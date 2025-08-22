איסט ואנדו יפתחו בחוד הפועל חיפה מול טבריה

אחרי ההדחה בגביע הטוטו בעקבות התבוסה 5:0 מול בית”ר ירושלים, בהפועל חיפה מקווים לחזור למסלול הניצחונות דרך משחק הליגה הראשון בנוף הגליל מול הקבוצה המארחת עירוני טבריה, שייערך בשבת ב-20:30.

המאמן גל אראל מודע לציפיות שיש מהסגל הנוכחי, ואמר לקראת המשחק: “התחושות מעורבות אחרי המשחק האחרון בטדי. נקווה מאוד שלא ניתן לזה לגלוש. חשוב מאוד לראות את הקהל מגיע ותומך, אני והמועדון צריכים אתכם”.

על סמך ההרכב שתירגל גל אראל עולה שיהיו לא מעט שינויים בהרכב ויתכן שגם במערך. המאמן נוטה לשחק עם שלושה בלמים ובכלל זה שחקן הרכש החדש, הבלם הברזילאי ברונו רמירז, לארי אנגולו וג’ורג’ דיבה, כאשר בצדדים ישחקו אניס פורת וסאנה גומז. בקישור ישחקו נאור סבג, סלאם ג'ידו ויונתן פרבר, כאשר בחלק הקדמי ישחקו ג’בון איסט ורג’יס אנדו.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, ברונו רמירז, לארי אנגולו, ג’ורג’ דיבה, אניס פורת, סאנה גומס, נאור סבג, סאלם ג’ידו, יונתן פרבר, ג’בון איסט ורג’יס אנדו.