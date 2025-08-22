יום שישי, 28.11.2025 שעה 01:28
דרק ג'י ביטל את חוזהו בישראל פרמייר טק

למרות שהיה חתום עד שנת 2028, הרוכב הקנדי שלח הודעה מפתיעה על ביטול חוזהו ובקבוצה הגיבו: "נמשיך בשיחות עם נציגיו על מנת לפתור את הסוגיה"

|
דרק ג'י (ספרינט סייקלינג)
דרק ג'י (ספרינט סייקלינג)

למרות שהיה חתום עד שנת 2028, הרוכב הקנדי דרק ג’י סיים את חוזהו בקבוצת ישראל פרמייר טק, כאשר הקבוצה הודיעה שקיבלה הודעה מפתיעה ביום שישי, ה-9.8, על ביטול החוזה מטעם עורכי הדין המייצגים את הרוכב.

בהודעת הקבוצה נכתב: “ג’י, שחתם ב-2023 על הארכת חוזה לחמש שנים עד 2028, ניהל בחודשים האחרונים שיחות עם הנהלת הקבוצה כדי לשנות  את תנאי החוזה הקיים בין הצדדים. 

“הקבוצה סבורה באופן חד-משמעי כי החוזה עם ג’י תקף עד 2028, והיא ממשיכה בדיאלוג עם נציגיו ועם ה-UCI על מנת לפתור את הסוגיה ולכבד את תוקף ההסכם”. 

