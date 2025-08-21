"הייתי חייב למכור את חביצ'ה כי הסוכן שלו איים"

בחודש ינואר האחרון מצאה את עצמה נאפולי מול סערה אדירה, מכירתו של כוכב הקבוצה, חביצ'ה קבראצחליה, באמצע העונה. בזמן מחלוקות ולחצים בלתי נמנעים, השחקן הגיאורגי סירב לחדש את חוזהו עם המועדון מדרום איטליה והחליט לחתום בפאריס סן ז'רמן תמורת סכום של 75 מיליון אירו, על חוזה לארבע שנים וחצי, עם משכורת שנתית מוערכת של כ־10 מיליון אירו לעונה.

מאותו רגע, נאפולי נותרה ללא אחד משחקניה המרכזיים, ורק היום נשיא המועדון, אורליו דה לאורנטיס, יצא לראשונה לספר כיצד באמת התרחשו הדברים. "נאלצתי למכור את קבראצחליה כי הסוכן שלו איים להפעיל את סעיף 17 (סעיף שמאפשר לשחקן להשתחרר חד צדדית מהחוזה עם המועדון, בכפוף לפיצוי כספי)", אמר הנשיא בראיון ל’קוריירה דלה סרה’.

כמובן, סוגיית חידוש החוזה נמשכה חודשים ארוכים בלי להגיע להסכם. דה לאורנטיס הבהיר בעניין זה: "לאחר העונה הראשונה והמדהימה של חביצ’ה, מיד התמקדנו במשא ומתן להארכת חוזהו, בשדרוג משמעותי בשכרו ואף בהצעה כספית מכובדת מאוד. היה ברור שמשכורת נמוכה תשאיר אותנו חשופים לחצי עולם שירצה להניח בפניו גשרים מזהב. אבל הסוכן שלו, ממוקה ג’וגלי, רצה משהו אחר, הוא ביקש עמלה אסטרונומית ממועדון אחר, ובנוסף שכר של שמונה ספרות עבור חביצ'ה".

אורליו דה לאורנטיס (רויטרס)

נשיא נאפולי סיכם ואמר כי ניסה עד הרגע האחרון, בעיקר כדי לשמור על מילתו למאמן אנטוניו קונטה: "בסיום השנה השנייה לחוזהו, נערכה אליפות אירופה בגרמניה. מאנה, קיאוולי ואני טסנו לדיסלדורף כדי לסגור את הנושא, אבל ממוקה המשיך לדחות את הפגישות, בטענה שג'ונטולי (המנהל הספורטיבי לשעבר של נאפולי) הבטיח לו כסף שמעולם לא שולם. שקר, והיה קל מאוד להוכיח זאת. הייתי צריך למכור אותו אז. פאריס סן ז'רמן הציעה יותר מ־200 מיליון אירו על קבראצחליה ואוסימן. אבל הבטחתי לקונטה שאשאיר אותו, ולכן כך עשיתי".