ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5426-4828פילדלפיה יוניון1
5235-4228סינסינטי2
5032-4928נאשוויל3
4739-4628שארלוט4
4740-5428אורלנדו סיטי5
4640-5425אינטר מיאמי6
4539-4327קולומבוס קרו7
4430-3726ניו יורק סיטי8
3938-4228ניו יורק רד בולס9
3948-5027שיקאגו פייר10
3138-3527ניו אינגלנד רבולושן11
2434-2727טורונטו12
2350-2828מונטריאול13
2349-3127אטלנטה יונייטד14
2153-2428די.סי. יונייטד15
 מערב 
5333-5228סן דייגו אפ.סי1
5031-4728מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4438-4827סיאטל סאונדרס4
4131-4425FC לוס אנג'לס5
3837-3527פורטלנד טימברס6
3644-3628קולורדו ראפידס7
3548-5228סן חוזה ארת'קווייקס8
3532-2626אוסטין9
3136-2827ריאל סולט לייק10
3047-3927דאלאס11
2944-3427יוסטון דינמו12
2455-3927קנזס סיטי13
2147-3127סנט לואיס סיטי14
1955-3227לוס אנג'לס גלאקסי15

טראמפ הודיע: מועד הגרלת הבתים של המונדיאל

נשיא ארצות הברית הכריז שהגרלת גביע העולם תיערך ב-5 בדצמבר בוושינגטון, ושם תחולקנה הנבחרות ל-12 בתים של 4. אינפנטינו: "אנחנו מאחדים את העולם"

|
דונלד טראמפ (IMAGO)
דונלד טראמפ (IMAGO)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ביום שישי כי הגרלת שלב הבתים של מונדיאל 2026 תתקיים במרכז קנדי שבוושינגטון. ההגרלה, שתגדיר את המשחקים בטורניר, תיערך ב־5 בדצמבר.

בטקס בבית הלבן נכח גם נשיא פיפ"א ג’אני אינפנטינו, שהעניק לטראמפ את גביע העולם וציין כי מדובר בגביע "ששמור רק למנצחים". טראמפ, שחבש כובע אדום עם הכיתוב "Trump was right about everything!", אמר: "מונדיאל 2026 יהיה סדרת האירועים הגדולה והמורכבת ביותר בהיסטוריה של הספורט, ומרכז קנדי יעניק לו פתיחה יוצאת דופן".

אינפנטינו הוסיף: "אנחנו מאחדים את העולם, אדוני הנשיא. מאחדים את העולם כאן, באמריקה, ואנחנו גאים בכך". כבר במרץ הכריז טראמפ על הקמת כוח משימה מיוחד להכנות למונדיאל. הוא עצמו יעמוד בראשו, ותפקידו יהיה לתאם את ההיערכות הממשלתית בארצות הברית לאירוע, בעיקר בהיבטי ביטחון ולוגיסטיקה. הצפי הוא למיליוני תיירים שיגיעו לארצות הברית, קנדה ומקסיקו, שלוש המדינות המארחות את הטורניר.

דונאלד טראמפ וגדונאלד טראמפ וג'אני אינפנטינו (רויטרס)

המונדיאל ייערך בין 11 ביוני ל־19 ביולי 2026 ויהיה הראשון בהיסטוריה שבו משתתפות 48 נבחרות, עם סך של 104 משחקים. כל משחקי רבע הגמר והלאה יתקיימו בארצות הברית, והגמר ייערך באצטדיון מטלייף שבאיסט ראד'רפורד, ניו ג’רזי.

הטורניר יורכב מ־12 בתים של ארבע נבחרות כל אחד. שתי הראשונות מכל בית יעפילו לשלב הנוקאאוט, ולצידן גם שמונה הנבחרות בעלות המקום השלישי הטוב ביותר. משם יתחיל שלב הנוקאאוט, שיימשך עד הגמר.

בארצות הברית יארחו משחקים 11 ערים: ארלינגטון, אטלנטה, איסט ראד'רפורד, פוקסבורו, יוסטון, אינגלווד, קנזס סיטי, מיאמי גארדנס, פילדלפיה, סיאטל וסן חוזה. בקנדה ייערכו משחקים בטורונטו ובוונקובר, ובמקסיקו יארחו שלוש ערים: מקסיקו סיטי, גוודלאחרה ומונטריי. כך מתקרב העולם עוד צעד לאירוע הכדורגל הגדול בהיסטוריה, שצפוי לשבור שיאי קהל, הכנסות ותשומת לב עולמית.
 

