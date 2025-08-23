יום ראשון, 24.08.2025 שעה 00:37

פדרי (La Liga)

סיום: לבאנטה - ברצלונה 3:2

הליגה הספרדית, מחזור 2: קצב מטורף. הקטלונים נקלעו לפיגור כפול, אך התעוררו, פדרי ופראן טורס השוו ובתוספת הזמן, עצמי של אלגסאבל קבע שוויון

מערכת ONE | 23/08/2025 22:30
יום שבת, 23/08/2025, 22:30אצטדיון סיוטאט דה ולנסיהליגה ספרדית - מחזור 2
ברצלונה
הסתיים
2 3
שופט: אלחנדרו הרננדז
לבאנטה
ליגה ספרדית 25-26
41-22בטיס1
30-31ברצלונה2
31-31ראיו וייקאנו3
30-21ויאריאל4
30-21חטאפה5
32-31אתלטיק בילבאו6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
32-22אלאבס9
22-22אלצ'ה10
11-11ולנסיה11
11-11ריאל סוסיאדד12
13-22אתלטיקו מדריד13
13-12סלטה ויגו14
14-12מיורקה15
03-21סביליה16
02-11לבאנטה17
01-01אוססונה18
03-11ג'ירונה19
02-01אוביידו20
הרכבים וציונים
 
 

המחזור השני של הליגה הספרדית ממשיכה בשעה זו כאשר ברצלונה מתארחת בולנסיה אצל לבאנטה. החבורה של פליק שואפת להמשיך במומנטום שלה ולרשום ניצחון שני ברציפות לאחר ה-0:3 על מיורקה במחזור הפתיחה. מנגד, היבירבה מחפשת ניצחון בכורה.

אלופת ספרד פתחה את העונה המקומית עם ניצחון, וכעת היא נחושה לשמור על מאזן מושלם שיעניק לה הרבה אוויר ומומטום חיובי להמשך. הקאטלונים מודעים לכך שמשחקי פתיחת העונה הם קריטיים בניסיון לא ללשמוט נקודות מיותרות שיעלו ביוקר לאחר מכן.

מנגד, לאבנטה הפסידה במחזור הפתיחה כשנכנעה לאלאבס, ויהא שואפת לחולל סנסציה, להפתיע את יריבתה ולרשום ניצחון בכורה לעונה ולקחת את מלוא הנקודות.

בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, ברצלונה גברה על יריבתה בארבעה מקרים, כאשר משחק נוסף הסתיים בתיקו. למעשה, הפעם האחרונה שבה לאבנטה גברה על האלופה הייתה בשנת 2019, והיא רוצה לשבור את הרצף השלילי. זה לא יהיה פשוט מול החבורה של פליק.

