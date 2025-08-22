בריינה מתכוננים: המשחק הפעם יהיה אופרה אחרת

בני ריינה, שהצליחה בשבוע שעבר להפתיע את מכבי חיפה בסמי עופר במסגרת גביע הטוטו, מודעת לכך שמחר (שבת, 20:30) המשחק יהיה סיפור שונה בתכלית כאשר הירוקים יעלו לשחק עם הרכב הרבה יותר חזק והתקפי.

סלובודן דראפיץ' לא מתכנן לבצע שינויים מהותיים ב-11 לקראת חיפה ומרבית ההרכב שפתח שבוע שעבר יפתח גם הפעם: "המשחק הפעם יהיה אופרה אחרת לגמרי, וקשה הרבה יותר, בעיקר בגלל שהקהל הירוק יעטוף את השחקנים שלו וינסה לדחוף אותם. אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו בכל מקרה כדי להוציא תוצאה טובה" אמרו בריינה.

גם אם בריינה לא מדברים בקול רם על ניצחון שני ברציפות בסמי עופר, הם היו מסכימים להשיג גם נקודה לאור הפערים בין הקבוצות. אחרי שסייד אבו פרחי נשאר במכבי תל אביב וקייס גאנם חתם מעבר לים, הקבוצה תהיה חייבת לצרף חלוץ, כאשר שמו של סתיו נחמני יכול להילקח בחשבון אם לא יחתום בהפועל חיפה.

סתיו נחמני. יגיע לריינה? (רדאד ג'בארה)

ההרכב המשוער של בני ריינה: גד עמוס, מילאדין סטבנוביץ', עאיד חבשי, ג’וניור פיוס, עבדאללה ג'אבר, רועי שוקרני, אלקסה פייץ', סער פדידה, מוחמד שכר, אנטוניו ספר ואסיל כנאני.