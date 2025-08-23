סיום: לבאנטה - ברצלונה 3:2

הרכבים וציונים

המחזור השני של הליגה הספרדית ממשיכה בשעה זו כאשר ברצלונה מתארחת בולנסיה אצל לבאנטה. החבורה של פליק שואפת להמשיך במומנטום שלה ולרשום ניצחון שני ברציפות לאחר ה-0:3 על מיורקה במחזור הפתיחה. מנגד, היבירבה מחפשת ניצחון בכורה.

אלופת ספרד פתחה את העונה המקומית עם ניצחון, וכעת היא נחושה לשמור על מאזן מושלם שיעניק לה הרבה אוויר ומומטום חיובי להמשך. הקאטלונים מודעים לכך שמשחקי פתיחת העונה הם קריטיים בניסיון לא ללשמוט נקודות מיותרות שיעלו ביוקר לאחר מכן.

מנגד, לאבנטה הפסידה במחזור הפתיחה כשנכנעה לאלאבס, ויהא שואפת לחולל סנסציה, להפתיע את יריבתה ולרשום ניצחון בכורה לעונה ולקחת את מלוא הנקודות.

בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, ברצלונה גברה על יריבתה בארבעה מקרים, כאשר משחק נוסף הסתיים בתיקו. למעשה, הפעם האחרונה שבה לאבנטה גברה על האלופה הייתה בשנת 2019, והיא רוצה לשבור את הרצף השלילי. זה לא יהיה פשוט מול החבורה של פליק.