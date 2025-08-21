יום ראשון, 31.08.2025 שעה 15:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
00-00מכבי חולון1
00-00אסא ת"א2
00-00הפועל בנות קטמון3
00-00מ.כ. רמת השרון4
00-00מ.ס. קרית גת5
00-00מכבי כשרונות חדרה6
00-00הפועל רעננה7
00-00מכבי פנתרות אשדוד8

הפארסה נמשכת: רמת השרון עלתה עם 9 שחקניות

בדיחה. עוד אירוע שממחיש כמה המצב חמור בכדורגל הנשים, כשהקבוצה ספגה 10:0 משפיל בגביע אתנה מול הפועל קטמון. מראות שאינם הולמים כדורגל תחרותי

|
ראנטה סנטנה (לילך וויס-רוזנברג)
ראנטה סנטנה (לילך וויס-רוזנברג)

המצב בכדורגל הנשים הישראלי הגיע הערב לשפל חדש. רמת השרון עלתה למשחק גביע אתנה עם תשע שחקניות בלבד, ללא מאמן וללא ספסל מחליפות, והובסה 10:0 מול הפועל קטמון. רק לפני שבוע הפסידה אותה קבוצה 5:0, וכעת התבוסה הפכה לחד צדדית עוד יותר.

הסיבה לכך נעוצה בעונש שהטילה פיפ"א, שמונע מהמועדון לרשום שחקניות חדשות. כתוצאה מכך הסגל הצטמצם לרמה קיצונית, כאשר במגרש עמדו הערב תשע שחקניות בלבד, וללא שום אפשרות לחילוף או תגובה מקצועית מהקווים, שכן גם מאמן לא נרשם למשחק.

האירוע הזה ממחיש עד כמה המצב חמור, ולא מעט גורמים כבר מתריעים שההתאחדות לכדורגל חייבת לעצור את הבדיחה הזו. אי אפשר להמשיך לקיים משחקים במעמד רשמי כשקבוצה נאלצת להופיע כך. הגיע הזמן לטפל בשורש הבעיה ולשים סוף למראות שאינם הולמים כדורגל תחרותי.

לקבוצה המנצחת כבשו רחל שטיינשניידר עם צמד, ז'איילי גומס דה סילבה שהשלימה חמישייה, הילי שלום, דוריס בואדואה ודורין שיגווה.

