחקניו עבד בתוך הרחבה, כששוב סאר היה זה שחטף, ריצ’ארליסון כמעט איבד אבל ז’ואאו פלהיניה הגיע לכדור התועה והכניע את ג’יימס טראפורד.

התוצאה נשמרה גם במהלך המחצית השנייה, כשלמרות משחק שקול, האורחת ניצלה יום חלש במשרד של צמד כוכבי הניצחון על וולבס במשחק הראשון, ארלינד הולאנד וטיג’אני ריינדרס, כדי להבטיח פתיחת עונה מושלמת עם שש נקודות משש אפשריות, בעוד שהמארחת, שחולמת להשיב את האליפות, רשמה לעצמה הפסד ראשון בשלב מאוד מוקדם בעונה.

במחזור הבא הסיטיזנס ינסו להתאושש במשחק חוץ לא פשוט מול ברייטון, בעוד האורחת מלונדון תשוב לביתה כשתארח את בורנמות’, שעשתה צרות לליברפול במשחק שפתח את עונת 2025/26 באנגליה.

מחצית שניה
רודרי וג'ון סטונס מאוכזבים (רויטרס)רודרי וג'ון סטונס מאוכזבים (רויטרס)
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • זהו זה! פיטר בנקס שרק לסיום ההתמודדות! מנצ'סטר סיטי עם הפסד ראשון לעונה, 2:0 לטוטנהאם
  • '90+3
  • החמצה
  • כמעט השער השלישי! ווילסון אודובר קפץ גבוה בתוך רחבת סיטי אחרי שטראפורד הצליח לעצור את דומיניק סולאנקה, כשנגח לפינה הימנית אבל השוער האנגלי סיפק הצלה מרהיבה כדי לשמור על התוצאה בעינה
  • '86
  • חילוף
  • לוקאס ברגוואל הוא החילוף האחרון של התרנגולים, כשהחליף את מוחמד קודוס
ז'רמי דוקו מכניס מסירה בין שחקני טוטנהאם (רויטרס)ז'רמי דוקו מכניס מסירה בין שחקני טוטנהאם (רויטרס)
  • '83
  • החמצה
  • ברנרדו סילבה הגיע לכדור קשה ומזווית לא פשוטה נגח אל עבר השער, כדור שנעצר רק ברשת העליונה
  • '81
  • כרטיס צהוב
  • פדרו פורו ביזבז זמן על קו החוץ וספג את הכרטיס הצהוב
  • '78
  • חילוף
  • גם ווילסון אודובר עלה לדקות ההכרעה, כשנכנס על חשבונו של כובש השער הראשון, ברנאן ג'ונסון
תומאס פרנק מודה לריצ'ארלסון המוחלף (רויטרס)תומאס פרנק מודה לריצ'ארלסון המוחלף (רויטרס)
  • '78
  • חילוף
  • חילוף כפול בוצע גם על ידי תומאס פרנק, כשריצ'ארליסון הוחלף על ידי דומיניק סולאנקה
  • '76
  • החמצה
  • פחות מדקה על הדשא, ופודן הצליח למצוא בהרמת קרן מדויקת את ראשו של רודרי, שנגח בעוצמה אל ידיו של גוגליאמו ויקאריו
  • '75
  • חילוף
  • גם ניקו הוחלף, כשרודרי שב לאיתיחאד לראשונה מאז שנפצע בעונה הקודמת
  • '75
  • חילוף
  • פיל פודן נקרא להציל את המולדת כחלק מחילוף כפול של פפ גווארדיולה. האנגלי החליף את אוסקר בוב
שחקנים מפרידים בין ריצ'ארליסון לניקו (רויטרס)שחקנים מפרידים בין ריצ'ארליסון לניקו (רויטרס)
  • '71
  • כרטיס צהוב
  • מנגד, השופט גם הכניס את שמו של ריצ'ארליסון לפנקס
  • '71
  • כרטיס צהוב
  • גם ניקו נכנס לפנקס המוצהבים
  • '68
  • כרטיס צהוב
  • כריסטיאן רומרו הצליח לעצור את ריקו לואיס בצורה נקייה, אבל השופט ראה אחרת ושלף לעברו צהוב
  • '61
