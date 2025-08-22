טראמפ הודיע: מועד הגרלת הבתים של המונדיאל

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ביום שישי כי הגרלת שלב הבתים של מונדיאל 2026 תתקיים במרכז קנדי שבוושינגטון. ההגרלה, שתגדיר את המשחקים בטורניר, תיערך ב־5 בדצמבר.

בטקס בבית הלבן נכח גם נשיא פיפ"א ג’אני אינפנטינו, שהעניק לטראמפ את גביע העולם וציין כי מדובר בגביע "ששמור רק למנצחים". טראמפ, שחבש כובע אדום עם הכיתוב "Trump was right about everything!", אמר: "מונדיאל 2026 יהיה סדרת האירועים הגדולה והמורכבת ביותר בהיסטוריה של הספורט, ומרכז קנדי יעניק לו פתיחה יוצאת דופן".

אינפנטינו הוסיף: "אנחנו מאחדים את העולם, אדוני הנשיא. מאחדים את העולם כאן, באמריקה, ואנחנו גאים בכך". כבר במרץ הכריז טראמפ על הקמת כוח משימה מיוחד להכנות למונדיאל. הוא עצמו יעמוד בראשו, ותפקידו יהיה לתאם את ההיערכות הממשלתית בארצות הברית לאירוע, בעיקר בהיבטי ביטחון ולוגיסטיקה. הצפי הוא למיליוני תיירים שיגיעו לארצות הברית, קנדה ומקסיקו, שלוש המדינות המארחות את הטורניר.

דונאלד טראמפ וג'אני אינפנטינו (רויטרס)

המונדיאל ייערך בין 11 ביוני ל־19 ביולי 2026 ויהיה הראשון בהיסטוריה שבו משתתפות 48 נבחרות, עם סך של 104 משחקים. כל משחקי רבע הגמר והלאה יתקיימו בארצות הברית, והגמר ייערך באצטדיון מטלייף שבאיסט ראד'רפורד, ניו ג’רזי.

הטורניר יורכב מ־12 בתים של ארבע נבחרות כל אחד. שתי הראשונות מכל בית יעפילו לשלב הנוקאאוט, ולצידן גם שמונה הנבחרות בעלות המקום השלישי הטוב ביותר. משם יתחיל שלב הנוקאאוט, שיימשך עד הגמר.

בארצות הברית יארחו משחקים 11 ערים: ארלינגטון, אטלנטה, איסט ראד'רפורד, פוקסבורו, יוסטון, אינגלווד, קנזס סיטי, מיאמי גארדנס, פילדלפיה, סיאטל וסן חוזה. בקנדה ייערכו משחקים בטורונטו ובוונקובר, ובמקסיקו יארחו שלוש ערים: מקסיקו סיטי, גוודלאחרה ומונטריי. כך מתקרב העולם עוד צעד לאירוע הכדורגל הגדול בהיסטוריה, שצפוי לשבור שיאי קהל, הכנסות ותשומת לב עולמית.

