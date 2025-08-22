פפ אישר שרודרי כשיר: הוא עדיין הטוב בעולם

לאחר ההצגה מול וולבס במחזור הפתיחה, מנצ’סטר סיטי נערכת למשחק גדול במחזור השני כשתארח את טוטנהאם מחר (שבת) ב-14:30. לקראת המשחקים, הקבוצה ערכה מסיבת עיתונאים בהובלת המאמן פפ גווארדיולה.

פפ סיפק עדכונים בנוגע לפציעות: “רודרי ופיל (פודן) היו בחוץ במשחק הקודם רק בגלל שלא התאמנו מספיק ולא היו בקצב. הם לא היו מוכנים ל-90 דקות, אבל הם מוכנים למשחק מול טוטנהאם. קובאצ’יץ’, גבארדיול וסאביניו בחוץ למשחק”.

הוא הוסיף על החשיבות של רודרי לקבוצה: “אני רק רוצה אותו עקבי, זה הכל. אין לי ספק לגבי האיכות שלו, נכון לעכשיו, הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם. עוד כמה חודשים מישהו אחר ייבחר, אבל זה עדיין הוא כרגע. אין לי ספקות, רק צריך עקביות, אימונים, משחקים, דקות והכל יהיה בסדר”.

רודרי, "עדיין השחקן הכי טוב בעולם" (IMAGO)

המאמן נשאל על ההוצאות הגדולות של ליברפול וארסנל הקיץ, וענה בציניות: “מסתבר שזה לא רק מנצ’סטר סיטי, נכון? אני יודע שמבקרים אותנו על הנושא, אבל לא אקח חלק במשחק הזה. כל קבוצה תעשה מה שטוב לה, ואני יודע שהמאזן הכלכלי שלנו ב-10 שנים האחרונות מדהים”.

גווארדיולה אישר שאדרסון כשיר למשחק, ונשאל אם הוא או טראפורד יפתחו בשער: “אקבל החלטה מחר או היום אחרי ארוחת הערב. שחקנים חדשים תמיד מביאים אנרגיות, וג’יימס (טראפורד) הביא רצון לשחק. אני מרוצה מההופעה הראשונה שלו”.