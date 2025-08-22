יעקב שחר: מאמין שבשבועות הקרובים נראה שינוי

בעלי מכבי חיפה יעקב שחר התייחס בראיון לאתר הרשמי של הירוקים להדחה מאירופה, למטרות של הקבוצה, לשחקנים המרכזיים ששוחררו, למלחמה וגם למצב של הסגל וצוות האימון וסיפר בהרחבה כיצד הוא רואה את הדברים.

“במישור האישי אני בסדר גמור, במישור האחר אני כמו כולם במדינה. קבוצת כדורגל מטבע הדברים משנה מטבע הדברים את הרכב השחקנים והמאמנים. אנחנו חווים עכשיו במכבי חיפה אחרי מספר שנים עם סגל דומה, נסיבות די אחרות ושחקנים עזבו. גם הגיל נותן את אותותיו, שחקנים בוגרים פורשים וצעירים תופסים את מקומם והשנה יש גם צוות מאמנים חדש שהתחיל לעבוד בצורה די משונה. נכנסים לאט לאט לקצב של אימונים, נשלים את הסגל שלנו שעוד לא השלמנו".

היו שחקנים שמכבי חיפה שחררה בקלות מדי?

”לא הכל עניין כלכלי, על הכוכב הגדול שלנו שרי נאלצנו לוותר עקב בעיות משפחתיות ולא עמדנו בדרכו, כולנו בעלי משפחות ויש חיים גם מחוץ לכדורגל. לא תמיד הוויתור הוא החלטה כזו או אחרת שנובעת רק משיקולי רמת כדורגל. יש משפחות ושחקן צריך תמיכה מלאה של המשפחה כדי להפיק מעצמו תועלת ובמקרה של שרי נאלצנו לקבל את בקשו, זה היה הומני והגיוני לא להשאיר אותו רחוק מהמשפחה כי זה היה פוגע גם ביכולת האישית שלו”.

יעקב שחר (ראובן כהן, מכבי חיפה)

אתה בסוף גם הבעלים של המועדון.

”בדרך כלל כששחקן משחק בקבוצה מספר שנים, תורם את חלקו, מצטיין בתחום שהוא עושה ומבקש להתקדם הלאה. בסוף הליגה בישראל לא מהטובות בעולם ואם יש הזדמנות לשחקן מחיפה לשחק בליגה באירופה זה רק מוסיף למוניטין של המועדון שלנו כי כולם יודעים מאיפה הוא בא. כמובן שצריך להגיע להסדר כלכלי כי צריך להביא מחליף והמחירים עולים משנה לשנה”.

אנחנו אחרי הדחה מאירופה שלוותה בהד תקשורתי מאוד גדול בארץ ובעולם. מה דעתך?

”ההצלחה באירופה השנה הייתה בספק, קבוצה חדשה ומאמנים חדשים, זה לא מספיק זמן להתארגן. אחרי שבועות אחדים נכנסו לסבב משחקים כשהקבוצה לא מאוזנת. ההגרלה בסוף הביאה לנו קבוצה שנחשבת לא פחות טובה אם לא יותר טובה מאיתנו. כל אלימות בספורט ובמיוחד בכדורגל היא פסולה, ברור שאני מגנה את זה, בסוף אנחנו עוסקים בסוף תחרותי להמונים ואנשים באמת ביום המשחק באים ליהנות מהספורט וחבל מאוד שלפעמים קבוצות מתקוטטות אחת עם השנייה ובוודאי בחו”ל כשעכשיו תקפו את האוהדים שלנו, אז ברור שאני מגנה את זה. התגובה לא הייתה צריכה לבוא על ידי האוהדים או הקבוצות אלא על ידי ההתאחדות לכדורגל בארץ”.

כמה המלחמה נוגעת אליך כבעלים?

”אנחנו משחקים שנתיים בחוץ, כל קבוצה מצפה למשחקים ביתיים, לא רק כמקור הכנסה אלא בעיקר כתרומה של קהל מקומי שדוחף את הקבוצה. עובדה שכששיחקנו בפעם האחרונה באירופה בישראל אז הקבוצות ששיחקו נגדנו טענו שהיה להן לא קל מול הקהל ומזג האוויר החם בישראל”.

יעקב שחר מברך את הקבוצה (שחר גרוס)

מה המטרות של מכבי חיפה?

”לייצב הרכב שיוביל את הקבוצה בליגה ובגביע, זה לוקח זמן, שילוב של שחקנים חדשים וצעירים, זה לוקח זמן, וגם צוות מאמנים זר שלוקח לו זמן להתאקלם. מניח שבשבועות הקרובים נראה את השוני”.

