90 דקות לעידן נחמיאס בהפסד של לודוגורץ

רגע לפני הפתיחה הרשמית של הליגה הישראלית ובזמן שגם מכבי תל אביב משחקת באירופה, יש לנו גם נציגים ישראלים מעבר לים וביניהם – עידן נחמיאס, שפתח בהרכב של לודוגורץ אמש (חמישי) והשלים 90 דקות, אך הוא וקבוצתו הפסידו 2:1 לשקנדיה.

כזכור, לודוגורץ ונחמיאס נשרו מליגת האלופות כאשר הם הפסידו 3:0 לפרנצווארוש וגבי קניקובסקי בשלב השלישי של המפעל הבכיר והיום, קיוו להשיג תוצאה טובה בחוץ בשביל מקמדה טובה לקראת הגומלין, כשהם גם עלו על הלוח ראשונים משער של דירוי דוארטה בדקה ה-17.

היתרון של הבולגרים לא החזיק יותר מדי, כבר בדקה ה-35 הקבוצה מצפון מקדוניה השוותה, כשבדקה ה-60 בסארט איברהימי השלים מהפך ונתן לקבוצתו ניצחון. כעת, הישראלי ולודוגורץ יקוו לחזור מהפיגור בשבוע הבא ולהעפיל לשלב הליגה, כשהפעם זה יהיה בבית שלהם.