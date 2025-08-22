קוז'וק: הקבוצה כבויה ובמשבר? שטויות, ממש לא

לאחר פתיחת עונה בה זכתה באלוף אלופים, אך ספגה הדחה מהליגה האירופית, לאחר מכן גם מהקונפרנס ליג והמשיכה עם הפסד בחצי גמר גביע הטוטו, הפועל באר שבע תפתח את העונה שלה בליגת העל עם מפגש מול מכבי נתניה (ראשון, 20:15) של יוסי אבוקסיס, כשמאמן הקבוצה מבירת הנגב, רן קוז’וק, דיבר היום לקראת ההתמודדות במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

רן קוז’וק פתח: “האכזבה הייתה גדולה מההדחה מאירופה, אבל עברנו את זה והפנים קדימה לליגה. כל קבוצה של יולי לא יכולה להיות קבוצה של מאי, מי שחושב שכן הוא טועה ובגדול. אני אגיד עוד משהו, איך שאני רואה כדורגל כן? אני מאוד מרוצה מהרבה דברים שקורים בקבוצה שלנו, אני חושב שנקודת הפתיחה שלנו ביחס להרבה מקומות שחשבתי שנהיה גבוה מאוד, התוצאות עוד לא שם ואין מספיק מצבים וצריך לשפר את זה, אבל בהרבה אספקטים אנחנו שם ביג טיים. יש כן דברים שדרושים שיפור, בעיקר הגעה למצבים, יודעים מה הפיתרונות, אבל יש הרבה מאוד אספקטים של הקבוצה שאני מאוד מרוצה”.

לגבי כך שב”ש שיחקה פחות טוב בפלייאוף אשתקד: “אני לא מסכים עם זה בכלל, שמעתי השבוע שלמדו אותנו בפלייאוף והיינו קבוצה לא מספיק יצירתית, ואז בדקתי קצת את הנתונים, הכי בסיסיים שיש, הפועל ב”ש כבשה 21 שערים ב-10 משחקים ועם נוסיף גביע זה 28 שערים ב-12 משחקים. נצטרך להיות יותר טובים מהיריבות זה כן, אבל לומר שב”ש עשתה פלייאוף לא טוב זה לא נכון, אלא עשינו פלייאוף פחות טוב מהיריבה על האליפות מכבי ת”א, אבל הבאנו פלייאוף טוב ויש פה קבוצה חזקה”.

רן קוז'וק (חגי מיכאלי)

לגבי חיזוק אפשרי עד סיום חלון ההעברות בישראל: “אני מקווה שיגיעו שחקנים שיהיו משמעותיים. כל משחק בליגה זה משחק קשה, גם המשחקים שנגמרים בתוצאות טובות מאוד הם קשים, אני חושב שהבסיס למה שאמרת זה שנהיה מרוכזים בעצמנו, מה שאנחנו צריכים להביא, מה שצריך לעשות במשחק, ואם נעשה את כל אלו זה תלוי בנו, אם נברח למקומות שלא צריך להתעסק בהם, המשחק יהפוך ליותר קשה ממה שהוא”.

המאמן המשיך: “הקבוצה כבויה? אני חושב שזה שטויות. משבר? חד משמעית לא. מי שרוצה לראות כמה הקבוצה הזו אנרגטית יכול להגיע למתחם האימונים באימונים הפתוחים שיש, השחקנים עובדים קשה מאוד, הם מלאי שמחה בהרגשה שלי, ואני אגיד שוב – כשאני מסתכל על משחקים ביום שאחרי, והתוצאות הן לא טובות עד כה העונה וזה מאכזב וזו אחריות שלי, אבל לומר שהקבוצה כבויה או במשבר, זה מלא סיסמאות שהן לא קשורות למה שקורה על הדשא. אם אני מסתכל על המשחק הקודם שהפסדנו, בהמון אספקטים של כדורגל אני חושב שב”ש הייתה שם ביג טיים, להוציא יצירת מצבים שזה אספקט גדול וחייבים לשפר את זה”.

עוד אמר: “אני לא נכנס למראה שחורה של הבעיות, אני יודע שצריך לשפר וזהו, אני מרגיש את השחקנים מחויבים, מאוד שמחים, מאוד מבינים, מאוד רוצים להשיג ואפילו אגיד מאוד רעבים להשיג. שמתי דגש על יצירת מצבים, כבר הרבה זמן שמים על זה דגש. זה דגש גדול מאוד. נגעתי בזה הרבה בשנה שעברה. השחקנים הזרים שהגיעו להפועל ב”ש הם כאלו שייקחו את המועדון הזה עוד צעד קדימה, בתקווה שלי, ולא כאלו שישאירו את ב”ש במקום או ייקחו אותה אחורה. בגלל זה הרצון לבחור נכון, ובגלל זה לא הגיע שחקן כזה, כי עד כה לא הגיע אלינו שחקן כזה”.

רן קוז'וק וגיא מזרחי (חגי מיכאלי)

כשנשאל האם יכול להבטיח שקינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה ישחקו בב”ש: “להתחייב אני לא יכול כלום כי זה כדורגל ואין לדעת מה יהיה מחר, אבל אגיד שהמועדון עושה המון כדי להשאיר את שניהם. משחק חם מול נתניה? אם נשאר בזון שלנו, אם נבין לאיזה מקומות אסור לנו ללכת, אז אני לא חושש מזה, אבל נגעת בנקודה ואני כן אתייחס אליה. כל עוד הצהובים והאדומים קורים תוך כדי משחק זה לגיטימי, אבל אם זה קורה בגלל התנהגות של אנשים שלא קשורה לכדורגל, אז זה פסול, זה לא יהיה וגם נעבוד להוציא את זה.

על שמות כמו חטואל, בן שהר וחזוט: “לא אתייחס לשמות ספציפיים, רק אגיד שצ’אנסים לוקחים ואני לא נותן צ’אנסים. וגם, מי שישחקו בב”ש זה שחקנים שישדרגו את הקבוצה. חזוט אני כן אגע, ואני אגיד שצ’אנסים לוקחים שוב, אבל כן אחת הסיבות שהוא חלק מהסגל זה שהוא לוקח, ההתפתחות שלו מכאן תלויה בו, אני מאוד מאמין שהוא יכול לעשות את זה ובגלל זה הוא בסגל, אבל זה ימים יגידו. חוץ מזה לא אתייחס לשחקנים ספציפיים. אני מאמין שהיום כולם בעזרת השם יערכו אימון מלא ויהיו כשירים”.

גיא מזרחי הוסיף: “כמו שרן אמר, ברור שאנחנו לא מרוצים מהתוצאות האחרונות, אבל אני מאוד מזדהה איתו בזה שהקבוצה מאוד חזקה, שיש שלד מאוד חזק ואנחנו יודעים מה צריך לשפר ומה צריך לעשות, שום דבר לא מעניין אותנו חוץ מהמשחק הקרוב ולפתוח את העונה עם ניצחון. לא חושב שבמשחקים האחרונים לא היה ניצוץ וטירוף, פשוט יש אספקטים שעושים טוב וכאלו שקצת פחות ועל הפחות נעבוד. התשוקה משנה שעברה עדיין שם ואפילו יותר, כי סיימנו עם תחושת פספוס והגענו עם רעב גדול, זה לא בא לידי ביטוי בתוצאות עד כה, אבל מקווה שזה יקרה מכאן”.

גיא מזרחי (חגי מיכאלי)

עוד אמר: “ברור לנו שהתוצאות פחות טובות אז הקהל פחות מרוצה, צריכים להביא אקסטרה בגישה ולב ונשמה, אבל כן היו דברים של כדורגל, זה פשוט לא בא לידי ביטוי בתוצאות. עכשיו מתחילה הליגה ואז יש עוד טיפה דריכות, עוד וטיפה שיחות והראש רק לנתניה. נקמה ספורטיבית? לא, רק רוצים שלוש נקודות. לכולנו ברור שלכולם יש עוד מה לתרום, אני גם בוחן את עצמי ומבקר את עצמי איך אני תורם להתקפה. רועי לוי? בשנה שעברה היה את סטויאנוב והוא שחקן אדיר והיווה לי תחרות, והשנה רועי הגיע שהוא שחקן מצוין, ותחרות זה דבר בריא ואני כמובן מצפה לשחק כמה שיותר”.

לסיום דיבר שוב על היריבות הספורטיבית עם מכבי נתניה ונשאל האם מוכן לשחק כבלם: “בשבילנו בפתיחת עונה, אחרי כמה תוצאות לא טובות, אנחנו רואים לנגד עינינו רק שלוש נקודות, בין אם זו נתניה או כל קבוצה אחרת. בלם? חושב שעשיתי את זה לא מעט בשנה שעברה בקו 3, מה שרן יצטרך אעשה בכל סיטואציה”.