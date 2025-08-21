יום חמישי, 21.08.2025 שעה 22:55
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

"פלורנטינו לא קונה את התוכנית של ויניסיוס"

נשיא ריאל לא קיבל את ההצעה הנגדית של הכוכב לחוזה חדש וכרגע הברזילאי מתכנן לעזוב בחינם ב-2027, אך המועדון כבר שוקל למכור ב-2026 או אפילו קודם

|
פלורנטינו פרס ו-ויניסיוס (ריאל מדריד)
פלורנטינו פרס ו-ויניסיוס (ריאל מדריד)

ריאל מדריד מוצאת את עצמה בצומת דרכים מול אחד הכוכבים הגדולים שלה, ויניסיוס. החוזה של הברזילאי תקף עד 2027, אך נכון לעכשיו המשא ומתן על הארכתו תקוע. פלורנטינו פרס מסרב לשלם את הסכומים שדורש הברזילאי, בעוד ויניסיוס דוחה כל הצעה נגדית שנמוכה מציפיותיו. התוכנית של השחקן ברורה: לסיים את החוזה הקיים, ולאחר מכן לעזוב בחינם לכל מועדון שיסכים לשלם לו את מה שהוא מבקש.

בריאל מרגישים נבגדים. רק לאחרונה היו במועדון בטוחים שהושג סיכום כספי והכל נראה סגור, אפילו הודלפו ידיעות חגיגיות על חידוש קרוב. כעת, כשהכל מתפורר, פרס מתחיל לשקול ברצינות למכור את השחקן כבר בקיץ הבא, ואולי אף מוקדם יותר, אם יתברר שהוא מתכוון להחזיק עד סוף החוזה, כך מדווחים בספרד.

ההשלכות בחדר ההלבשה

המצב משפיע גם על דינמיקה פנימית. רודריגו, חברו לנבחרת ברזיל, עשוי להיות המרוויח הגדול. הוא יודע שאם ויניסיוס ייצמד לתוכניתו, ריאל תיאלץ למצוא מחליף לעמדה, והוא, עם חוזה עד 2028, נמצא בעמדה מצוינת לקבל את ההזדמנות. רודריגו כבר הראה בעבר שהוא פורח כשמשחק בצד שמאל, אך לא קיבל מספיק המשכיות כדי להתחרות ישירות עם ויני.

ויניסיוס ורודריגו (רויטרס)ויניסיוס ורודריגו (רויטרס)

גם הקהל והקבוצה מתחילים לאבד סבלנות. ויניסיוס לא תמיד אהוב בחדר ההלבשה, בין היתר בשל התפרצויותיו והתנהלותו במגרש, ומאז שהגיע חצה לא פעם את הגבול מול יריבים, אוהדים ושופטים. המועדון תמיד הגן עליו, אך כעת, כשהדרישות הכספיות שלו גוברות והיכולת דועכת, האמון הזה מתחיל להיסדק. על פי הדיווחים השחקן דורשת משכורת גבוהה מ-20 מיליון אירו לעונה, בזמן שהמועדון היה מוכן להעלות את שכרו מ-17 ל-20 מיליון. השחקן סבור שמגיעה לו העלאה גדולה יותר מ-3 מיליון לעונה.

ירידה ביכולת

ואכן, היכולת הנוכחית של הברזילאי לא מחזקת את מעמדו. הוא פתח את עונת 2025/26 בדיוק כפי שסיים את הקודמת, חלש, חסר חדות, ובלי היכולת לפרוץ כפי שהתרגלו ממנו. במונדיאל הקבוצות אשתקד היה רחוק משיאו, וגם במשחק הליגה הראשון מול אוססונה הציג נתונים מאכזבים: מתוך ארבעה ניסיונות דריבל ב־78 דקות, הצליח רק פעם אחת לעבור את השומר. הוא בעט לשער פעם אחת בלבד, והחטיא.

ויניסיוס מתוסכל (IMAGO)ויניסיוס מתוסכל (IMAGO)

בסנטיאגו ברנבאו כבר נשמעים קולות של חוסר סבלנות. חלק מהקהל אף קרא בוז לאחר איבוד כדור מצדו, והתחושה היא שאם הקריטריון הוא מצוינות מקצועית, ייתכן שמגיע לו פחות דקות משחק.

לאן מועדות פניו של ויניסיוס?

ריאל מדריד תמיד עמדה לצד ויניסיוס, גם ברגעים הקשים ביותר, אבל כעת המועדון מתעייף מהסחבת ומהדרישות. ייתכן שזו תחילתו של מהלך שיסתיים במכירה כבר בקיץ הנוכחי, כשהמפתח נמצא בידיו של פרס, נשיא שכבר הוכיח בעבר שאין לו בעיה להיפרד מכוכבים גדולים אם זה משרת את טובת המועדון.

“ויניסיוס אמנם עדיין צעיר יחסית, עם פוטנציאל גבוה והיסטוריה של רגעים גדולים במדי ריאל, אך אם לא יצליח לשנות כיוון בקרוב, גם מבחינה מקצועית וגם ביחסיו עם ההנהלה, ייתכן ש־2026 תהיה העונה האחרונה שלו בברנבאו”, מנתחים בספרד.

ויניסיוס גויניסיוס ג'וניור ופלורנטינו פרס (ריאל מדריד)
טופ 5 לה ליגה: הברקה נוספת של ילד הפלא