מחצית שניה
  • '86
  • חילוף
  • חילוף אחרון בלבאנטה. טוליאן יצא, ויקטור גרסיה נכנס
  • '85
  • חילוף
  • חילוף אחרון בברצלונה. גרסיה יצא, ז'ול קונדה נכנס
  • '76
  • חילוף
  • גם אראוחו יצא, כריסטנסן נכנס
  • '76
  • חילוף
  • חילוף כפול בברצלונה. באלדה פינה את מקומו, רוברט לבנדובסקי נכנס למגרש
אריק גרסיה (רויטרס)אריק גרסיה (רויטרס)
פדרי (רויטרס)פדרי (רויטרס)
  • '75
  • חילוף
  • גם איבן רומרו פינה את מקומו, איקר לוסאדה נכנס
  • '75
  • חילוף
  • גם רוג'ר ברוגה יצא, קרלוס אספי נכנס
  • '75
  • חילוף
  • חילוף משולש בלבאנטה. סאנצ'ס יצא, דייגו פמפין נכנס
פראן טורס (רויטרס)פראן טורס (רויטרס)
לאמין ימאל ופבלו מרטינס (רויטרס)לאמין ימאל ופבלו מרטינס (רויטרס)
  • '72
  • החמצה
  • אולמו ניסה את מזלו מרחוק, אך הבעיטה הייתה שטוחה וקוניאט שוב היה במקום
  • '70
  • החמצה
  • זה היה קרוב למהפך. טורס הגיע לכדור שהוגבה לרחבה, אך נגח לא מספיק טוב וקוניאט קלט
  • '59
  • חילוף
  • חילוף ראשון בלבאנטה. מוראלס יצא, קרלוס אלברס נכנס
פראן טורס מאושר (רויטרס)פראן טורס מאושר (רויטרס)
פראן טורס בטירוף (רויטרס)פראן טורס בטירוף (רויטרס)
  • '52
  • שער
  • שער! ברצלונה השוותה ל-2:2: מטורף. כדור קרן נפלא של ראפיניה מצא את פראן טורס שכבש. החבורה של פליק בשוויון, המהפך יגיע?
גאבי חוגג עם פדרי (La Liga)גאבי חוגג עם פדרי (La Liga)
פדרי חוגג (La Liga)פדרי חוגג (La Liga)
  • '49
  • שער
  • שער! ברצלונה צימקה ל-2:1: לאמין ימאל נתן את הכדור לפדרי, שבעט בעוצמה מ-25 מטרים היישר לחיבורים. ההתחלה של הקאמבק?
  • '47
  • כרטיס צהוב
  • גם מוראלס נכנס לפנקס של השופט
אלחנדרו באלדה במאבק (IMAGO)אלחנדרו באלדה במאבק (IMAGO)
ראפיניה דוהר (IMAGO)ראפיניה דוהר (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • גם ראשפורד פינה את מקומו, דני אולמו נכנס
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בברצלונה. קסאדו יצא, גאבי נכנס
מחצית ראשונה
פדרי לוקח את הכדור לאמצע (IMAGO)פדרי לוקח את הכדור לאמצע (IMAGO)
שחקני לבאנטה מאושרים (IMAGO)שחקני לבאנטה מאושרים (IMAGO)
  • '45+7
  • שער בפנדל
  • שער! לבאנטה עלתה ל-0:2: רגע לפני הירידה להפסקה, באלדה נגע בידו ברחבה (ספק עבירת יד), אחרי בדיקת VAR - השופט שרק לפנדל, אותו מוראלס דייק בקלות והכפיל את היתרון. ברצלונה בצרות
  • '45+2
  • כרטיס צהוב
  • מרטינס הכשיל את לאמין ימאל וראה כרטיס צהוב
מארק קסאדו מסתכל על הכדור (IMAGO)מארק קסאדו מסתכל על הכדור (IMAGO)
פדרי (IMAGO)פדרי (IMAGO)
  • '45
  • החמצה
  • הרמה מצוינת מצאה את ראשפורד שנגח היטב, הכדור חלף ליד הקורה
  • '44
  • כרטיס צהוב
  • אלחנדרו באלדה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
לאמין ימאל (רויטרס)לאמין ימאל (רויטרס)
לאמין ימאל במאבק (IMAGO)לאמין ימאל במאבק (IMAGO)
  • '37
  • החמצה
  • ההזדמנות הטובה ביותר של ברצלונה. פראן טורס קיבל כדור ברחבה ונותר חופשי לחלוטין, אך בעט לא מספיק טוב ופגש רק את המשקוף
  • '35
  • החמצה
  • ברצלונה מחפשת שוויון, כשהפעם פדרי ניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, אך זה היה לאמצע וקוניאט קלט בקלות
  • '26
  • החמצה
  • ברצלונה לוחצת. התקפה טובה של הקטלונים, באלדה העביר רוחב לפראן טורס, אך זה בעט חלש לידיים של קוניאט
איבן רומרו חוגג (רויטרס)איבן רומרו חוגג (רויטרס)
שחקני לבאנטה חוגגים (La Liga)שחקני לבאנטה חוגגים (La Liga)
שחקני לבאנטה חוגגים (La Liga)שחקני לבאנטה חוגגים (La Liga)
  • '15
  • שער
  • שער! לבאנטה עלתה ל-0:1: לזה ברצלונה לא ציפתה. התקפה מדהימה של העולה החדשה, טוליאן הוריד את הכדור לרומרו שחלף על פני קוברסי ומקרוב, בעט לרשת
  • '13
  • החמצה
  • התקפה נהדרת של ברצלונה, ראפיניה השאיר את הכדור לבאלדה שבעט בחוזקה, הכדור פגע בשחקן הגנה ויצא לקרן. זה היה קרוב לשער
לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)
מרקוס ראשפורד (רויטרס)מרקוס ראשפורד (רויטרס)
  • '8
  • נבדל
  • כדור עומק נהדר מצד ימין הגיע למוראלס שנותר חופשי והצליח לכבוש, אך הוא היה בעמדת נבדל והשער נפסל, עדיין 0:0
  • '5
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה של ברצלונה. מרקוס ראשפורד חדר לרחבה מהפינה והגיע לזווית קשה, בעט ונהדף אצל קוניאט. במהלך שלאחר מכן, ראפיניה ניסה את מזלו מרחוק והכדור הלך מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אלחנדרו הרננדז הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה