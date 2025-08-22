שני נציגים בגמר אליפות העולם בקיאקים

טליה אילת, מבית הלוחם תל אביב, העפילה לגמר אליפות העולם בקיאקים המתקיימת באיטליה אחרי שסיימה את חצי הגמר במקום השני בזמן של 57.96 שניות.

רומן טרניק, ממועדון ספיבק אילן רמת גן, העפיל לגמר ב' אחרי שסיים את חצי הגמר (בסירת קאנו) במקום השביעי בזמן של 53.41 שניות. טליה ורומן מתאמנים במרכז דניאל לחתירה עם המאמן ויטלי דרוזד.

אחרי שאתמול נדחו התחרויות בשל תנאי מזג האוויר, סיימו היום רון הלוי ועדי עזרא, את שלב המוקדמות והעפילו לחצי הגמר. רון מן המקום החמישי ועדי מן המקום השביעי.

רומן טרניק (פרטי)

רון ועדי, הם חברי בית הלוחם חיפה המתאמנים במועדון עמק הירדן, עם רועי לב. מחר (שבת) בשעות הבוקר יתקיימו חצאי הגמרים של רון ועדי, ובשעות אחר הצהרים יתקיימו הגמרים של רומן (14:25 שעון ישראל) וטליה (16:18).