סיום: לבאנטה - ברצלונה 3:2

המחזור השני של הליגה הספרדית ממשיכה בשעה זו כאשר ברצלונה מתארחת בולנסיה אצל לבאנטה. החבורה של פליק שואפת להמשיך במומנטום שלה ולרשום ניצחון שני ברציפות לאחר ה-0:3 על מיורקה במחזור הפתיחה. מנגד, היבירבה מחפשת ניצחון בכורה.
אלופת ספרד פתחה את העונה המקומית עם ניצחון, וכעת היא נחושה לשמור על מאזן מושלם שיעניק לה הרבה אוויר ומומטום חיובי להמשך. הקאטלונים מודעים לכך שמשחקי פתיחת העונה הם קריטיים בניסיון לא ללשמוט נקודות מיותרות שיעלו ביוקר לאחר מכן.
מנגד, לאבנטה הפסידה במחזור הפתיחה כשנכנעה לאלאבס, ויהא שואפת לחולל סנסציה, להפתיע את יריבתה ולרשום ניצחון בכורה לעונה ולקחת את מלוא הנקודות.
בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, ברצלונה גברה על יריבתה בארבעה מקרים, כאשר משחק נוסף הסתיים בתיקו. למעשה, הפעם האחרונה שבה לאבנטה גברה על האלופה הייתה בשנת 2019, והיא רוצה לשבור את הרצף השלילי. זה לא יהיה פשוט מול החבורה של פליק.
מחצית שניה
-
'86
- חילוף אחרון בלבאנטה. טוליאן יצא, ויקטור גרסיה נכנס
-
'85
- חילוף אחרון בברצלונה. גרסיה יצא, ז'ול קונדה נכנס
-
'76
- גם אראוחו יצא, כריסטנסן נכנס
-
'76
- חילוף כפול בברצלונה. באלדה פינה את מקומו, רוברט לבנדובסקי נכנס למגרש
-
'75
- גם איבן רומרו פינה את מקומו, איקר לוסאדה נכנס
-
'75
- גם רוג'ר ברוגה יצא, קרלוס אספי נכנס
-
'75
- חילוף משולש בלבאנטה. סאנצ'ס יצא, דייגו פמפין נכנס
-
'72
- אולמו ניסה את מזלו מרחוק, אך הבעיטה הייתה שטוחה וקוניאט שוב היה במקום
-
'70
- זה היה קרוב למהפך. טורס הגיע לכדור שהוגבה לרחבה, אך נגח לא מספיק טוב וקוניאט קלט
-
'59
- חילוף ראשון בלבאנטה. מוראלס יצא, קרלוס אלברס נכנס
-
'52
- שער! ברצלונה השוותה ל-2:2: מטורף. כדור קרן נפלא של ראפיניה מצא את פראן טורס שכבש. החבורה של פליק בשוויון, המהפך יגיע?
-
'49
- שער! ברצלונה צימקה ל-2:1: לאמין ימאל נתן את הכדור לפדרי, שבעט בעוצמה מ-25 מטרים היישר לחיבורים. ההתחלה של הקאמבק?
-
'47
- גם מוראלס נכנס לפנקס של השופט
-
'46
- גם ראשפורד פינה את מקומו, דני אולמו נכנס
-
'46
- חילוף כפול בברצלונה. קסאדו יצא, גאבי נכנס
מחצית ראשונה
-
'45+7
- שער! לבאנטה עלתה ל-0:2: רגע לפני הירידה להפסקה, באלדה נגע בידו ברחבה (ספק עבירת יד), אחרי בדיקת VAR - השופט שרק לפנדל, אותו מוראלס דייק בקלות והכפיל את היתרון. ברצלונה בצרות
-
'45+2
- מרטינס הכשיל את לאמין ימאל וראה כרטיס צהוב
-
'45
- הרמה מצוינת מצאה את ראשפורד שנגח היטב, הכדור חלף ליד הקורה
-
'44
- אלחנדרו באלדה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'37
- ההזדמנות הטובה ביותר של ברצלונה. פראן טורס קיבל כדור ברחבה ונותר חופשי לחלוטין, אך בעט לא מספיק טוב ופגש רק את המשקוף
-
'35
- ברצלונה מחפשת שוויון, כשהפעם פדרי ניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, אך זה היה לאמצע וקוניאט קלט בקלות
-
'26
- ברצלונה לוחצת. התקפה טובה של הקטלונים, באלדה העביר רוחב לפראן טורס, אך זה בעט חלש לידיים של קוניאט
-
'15
- שער! לבאנטה עלתה ל-0:1: לזה ברצלונה לא ציפתה. התקפה מדהימה של העולה החדשה, טוליאן הוריד את הכדור לרומרו שחלף על פני קוברסי ומקרוב, בעט לרשת
-
'13
- התקפה נהדרת של ברצלונה, ראפיניה השאיר את הכדור לבאלדה שבעט בחוזקה, הכדור פגע בשחקן הגנה ויצא לקרן. זה היה קרוב לשער
-
'8
- כדור עומק נהדר מצד ימין הגיע למוראלס שנותר חופשי והצליח לכבוש, אך הוא היה בעמדת נבדל והשער נפסל, עדיין 0:0
-
'5
- הזדמנות ראשונה של ברצלונה. מרקוס ראשפורד חדר לרחבה מהפינה והגיע לזווית קשה, בעט ונהדף אצל קוניאט. במהלך שלאחר מכן, ראפיניה ניסה את מזלו מרחוק והכדור הלך מעל השער
-
'1
- השופט אלחנדרו הרננדז הוציא את ההתמודדות לדרך!