יום שישי, 22.08.2025 שעה 09:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

שחקני לה ליגה נגד המשחק של ברצלונה במיאמי

איגוד השחקנים הספרדי וקפטני קבוצות הליגה, כולל הקטלונים ו-ויאריאל שצפויות להיות הראשונות לשחק בארצות הברית, מתנגדים לרעיונות ודורשים שקיפות

|
רונאלד אראוחו במאבק עם סרט הקפטן (IMAGO)
רונאלד אראוחו במאבק עם סרט הקפטן (IMAGO)

איגוד השחקנים הספרדי, יחד עם קפטני כל קבוצות לה ליגה (כולל אלה של ברצלונה ו-ויאריאל), פרסם התנגדות נחרצת ליוזמה של הנהלת הליגה לקיים משחק רשמי מחוץ לספרד. המשחק שתוכנן בין ברצלונה לוויאריאל במיאמי עורר סערה בקרב השחקנים, שטוענים כי לא קיבלו מידע מספק על מהות המהלך והשלכותיו.

האיגוד פנה לליגה בדרישה לקבל דו”ח מפורט שיסביר את תנאי הפרויקט, אך נענה כי אין חובה לשתף את השחקנים בשלבים המקדימים, אלא רק לעדכנם כאשר יתקבלו האישורים הנדרשים מגופי הכדורגל הבינלאומיים. תשובה זו הובילה לתחושת תסכול ואי נוחות בקרב השחקנים, וכעת גם לפעולה, כשהם מדגישים כי מדובר בחוסר כבוד ובפגיעה בתנאי עבודתם.

לטענתם, העברת משחקי ליגה לחו”ל אינה רק שינוי בלוח המשחקים אלא מהלך המשפיע על חיי היום-יום, על ההכנה המקצועית ועל האיזון בין עבודה לחיים פרטיים. הם מזהירים כי התעלמות מהעמדה שלהם מסכנת את מערכת היחסים בין השחקנים לבין מוסדות הליגה.

לאחר פגישה שנערכה בין נציגי האיגוד לקפטנים, פרסמו כל 20 קבוצות הליגה הבכירה הצהרה משותפת: “אנחנו מאוחדים. אנו דורשים כבוד ושקיפות”. בכך הבהירו השחקנים כי הם מציבים חזית אחידה מול הנהלת הליגה ולא מתכוונים לוותר על מקומם בדיון.

באיגוד השחקנים מדגישים כי כל שינוי מבני בתחרות חייב להתבצע בהיוועצות מוקדמת עם כל הצדדים, ובמיוחד עם השחקנים, “הגיבורים האמיתיים של המשחק” להגדרתם. הם רואים בדרישה לשקיפות ולשיתוף פעולה לא רק עניין מקצועי אלא גם עקרון בסיסי של יחסי עבודה תקינים בכדורגל המודרני.

