השחקן המוכר ביותר שיצא מהארון פרש בגיל 29

יאקוב יאנקטו, הקשר הצ’כי שהפך לכדורגלן המפורסם ביותר שיצא מהארון בזמן שהיה עדיין פעיל, הודיע על פרישה מוקדמת מכדורגל מקצועני בגיל 29 בלבד. יאנקטו רשם 45 הופעות במדי נבחרת צ’כיה, בהן כבש ארבעה שערים, ונחשב לדמות פורצת גבולות בעולם הכדורגל.

הסיבה המרכזית להחלטה היא פציעה חוזרת בקרסול, שהעיבה על עונתו האחרונה. “סבלתי מקרע מדרגה שלישית בקרסול”, הסביר יאנקטו. “ניסיתי להתגבר על הכאב במשך השנה, אך בסופו של דבר לא הצלחתי לשחק כמו שצריך ונותרתי רק עם כאבים עזים”.

לצד הפציעה, יאנקטו, ששיחק בקליארי האיטלקית, סיפר כי ברצונו לשוב לפראג, שם גר בנו: “לא ראיתי אותו במשך כמה חודשים, ורציתי להיות קרוב אליו שוב”.

יאקוב יאנקטו (רויטרס)

יאנקטו שיחק במספר מועדונים בולטים בקריירה שלו דוגמת אודינזה, סמפדוריה, חטאפה, קליארי ועוד, אך יותר מכל נודע בגלל ההחלטה לצאת מהארון באופן פומבי לפני כשנתיים וחצי.

בפברואר 2023 השחקן יצא מהארון בפוסט אישי באינסטגרם שבו כתב: “אני כמו כולם, יש לי חוזקות וחולשות, משפחה, חברים, ועבודה שעשיתי במשך שנים במסירות ובמקצועיות. כמו לכולם, גם לי יש את היתרונות שלי והחסרונות שלי. יש לי עבודה שאני עושה כבר הרבה שנים ברצינות, מקצועיות ותשוקה. כמו כולם, גם אני רוצה לחיות את חיי בחופש, בלי דעות קדומות, בלי אלימות ובאהבה. אני הומוסקסואל, ואני כבר לא רוצה להסתיר את עצמי”.

ההכרזה הזו זיכתה את יאנקטו בגל גדול של תמיכה מצד אוהדים, שחקנים ומועדונים רבים. כעת, עם פרישתו, יאנקטו מותיר אחריו לא רק קריירה על כר הדשא, אלא גם מורשת של אומץ ושבירת מוסכמות.