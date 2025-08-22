ג'קסון בדרך החוצה מצ'לסי, מרוץ משולש אחריו

צ’לסי עשתה קיץ משמעותי כהרגלה עם הוצאות במאות מיליוני יורו, כשבין היתר היא רכשה שני חלוצים, ליאם דלאפ וז’ואאו פדרו. כעת, נראה שמי שהיה שחקנה המוביל בהתקפה בעונה שעברה, ניקולס ג’קסון, בדרך החוצה.

היו מספר דיווחים בעבר בנוגע למצבו, אך לא היה ברור אם יש מתעניינות רציניות והאם יעזוב. כעת, המרוץ מתחמם ועושה רושם שהחלוץ עומד למצוא יעד חדש.

על פי מספר דיווחים ברחבי אירופה, יש שלוש מתעניינות בולטות בג’קסון: באיירן מינכן, ניוקאסל ואסטון וילה, כשכולן בדקו עם צ’לסי את התנאים לעסקה אפשרית בימים האחרונים, כשצפוי להיווצר מרוץ משולש.

ניקולס ג'קסון מול ראדו דרגושין (רויטרס)

כעת ניתן לראות מי תהיה הכי רצינית ותתקדם עם העסקה במהירות כדי להיות ראשונה. השחקן אמנם חזר מהשעיה, אך לא יהיה בסגל הקבוצה היום (שישי) למשחק מול ווסטהאם.

ניקולס ג’קסון נרכש על ידי צ’לסי בקיץ 2023 בעבור כ-30 מיליון ליש”ט, ומאז סיפק שתי עונות סולידיות כשבראשונה כבר 14 שערים פרמייר ליג ובשנייה 10. עושה רושם שהבלוז מחפשים חלוץ שיוכל לתרום יותר, והצדדים צפויים להיפרד.