  • החמצה
  • כדור שעלה לרחבה הגיע לראשו של ריצ׳ארליסון שנגח מעל המשקוף
ארלינג הולאנד מאוכזב. סיטי לא במשחק (רויטרס)ארלינג הולאנד מאוכזב. סיטי לא במשחק (רויטרס)
  • '54
  • חילוף
  • ז׳רמי דוקו נכנס במקום עומאר מרמוש
  • '54
  • חילוף
  • חילוף כפול של פפ גווארדיולה. צ׳רקי יצא, ברנרדו סילבה נכנס במקומו
פפ גווארדיולה ותומאס פרנק (רויטרס)פפ גווארדיולה ותומאס פרנק (רויטרס)
  • '53
  • החמצה
  • הזדמנות גדולה לסיטי. טעות גדולה בהגנת טוטנהאם, האלנד הצליח לטוף והוציא רוחב לא מדויק מספיק לצ׳רקי שלא הגיע לכדור
מחצית ראשונה
  • '45+6
  • החמצה
  • צ׳רקי הגביה כדור נפלא לרחבהף הולאנד הגיע ראשון, אך נגח מעל השער
ז׳ואאו פאליניה חוגג עם חבריו (רויטרס)ז׳ואאו פאליניה חוגג עם חבריו (רויטרס)
  • '45+2
  • שער
  • שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: טעות ענקית של טראפורד, שניסה להניע כדור ברחבה, ריצ׳ארליסון חטף ופלאיניה גלגל מקרוב לרשת
  • '39
  • החמצה
  • כמעט טוטנהאם הכפילה את היתרון. קודוס ניצל טעות בהגנה ומצא את עצמו מול טראפורד שיצא נהדר, והצליח לעצור את הניסיון של קודוס להקפיץ מעליו
ברנאן ג׳ונסון חוגג (רויטרס)ברנאן ג׳ונסון חוגג (רויטרס)
  • '36
  • שער
  • שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: מתפרצת מושלמת של הספרס. כדור ארוך הגיע לקודוס, שנגח נהדר מעל ההגנה של סיטי והשאיר את ריצ׳ארליסון לבד באגף. הברזילאי פרץ טוב והוציא רוחב לג׳ונסון שבנגיעה בעט לרשת
ברנאן ג׳ונסון כובש (רויטרס)ברנאן ג׳ונסון כובש (רויטרס)
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • ברנאן ג׳ונסון ספג כרטיס צהוב
אוסקר בוב בפעולה (רויטרס)אוסקר בוב בפעולה (רויטרס)
  • '28
  • החמצה
  • פעולה טובה של הולאנד סידרה למרמוש מצב נוח, האחרון היה מול ויקאריו, אך נעצר אצל השוער
  • '22
  • חילוף
  • חילוף מוקדם במנצ׳סטר סיטי. ראין איט נורי נפצע ולא יכול היה להמשיך, נייתן אקה נכנס על חשבונו
ריאן איט נורי פצוע (רויטרס)ריאן איט נורי פצוע (רויטרס)
  • '17
  • החמצה
  • התקפה טובה של סיטי הסתיימה בבעיטה חדה של מרמוש מחוץ לרחבה, ויקאירו הדף טוב והאלנד לא הצליח להשתלט על הריבאונד
עומאר מרמוש בועט (רויטרס)עומאר מרמוש בועט (רויטרס)
  • '9
  • החמצה
  • וכמעט שער מהעבר השני. אותו פורו עשה טעות גדולה ולא סגר טוב, מרמוש התגנב מאחוריו ומזווית קשה שלח פס שחלף ליד הקורה
ראיין צ׳רקי וג׳ד ספנס (רויטרס)ראיין צ׳רקי וג׳ד ספנס (רויטרס)
  • '8
  • החמצה
  • פדרו פורו ניגש לבעוט כדור חופשי מכ-20 מטרים אלכסונית מהשער, בבעיטה הראשונה הוא נעצר בחומה ובריבאונד שלח פצצה בנגיעה ששפשפה את הרשת הצדדית
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פיטר בנקס הוציא את המשחק לדרך!
