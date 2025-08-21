יום ראשון, 31.08.2025 שעה 15:44
הליגה האירופית 25-26
00-00אסטון וילה1
00-00נוטינגהאם פורסט2
00-00סרבט ז'נבה3
00-00ליל4
00-00ניס5
00-00בולוניה6
00-00רד בול זלצבורג7
00-00שטורם גראץ8
00-00ויקטוריה פלזן9
00-00גנק10
00-00ליון11
00-00פרייבורג12
00-00רומא13
00-00פיינורד14
00-00אוטרכט15
00-00מאלמו16
00-00בטיס17
00-00פורטו18
00-00שטוטגרט19
00-00דינמו זאגרב20
00-00מיידטילנד21
00-00פנאתינייקוס22
00-00פאוק סלוניקי23
00-00מכבי ת"א24
00-00בראן25
00-00סטיאווה בוקרשט26
00-00בראגה27
00-00סלטיק28
00-00גלאזגו ריינג'רס29
00-00פ.צ. באזל30
00-00יאנג בויז31
00-00הכוכב האדום32
00-00פנרבחצ'ה33
00-00גו אהד איגלס34
00-00פרנצווארוש35
00-00לודוגורץ36

90 דקות לעידן נחמיאס בהפסד של לודוגורץ

הבלם הישראלי פתח בהרכב של קבוצתו, אך לא עזר לה לשמור על רשת נקייה והוא וחבריו הפסידו 2:1 לשקנדיה במשחק הראשון של פלייאוף הליגה האירופית

|
עידן נחמיאס וסוכנו דודו דהאן במעמד החתימה (סקאוטפוש)
עידן נחמיאס וסוכנו דודו דהאן במעמד החתימה (סקאוטפוש)

רגע לפני הפתיחה הרשמית של הליגה הישראלית ובזמן שגם מכבי תל אביב משחקת באירופה, יש לנו גם נציגים ישראלים מעבר לים וביניהם – עידן נחמיאס, שפתח בהרכב של לודוגורץ אמש (חמישי) והשלים 90 דקות, אך הוא וקבוצתו הפסידו 2:1 לשקנדיה.

כזכור, לודוגורץ ונחמיאס נשרו מליגת האלופות כאשר הם הפסידו 3:0 לפרנצווארוש וגבי קניקובסקי בשלב השלישי של המפעל הבכיר והיום, קיוו להשיג תוצאה טובה בחוץ בשביל מקמדה טובה לקראת הגומלין, כשהם גם עלו על הלוח ראשונים משער של דירוי דוארטה בדקה ה-17.

היתרון של הבולגרים לא החזיק יותר מדי, כבר בדקה ה-35 הקבוצה מצפון מקדוניה השוותה, כשבדקה ה-60 בסארט איברהימי השלים מהפך ונתן לקבוצתו ניצחון. כעת, הישראלי ולודוגורץ יקוו לחזור מהפיגור בשבוע הבא ולהעפיל לשלב הליגה, כשהפעם זה יהיה בבית שלהם.

/* LAST / NEXT ROUNDs */