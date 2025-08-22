יום שישי, 22.08.2025 שעה 09:00
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31סנדרלנד2
30-31טוטנהאם3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
30-11לידס7
11-11ברייטון8
11-11פולהאם9
10-01אסטון וילה10
10-01צ'לסי11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
03-01ווסטהאם19
04-01וולבס20

אזה לא היה בסגל פאלאס, מאמנו: לא ישחק אצלנו

העיטים שיחקו במוק' הקונפרנס, הכוכב לא וגלסנר הכריז: "מאחל לו בהצלחה", האנגלי צפוי לעבור בדיקות בארסנל היום. וגם: דוגלאס לואיז חזר לאנגליה

|
אברצ'י אזה (IMAGO)
אברצ'י אזה (IMAGO)

ליגות רבות ברחבי אירופה ובעולם כבר יצאו לדרך, אך חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את סגלן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים החמים.

העברות רשמיות

# דוגלאס לואיז עזב את יובנטוס והצטרף באופן רשמי לנוטינגהאם פורסט. לאחר עונה פחות מוצלחת ביובנטוס שכללה פציעות, הברזילאי חוזר לאנגליה בעסקת השאלה עם חובת רכישה בסך 30 מיליון יורו.

דיווחים חמים

# אברצ’י אזה לא שיחק אתמול במשחק של קריסטל פאלאס במוקדמות הקונפרנס ליג, ומאמן הקבוצה אוליבר גלסנר אמר: “אני מאחל לו את כל הטוב שבעולם, הוא כבר לא ישחק עבורנו”, ובכך אישר שהמעבר לארסנל קורה. בממלכה טוענים שהוא יעבור בדיקות היום, ואולי אף כבר יוכרז באופן רשמי.

אברצ׳י אזה חוגג (רויטרס)אברצ׳י אזה חוגג (רויטרס)

# אחרי שהכתב האיטלקי הבכיר די מרציו רשם לא מזמן שבולוניה סימנה את מנור סולומון אם ג’ונתן רואו לא יגיע לבסוף למארסיי, כעת מדווחים בארץ המגף שרואו יעבור בדיקות רפואיות ב-24 השעות וישלים את מעברו לבולוניה בתמורה ל-17 מיליון אירו, עוד 2.5 מיליון בבונוסים ורווח של 10% ממכירה עתידית.

# זה זועק לשמיים שאייאקס צריכה קשר אחורי ובמועדון חיפשו כזו תקופה, כשהשם הפייבוריט היה של האקס אדסון אלבארס, אך העסקה להעביר את השחקן לפנרבחצ’ה הושלמה. אלבארס יעבור בהשאלה הסכים למהלך ויעבור בהשאלה, כאשר לטורקים תהיה אופציית רכישה.

אדסון אלבארס (IMAGO)אדסון אלבארס (IMAGO)
