יום שישי, 22.08.2025 שעה 18:37
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

"הייתי מתאמן כמו מכונה ובמשחק הופך לעב"ם"

מכוכבי הלאומית, ריף מסיקה, התארח בפרק הבכורה בפודקאסט החדש ב-ONE ונפתח על הבעיות המנטליות: "אולי חרדת ביצוע". וגם: הסיפורים מחדרי ההלבשה

|
ריף מסיקה (שחר גרוס)
ריף מסיקה (שחר גרוס)

לאחר המתנה, הליגה הלאומית תיפתח ביום ראשון הקרוב, כאשר אנחנו כאן ב-ONE ייצרנו לכם פודקאסט חדש בערוץ הפודקאסטים.  פודקאסט שיעסוק בליגה השנייה בטיבה, באנשים המרכזיים ובעיקר בסיפורים הצבעוניים שהופכים את הליגה הזאת לכ"כ מיוחדת. בפרק הראשון בפודקאסט, הגיע אחד השחקנים הדומיננטיים בליגה הלאומית בשנים האחרונות, ריף מסיקה, לשיחה פתוחה, בה שוחח עם תומר חבז ודובב גבאי על התפתחות הקריירה שלו, מדוע לא הגיע לרמות הגבוהות, הסיפורים המצחיקים מהקריירה ועוד.

מסיקה שיתף בפתיחות על הסיבות שהובילו לכך שלא מיצה את הפוטנציאל: "כשאתה ילד אתה מדבר על מזל ועל המאמן לא נתן לי, ואף פעם אתה לא מסתכל על עצמך. אתה מגיע לאיזשהו גיל, אתה מבין שיש לך חלק בזה שלא הצלחת. הייתה לי בעיה באופי: היום אני מסתכל על זה ובפעם הראשונה שאני פותח את זה, אפילו לא עם ההורים. עד גיל 22-24, הייתי מתאמן כמו מכונה, עם מאמנים מנטליים ומאמן כושר. הייתי מתאמן מדהים, מגיע למשחק והופך לעב"ם”.

עוד אמר: “הרגליים קצת רועדות, המוח לא במקום, יש עוד משחק אז אפשר לתקן. משהו בראש לא היה במקום: אולי זה לחץ, אולי זה פחד במה אבל אני יודע שהייתה לי בעיה מנטלית, אולי חרדת ביצוע". הוא המשיך: "הייתי עולה למגרש ולא הייתי אני. כאילו אני באיזשהו ענן. זה מאוד פגע בי מקצועית. השינוי הגדול הגיע כשירדתי לליגה א'. מבחינתי פרשתי מכדורגל: הלכתי ללמוד ראיית חשבון. הלחץ פתאום זז ממני ואז עם הגיל ועם הבגרות משהו השתנה. הלוואי שהייתה לי את התפיסה של היום בגיל 22: שאני יודע שהכול חשוב, אין דבר כזה לשחק בלי תשוקה ואין משחק הבא”.

ריף מסיקה (חגי מיכאלי)ריף מסיקה (חגי מיכאלי)

מסיקה המשיך לשתף: “כישרון תמיד היה לי, אבל בפן המנטלי נפלתי. זאת הסיבה העיקרית של למה לא הגעתי יותר. גם בליגת העל אף פעם לא הייתה קבוצה כמו בליגה הלאומית שאומרת לי קח ותוביל או שבה אני יכול לבוא לידי ביטוי. כל הקבוצות בהן שיחקתי בליגת העל היו קבוצות תחתית, אני לא שחקן של בוקס טו בוקס. אולי משהו באופי שלי כשחקן, פחות מתאים לליגת העל. אחרי שעליתי ליגה עם אום אל פאחם לליגה הלאומית, הלכתי להפועל חדרה לנסות את מזלי בפעם האחרונה בליגת העל. אני לא יכול להגיד שלא שיחקתי בחצי העונה הזאת. אבל שיחקתי את האמצע שמאל בקבוצה מאוד הגנתית. שרון מימר הגיע אליי בינואר ואמר שאני משוחרר. ברגע שהוא שחרר אותי הוא נתן לי נוקאאוט ואמרתי שאהיה ראש לשועלים. שם הבנתי שזה לא בשבילי מבחינת הנאה, תשוקה והפן המקצועי".

מסיקה, גם שיתף לא מעט סיפורים משעשעים לאורך הקריירה, אחד מהם, נגע לתקופתו בהפועל כפ"ס של פליקס נעים, סיפור שלא סופר עד היום ושאסור לפספס: "בעוונותיי הייתי משחק פוקר. היה לנו משחק בשני בערב והמשחק הבא היה בשבוע הבא. הוא עשה אימון שחרור בשלישי, אחרי ניצחון והיינו במקום הראשון. שיחקתי פוקר עד 5 בבוקר, בשש או שבע נכנסתי למיטה. בשמונה אני מבין שצריך לקום ושחררתי לפליקס (נעים, המאמן דאז) הודעה שישחרר אותי מהאימון כי אני לא מרגיש טוב. מתקשר אליי פליקס ואומר לי שאגיע לאימון. הגעתי לחדר ההלבשה, הייתה אווירה טובה”.

מסיקה המשיך: "הוא עשה אסיפה מקצועית, סיים אותה, בא לצאת ואז אומר ‘רגע, ‘ריף, לא הבנתי למה התכוונת כששלחת את ההודעה. אתה יכול לעמוד ולהקריא את ההודעה?’. אני עומד, פותח את הטלפון ומקריא: ‘פליקס מה העניינים? אני קצת לא מרגיש טוב. אני יכול לא להגיע היום ובערב אצא לרוץ לצבע או שאפגע באס בפלופ?’. אתה יודע מה קרה בחדר הלבשה. אמרתי לו: ‘פליקס זה לא אני כתבתי את זה’”.

ריף מסיקה בפעולה (אופיר מגדל)ריף מסיקה בפעולה (אופיר מגדל)