יש לך משהו להרגיע שמועות?

“אני בעלים, אבל גם אוהד. וכאוהד אני בדיוק כמו כולם רוצה לראות ניצחונות והישגים, אבל כבעלים שמלווה את הקבוצה, אני יודע שיש עליות וירידות. אנחנו מעמידים את הצוות שמבחינה מקצועית מוביל את הקבוצה ואת כל התנאים שרק אפשר. בשנה האחרונה העמדנו את התקציב הגבוה אי פעם ועובדה שהתוצאות לא היו בהתאם, אז זה לא תמיד נדבק ולא תמיד אתה פוגע בשחקנים שמשתלבים שבאים למדינה זרה, סוג אחר של אקלים, סוג אחר של מאמנים, וזה לוקח זמן. אתה צריך להיות מאוד סבלני. אם אתה עושה את הדברים נכון אז גם התוצאות תהיינה בהתאם. זה לא בשבוע הראשון של העונה”.

מה הנוסחה להצלחה?

”זה לא רק זה, שואלים למה אני ממשיך. הדבר הזה שיצרנו, הקבוצה עברה לרשותנו ב-1992 וזו הייתה קבוצה טובה, אבל עם השנים הפכנו אותה למועדון כדורגל טוב. השחקנים הזרים שגומרים את הקדנציה שלהם בארץ מספרים בחו’’ל על הדברים הטובים שחוו פה ומשווים את זה למועדונים גדולים. אנחנו לא נופלים בסדר והארגון שלנו מהמועדונים הגדולים ביותר ואין על זה ויכוח. יש הרבה קבוצות שמשחקות ופעם מישהי מצליחה ופעם אחרת. אני מאוד מקווה שבין הצלחה להצלחה לא יהיה פרק זמן גדול מדי. ההצלחות יגיעו ואני משוכנע”.

אימון מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מה המשחק שהכי זכור לך?

”המשחק שהעלה אותנו לראשונה לליגת האלופות. זה המשחק שלנו בשטורם גראץ, שם באמת הייתה התרגשות מאוד גדולה של כולם”.

מה הדבר הראשון שאתה עושה אחרי ניצחון?

”נכנס לאוטו ונוסע הביתה”.

אתה פועל מהבטן או מהראש?

”מהראש, אבל מהר כמו מהבטן”.

איזה טיפ היית נותן לבעלי קבוצה?

”עם האוכל בא התיאבון, ברור שהמחשבה צריכה להיות ארוכת טווח, לא תמיד ללכת אחרי האינסטינקטים המקצועיים מבלי לקחת בחשבון את הצד הכלכלי. הסלוגן זה שאנחנו לא ספרינטרים אלא רצי מרתון”.

ממליץ להיות יעקב שחר?

”למה לא? שיהיו הרבה כמוני במגרשים שלנו, בעיקר שיהיו מתקנים שיאפשרו, כמו המתקן היפה שיש לנו בחיפה, לעשות חגיגות של כדורגל”.

איך אתה רואה את העתיד של מכבי חיפה?

“יש לנו קהל אדיר שרוצה לראות הישגים וחי מהם, זה נותן לו את מצב הרוח השבועי וזה חשוב מאוד. כדי שנוכל לעשות את זה שנים אנחנו חייבים להיות הגיוניים ושקולים. אי אפשר לרצות את כולם, אבל יחד עם זאת כל אחד מהאוהדים שלנו ומהעיתונאים שמסקרים את המועדון צריך להבין שאנחנו עושים את המקסימום מהקטן ועד הגדול, מהעובד הכי זעיר עד הבעלים, כדי להצליח כל שנה מחדש. לא תמיד זה עולה יפה משום שגם האחרות עושות את הכל כדי להצליח, אבל אני רוצה לומר פה שאני מאוד מעריך את התמיכה המרובה שיש לנו. יש לנו ים אדיר של אוהדים”.

אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

יש משהו שתרצה למסור לאוהדים?

”המצב במדינה לא שגרתי שמעיב על כולנו, כולנו תקווה שזה ייגמר מהר ושהחטופים יחזרו כמה שיותר מהר. לא שכחנו לרגע את אותם אוהדים שלנו שנפלו חלל בין אם לפני המלחמה ובין אם במהלכה וגם החטופים. יש לא מעט אוהדים שלנו ואני מקווה שכולם יחזרו הביתה ונוכל לחזור לשגרה במדינה וגם בכדורגל”.