יום שישי, 22.08.2025 שעה 19:14
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

ברייאנט ובמבה במיקס: אתגרי מכבי בהבאת '5'

לצהובים נותר להביא סנטר, אך זה לא כזה קל כמו שזה נשמע: אפקט הדומינו שהחלה ז'ליגיריס, אלו שממתינים להתפתחויות ב-NBA וההשפעה על מחזיקת הגביע

|
מו במבה ותומאס ברייאנט (IMAGO)
מו במבה ותומאס ברייאנט (IMAGO)

הרכבת האווירית של מכבי תל אביב הגיעה אתמול (חמישי) לשיאה עם הגעתם של לוני ווקר, מרסיו סנטוס וטי ג'יי ליף, והיא תימשך גם עם אושיי בריסט. הצהובים כחולים עדין לא סיימו את מלאכת הרכבת הסגל וכידוע הם בדומה למספר לא מבוטל של קבוצות יורוליג מצויות בשוק ולכולן לפחות מטרה אחת משותפת, עמדת ה-5 כאשר השוק תקוע. ב-ONE החלטנו לעשות מעט סדר בנושא ולהסביר היכן הדברים עומדים.

תחילה אפשר לומר שבמידה רבה התסבוכת, שהיה ברור שתקרה, רק התעצמה עם המהלך שביצעה ז'לגיריס קובנה. שימו לב לתגובת השרשרת או אפקט הדומינו. הליטאים ביצעו מחטף והחתימו את מוזס רייט, כאשר הקבוצה מפיראוס חשבה על ליטושים בעמדות הפנים. ניקולה מילוטינוב כבר היה נראה בדרכו הבטוחה החוצה, רק שאז פציעה של מוסטפה פאל יצרה חוסר עמוק יותר בשוק.

ז'לגיריס הרוויחה, אולימפיאקוס חידשה את מילוטינוב ושוק היורוליג? חיפש פתרונות, בטח לאחר שהיוונים לקחו מבחינתם את דונטה הול כדי להשלים את הקו הקדמי. מכבי תל אביב בוחנת מועמדים, בחנה מועמדים ואף שוחחה ועודנה משוחחת עם חלקם. אחד מהם עליו דווח ב-ONE הוא תומאס בראיינט (28, 2.08). שם נוסף איתו יש שיחות הוא מו במבה (2.13, 27), הסנטר שנבחר במקום השישי בדראפט 2018.

עודד קטש (אורן בן חקון)עודד קטש (אורן בן חקון)

בין לבין היו מועמדים שבדקו לגביהם והיה עניין לגיטימי, אך הם העדיפו וגם צפויים להישאר ב-NBA כדוגמת קולין קסטלטון, היריעה קצרה מלהכיל את מה שקורה כרגע ביורוליג וגם ב-NBA, כשגם שם העניינים תקועים. הצהובים בעצמם חיפשו גם שחקנים שנמצאים תוך כדי הפריצה או רגע לפני וכוחות השוק בכלכלה וקל וחומר בשוק השחקנים מדברים על אופציות לא זולות כלל וכלל, כדוגמת שחקנים שכבר במכללות השתכרו בסכומים גבוהים מאוד.

בכדי להחתים שחקן חופשי כרגע שעד כה לא שיחק ביבשת הישנה, כמובן צריך שהשחקן ירצה בכלל להגיע לאירופה. זה התנאי הראשון כדוגמת אוסקר צ'יבווה, הסנטר שנחשב לכישרון אדיר והעמיד ממוצעים מפלצתיים השיג את אשר חפצה נפשו והוא יישאר בארצות הברית, רק שהשילוב של שחקנים כדוגמת ג'ונת'ן קומינגה, ג'וש גידי ודומיהם, ברגע שאבני הדומינו האלו יפלו יתחיל למעשה הצעד הראשוני בשחרור הפקק ולא מדובר בצוואר בקבוק, כי אם בעצירה כמעט מוחלטת.

לאחר שאלו ימצאו קבוצות, השילוב של תקרות השכר יחד עם חוזים דו כיוונים, גילאים של שחקנים ושאר ירקות יהיו המחסום השני שיוסר ואז אמור להיווצר האופציה עבור כל אלו שמחפשות לעבות את עמדות הפנים. לגבי בראיינט ובמבה, הדברים רחוקים מלהיסגר, וכולם מחכים לראות היכן תיפול אבן הדומינו הראשון או לחילופין לרגע שבו תהיה מוכנות מצד אלו שממתינים ל-NBA לאבד סבלנות ולהחליט שהגיע הרגע לעבור לשחק מעבר לים. הכיוון האירופי מבחינתה של מכבי כבר נראה כנחלת העבר מפאת חוזים קיימים (דניאל תייס) ואופציות אחרות שכבר ירדו.

דאוטין: אני יודע שיהיו אתגרים, אני מוכן
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */