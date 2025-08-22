יום שישי, 22.08.2025 שעה 10:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

קוז'וק: הקבוצה כבויה ובמשבר? שטויות, ממש לא

מאמן ב"ש לקראת נתניה בראשון ב-20:15: "צריכים לשפר יצירת מצבים. קנאגווה ו-ונטורה? לא יכול להבטיח שיישארו". גיא מזרחי: "יש יותר תשוקה מאשתקד"

|
רן קוז'וק (חגי מיכאלי)
רן קוז'וק (חגי מיכאלי)

לאחר פתיחת עונה בה זכתה באלוף אלופים, אך ספגה הדחה מהליגה האירופית, לאחר מכן גם מהקונפרנס ליג והמשיכה עם הפסד בחצי גמר גביע הטוטו, הפועל באר שבע תפתח את העונה שלה בליגת העל עם מפגש מול מכבי נתניה (ראשון, 20:15) של יוסי אבוקסיס, כשמאמן הקבוצה מבירת הנגב, רן קוז’וק, דיבר היום לקראת ההתמודדות במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

רן קוז’וק פתח: “האכזבה הייתה גדולה מההדחה מאירופה, אבל עברנו את זה והפנים קדימה לליגה. כל קבוצה של יולי לא יכולה להיות קבוצה של מאי, מי שחושב שכן הוא טועה ובגדול. אני אגיד עוד משהו, איך שאני רואה כדורגל כן? אני מאוד מרוצה מהרבה דברים שקורים בקבוצה שלנו, אני חושב שנקודת הפתיחה שלנו ביחס להרבה מקומות שחשבתי שנהיה גבוה מאוד, התוצאות עוד לא שם ואין מספיק מצבים וצריך לשפר את זה, אבל בהרבה אספקטים אנחנו שם ביג טיים. יש כן דברים שדרושים שיפור, בעיקר הגעה למצבים, יודעים מה הפיתרונות, אבל יש הרבה מאוד אספקטים של הקבוצה שאני מאוד מרוצה”.

לגבי כך שב”ש שיחקה פחות טוב בפלייאוף אשתקד: “אני לא מסכים עם זה בכלל, שמעתי השבוע שלמדו אותנו בפלייאוף והיינו קבוצה לא מספיק יצירתית, ואז בדקתי קצת את הנתונים, הכי בסיסיים שיש, הפועל ב”ש כבשה 21 שערים ב-10 משחקים ועם נוסיף גביע זה 28 שערים ב-12 משחקים. נצטרך להיות יותר טובים מהיריבות זה כן, אבל לומר שב”ש עשתה פלייאוף לא טוב זה לא נכון, אלא עשינו פלייאוף פחות טוב מהיריבה על האליפות מכבי ת”א, אבל הבאנו פלייאוף טוב ויש פה קבוצה חזקה”.

רן קוזרן קוז'וק (חגי מיכאלי)

לגבי חיזוק אפשרי עד סיום חלון ההעברות בישראל: “אני מקווה שיגיעו שחקנים שיהיו משמעותיים. כל משחק בליגה זה משחק קשה, גם המשחקים שנגמרים בתוצאות טובות מאוד הם קשים, אני חושב שהבסיס למה שאמרת זה שנהיה מרוכזים בעצמנו, מה שאנחנו צריכים להביא, מה שצריך לעשות במשחק, ואם נעשה את כל אלו זה תלוי בנו, אם נברח למקומות שלא צריך להתעסק בהם, המשחק יהפוך ליותר קשה ממה שהוא”.

המאמן המשיך: “הקבוצה כבויה? אני חושב שזה שטויות. משבר? חד משמעית לא. מי שרוצה לראות כמה הקבוצה הזו אנרגטית יכול להגיע למתחם האימונים באימונים הפתוחים שיש, השחקנים עובדים קשה מאוד, הם מלאי שמחה בהרגשה שלי, ואני אגיד שוב – כשאני מסתכל על משחקים ביום שאחרי, והתוצאות הן לא טובות עד כה העונה וזה מאכזב וזו אחריות שלי, אבל לומר שהקבוצה כבויה או במשבר, זה מלא סיסמאות שהן לא קשורות למה שקורה על הדשא. אם אני מסתכל על המשחק הקודם שהפסדנו, בהמון אספקטים של כדורגל אני חושב שב”ש הייתה שם ביג טיים, להוציא יצירת מצבים שזה אספקט גדול וחייבים לשפר את זה”.

עוד אמר: “אני לא נכנס למראה שחורה של הבעיות, אני יודע שצריך לשפר וזהו, אני מרגיש את השחקנים מחויבים, מאוד שמחים, מאוד מבינים, מאוד רוצים להשיג ואפילו אגיד מאוד רעבים להשיג. שמתי דגש על יצירת מצבים, כבר הרבה זמן שמים על זה דגש. זה דגש גדול מאוד. נגעתי בזה הרבה בשנה שעברה. השחקנים הזרים שהגיעו להפועל ב”ש הם כאלו שייקחו את המועדון הזה עוד צעד קדימה, בתקווה שלי, ולא כאלו שישאירו את ב”ש במקום או ייקחו אותה אחורה. בגלל זה הרצון לבחור נכון, ובגלל זה לא הגיע שחקן כזה, כי עד כה לא הגיע אלינו שחקן כזה”.

רן קוזרן קוז'וק וגיא מזרחי (חגי מיכאלי)

כשנשאל האם יכול להבטיח שקינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה ישחקו בב”ש: “להתחייב אני לא יכול כלום כי זה כדורגל ואין לדעת מה יהיה מחר, אבל אגיד שהמועדון עושה המון כדי להשאיר את שניהם. משחק חם מול נתניה? אם נשאר בזון שלנו, אם נבין לאיזה מקומות אסור לנו ללכת, אז אני לא חושש מזה, אבל נגעת בנקודה ואני כן אתייחס אליה. כל עוד הצהובים והאדומים קורים תוך כדי משחק זה לגיטימי, אבל אם זה קורה בגלל התנהגות של אנשים שלא קשורה לכדורגל, אז זה פסול, זה לא יהיה וגם נעבוד להוציא את זה. 

על שמות כמו חטואל, בן שהר וחזוט: “לא אתייחס לשמות ספציפיים, רק אגיד שצ’אנסים לוקחים ואני לא נותן צ’אנסים. וגם, מי שישחקו בב”ש זה שחקנים שישדרגו את הקבוצה. חזוט אני כן אגע, ואני אגיד שצ’אנסים לוקחים שוב, אבל כן אחת הסיבות שהוא חלק מהסגל זה שהוא לוקח, ההתפתחות שלו מכאן תלויה בו, אני מאוד מאמין שהוא יכול לעשות את זה ובגלל זה הוא בסגל, אבל זה ימים יגידו. חוץ מזה לא אתייחס לשחקנים ספציפיים. אני מאמין שהיום כולם בעזרת השם יערכו אימון מלא ויהיו כשירים”.

גיא מזרחי הוסיף: “כמו שרן אמר, ברור שאנחנו לא מרוצים מהתוצאות האחרונות, אבל אני מאוד מזדהה איתו בזה שהקבוצה מאוד חזקה, שיש שלד מאוד חזק ואנחנו יודעים מה צריך לשפר ומה צריך לעשות, שום דבר לא מעניין אותנו חוץ מהמשחק הקרוב ולפתוח את העונה עם ניצחון. לא חושב שבמשחקים האחרונים לא היה ניצוץ וטירוף, פשוט יש אספקטים שעושים טוב וכאלו שקצת פחות ועל הפחות נעבוד. התשוקה משנה שעברה עדיין שם ואפילו יותר, כי סיימנו עם תחושת פספוס והגענו עם רעב גדול, זה לא בא לידי ביטוי בתוצאות עד כה, אבל מקווה שזה יקרה מכאן”.

גיא מזרחי (חגי מיכאלי)גיא מזרחי (חגי מיכאלי)

עוד אמר: “ברור לנו שהתוצאות פחות טובות אז הקהל פחות מרוצה, צריכים להביא אקסטרה בגישה ולב ונשמה, אבל כן היו דברים של כדורגל, זה פשוט לא בא לידי ביטוי בתוצאות. עכשיו מתחילה הליגה ואז יש עוד טיפה דריכות, עוד וטיפה שיחות והראש רק לנתניה. נקמה ספורטיבית? לא, רק רוצים שלוש נקודות. לכולנו ברור שלכולם יש עוד מה לתרום, אני גם בוחן את עצמי ומבקר את עצמי איך אני תורם להתקפה. רועי לוי? בשנה שעברה היה את סטויאנוב והוא שחקן אדיר והיווה לי תחרות, והשנה רועי הגיע שהוא שחקן מצוין, ותחרות זה דבר בריא ואני כמובן מצפה לשחק כמה שיותר”.

לסיום דיבר שוב על היריבות הספורטיבית עם מכבי נתניה ונשאל האם מוכן לשחק כבלם: “בשבילנו בפתיחת עונה, אחרי כמה תוצאות לא טובות, אנחנו רואים לנגד עינינו רק שלוש נקודות, בין אם זו נתניה או כל קבוצה אחרת. בלם? חושב שעשיתי את זה לא מעט בשנה שעברה בקו 3, מה שרן יצטרך אעשה בכל סיטואציה”.

קוז'וק: "צריכים לשפר את יצירת המצבים"
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */