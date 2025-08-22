יום שישי, 28.11.2025 שעה 04:56
ספורט אחר  >> המשחקים הפאראלימפיים

שני נציגים בגמר אליפות העולם בקיאקים

טליה אילת ורומן טרניק, שני חותרים פראלימפים, העפילו לגמרים באליפות העולם שנערכת באיטליה. רון הלוי ועדי עזרא יתחרו בהמשך בחצאי הגמר

|
טליה אילת על הקיאק (פרטי)
טליה אילת על הקיאק (פרטי)

טליה אילת, מבית הלוחם תל אביב, העפילה לגמר אליפות העולם בקיאקים המתקיימת באיטליה אחרי שסיימה את חצי הגמר במקום השני בזמן של 57.96 שניות.

רומן טרניק, ממועדון ספיבק אילן רמת גן, העפיל לגמר ב' אחרי שסיים את חצי הגמר (בסירת קאנו) במקום השביעי בזמן של 53.41 שניות. טליה ורומן מתאמנים במרכז דניאל לחתירה עם המאמן ויטלי דרוזד.

אחרי שאתמול נדחו התחרויות בשל תנאי מזג האוויר, סיימו היום רון הלוי ועדי עזרא, את שלב המוקדמות והעפילו לחצי הגמר. רון מן המקום החמישי ועדי מן המקום השביעי.

רומן טרניק (פרטי)רומן טרניק (פרטי)

רון ועדי, הם חברי בית הלוחם חיפה המתאמנים במועדון עמק הירדן, עם רועי לב. מחר (שבת) בשעות הבוקר יתקיימו חצאי הגמרים של רון ועדי, ובשעות אחר הצהרים  יתקיימו הגמרים של רומן (14:25 שעון ישראל) וטליה (16:18).

רון הלוי ועדי עזרא על הקיאקים (פרטי)רון הלוי ועדי עזרא על הקיאקים (פרטי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */